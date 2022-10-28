Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Александрия. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
29.10.2022 17:00 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 октября 2022, 22:27 | Обновлено 28 октября 2022, 22:30
96
0

Шахтер – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги

28 октября 2022, 22:27 | Обновлено 28 октября 2022, 22:30
96
0
Шахтер – Александрия. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В субботу, 29-го октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и «Александрия». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 17:00.

Матч Лиги чемпионов УЕФА – Львов – матч Лиги чемпионов УЕФА. По такому расписанию донецкий «Шахтер» проследует в последний раз в этом году уже в ближайшее время, и при этом две суперважные игры против шотландского «Селтика» (1:1) и немецкого РБ «Лейпциг» будет разделять достаточно опасное для «горняков» противостояние против «Александрии». Команда Юрия Гуры нынче в полном порядке, и уже четыре тура кряду идет без поражений, поэтому от футболистов Игора Йовичевича ее отделяет всего три очка в турнирной таблице.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Минай
Тренер Металлиста 1925: «Мы принимаем это поражение»
Ворскла – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Шахтер - Александрия текстовая трансляция
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов. Украина обогнала Швейцарию и вернулась в топ-15
Футбол | 28 октября 2022, 09:10 22
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Швейцарию и вернулась в топ-15
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Швейцарию и вернулась в топ-15

15-е место в рейтинге позволяет выставить 5 команд в еврокубках (две – в ЛЧ)

Зинченко завершает восстановление. Впрочем, в игру не скоро
Футбол | 28 октября 2022, 23:02 0
Зинченко завершает восстановление. Впрочем, в игру не скоро
Зинченко завершает восстановление. Впрочем, в игру не скоро

Игрок вскоре будет в общей группе «Арсенала»

Легенда Ливерпуля расхвалил Мудрика за выступление в Лиге чемпионов
Футбол | 28.10.2022, 10:02
Легенда Ливерпуля расхвалил Мудрика за выступление в Лиге чемпионов
Легенда Ливерпуля расхвалил Мудрика за выступление в Лиге чемпионов
ФОТО. Вес не в норме. Как сейчас выглядит Евгений Селезнев
Футбол | 28.10.2022, 14:59
ФОТО. Вес не в норме. Как сейчас выглядит Евгений Селезнев
ФОТО. Вес не в норме. Как сейчас выглядит Евгений Селезнев
ВИДЕО. Гол-шедевр в ворота Динамо - лучший в туре Лиги Европы
Футбол | 28.10.2022, 17:29
ВИДЕО. Гол-шедевр в ворота Динамо - лучший в туре Лиги Европы
ВИДЕО. Гол-шедевр в ворота Динамо - лучший в туре Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
5-й тур ЛЧ. Все таблицы. Определено 12 из 16 клубов, вышедших в 1/8 финала
5-й тур ЛЧ. Все таблицы. Определено 12 из 16 клубов, вышедших в 1/8 финала
27.10.2022, 00:45
Футбол
ФОТО. Свитолина показала, как гуляет с новорожденной дочкой
ФОТО. Свитолина показала, как гуляет с новорожденной дочкой
28.10.2022, 13:59
Теннис
МАРКЕВИЧ: «Коломойский сказал: я вообще вас не просил выходить в финал ЛЕ»
МАРКЕВИЧ: «Коломойский сказал: я вообще вас не просил выходить в финал ЛЕ»
28.10.2022, 03:45 4
Футбол
Без евровесны. Динамо тщетно спасло ничью против АЕК Ларнака
Без евровесны. Динамо тщетно спасло ничью против АЕК Ларнака
27.10.2022, 21:41 102
Футбол
АЕК Ларнака – Динамо – 3:3. Прощайте, еврокубки. Видео голов и обзор матча
АЕК Ларнака – Динамо – 3:3. Прощайте, еврокубки. Видео голов и обзор матча
27.10.2022, 22:10
Футбол
«Держать Херсон до последнего». ВСУ рассказали о ситуации в области
«Держать Херсон до последнего». ВСУ рассказали о ситуации в области
26.10.2022, 22:51
Война
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
28.10.2022, 02:17 1
Бокс
Командующий ВС Литвы против передачи Украине гаубиц и системы ПВО
Командующий ВС Литвы против передачи Украине гаубиц и системы ПВО
26.10.2022, 16:50 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности