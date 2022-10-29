Шахтер Донецк

В матче чемпионата Украины «Шахтер» и «Александрия» сыграли в яркую ничью 2:2. Хозяева при счете 1:1 остались в меньшинстве, но сумели выйти вперед благодаря голу Михаила Мудрика.

Однако через 5 минут «Александрия» отыгралась и сумела набрать 1 пункт.