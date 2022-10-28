В 10-м туре украинской Премьер-Лиги донецкий «Шахтер» встретится с «Александрией». Это будет центральный матч тура, так как на поле выйдут команды, которые занимают второе и четвертое места в турнирной таблице. Горняки имеют 19 очков, отставая от лидера «Днепра-1» на три очка. В свою очередь александрийцы имеют на три турнирных пункта меньше, чем у «Шахтера», и в случае победы могут с ним сравняться.

Шахтер

На этой неделе подопечные Игоря Йовичевича выполнили одну из главных задач сезона, обеспечив себе участие в евровесне. Пока что мы не можем сказать, что это будет Лига чемпионов или Лига Европы. Но то, что «Шахтер» в тяжелой лигочемпионовской группе сумел пробиться дальше, учитывая все проблемы с составом в начале сезоне, несомненно является его большим достижением.

В матче с «Селтиком» снова здорово проявил себя Михаил Мудрик, который нынешней осенью стал настоящим лидером донецкого клуба. Его великолепный гол в ворота шотландцев, я думаю, запомнился многим. Как и блестящий проход Мудрика с передачей на Сикана, когда последний просто обязан был забивать. Но, увы, случился ужасный промах форварда. И, кстати, одним из первых, кто поддержал Сикана, стал именно Михаил.

Что касается чемпионата Украины, то после стартовой ничьи в первом туре с «Металлистом 1925», горняки очков больше не теряли, выдав шестиматчевую выигрышную серию. Теперь, наверняка, футболисты «Шахтера» захотят продолжить свою победную поступь и в матче с «Александрией».

Александрия

Подопечным Юрия Гуры тоже есть чем похвалиться в нынешнем сезоне. В семи матчах они одержали пять побед, причем три из них в последних трех турах. Так, сперва был обыгран «Ингулец» 2:1, затем «Кривбасс» 2:0 и с таким же счетом «Львов».

Уже по этим результатам видно, что оборона «Александрии» достаточно надежная. А если брать в целом по чемпионату, то по данному показателю (всего 6 пропущенных мячей) команда занимает третье место следом за «Шахтером» и «Днепром-1». Так что в предстоящем матче большого количества голов вряд ли стоит ожидать.

Благодаря тому, что почти все ведущие игроки александрийцев набрали хорошую форму, в том числе, залечив свои травмы, тренерскому составу клуба удалось стабилизировать состав. А так как в нем на данный момент собрались достаточно опытные футболисты, то они знают что и как делать. В этой связи матч с «Шахтером» станет для команды очередным серьезным испытанием. Если она его выдержит и сумеет добиться положительного результата, то мы получим еще одного реального претендента на медали нынешнего чемпионата страны.

Статистика матчей

Соперники провели друг с другом в украинской Премьер-Лиге 26 матчей. 19 раз выигрывал «Шахтер», 4 игры завершились вничью и 3 победы одержала «Александрия». Разница забитых и пропущенных голов 48-23. В прошлом сезоне в первом круге в Киеве на НСК «Олимпийский» футболисты «Александрии» победили со счетом 2:1. Голы у них забили Третьяков и Ковалец, в составе «Шахтера» отличился Корниенко. Во втором круге в Александрии горняки взяли реванш с таким же результатом. У победителей авторами голов стали Соломон и Мораес, а у хозяев поля Кожушко.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Мудрик, Зубков, Траоре

«Александрия»: Билык, Цуриков, Бабогло, Мельник, Мирошниченко, Рыбалка, Ковалец, Демченко, Калитвинцев, Третьяков, Кожушко

Прогноз на противостояние:

Центральный матч тура, будем надеяться, оправдает ожидания и должен получиться очень интересным. И все же ставим на победу «Шахтера» 2:1.

29 октября, суббота