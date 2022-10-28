Шахтер Донецк

В субботу, 29-го октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и «Александрия». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 17:00.

Матч Лиги чемпионов УЕФА – Львов – матч Лиги чемпионов УЕФА. По такому расписанию донецкий «Шахтер» проследует в последний раз в этом году уже в ближайшее время, и при этом две суперважные игры против шотландского «Селтика» (1:1) и немецкого РБ «Лейпциг» будет разделять достаточно опасное для «горняков» противостояние против «Александрии». Команда Юрия Гуры нынче в полном порядке, и уже четыре тура кряду идет без поражений, поэтому от футболистов Игора Йовичевича ее отделяет всего три очка в турнирной таблице.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.