29.10.2022, FT 2 : 2
Украина. Премьер лига29 октября 2022, 21:03 | Обновлено 29 октября 2022, 21:45
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Шахтер — Александрия — 2:2. Голы, красная карточка, интрига. Обзор матча
Яркий матч в УПЛ
29 октября 2022, 21:03 | Обновлено 29 октября 2022, 21:45
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В матче чемпионата Украины «Шахтер» и «Александрия» сыграли в яркую ничью 2:2. Хозяева при счете 1:1 остались в меньшинстве, но сумели выйти вперед благодаря голу Михаила Мудрика.
Однако через 5 минут «Александрия» отыгралась и сумела набрать 1 пункт.
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Демченко (Александрия).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Шахтер Донецк).
57’
Лукас Тэйлор (Шахтер Донецк) получает красную карточку.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Михайличенко (Шахтер Донецк).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Цуриков (Александрия).
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