Шедевр Мудрика и ужасный промах Сикана. Шахтер сыграл вничью с Селтиком

Для продолжения весной еврокубковой кампании «Шахтеру» было необходимо, как минимум, не проиграть. А вот у «Селтика» ситуация была критической, поскольку крайне нужно было побеждать.

К стартовому составу «горняков» было два вопроса – восстановится ли Конопля, перед матчем занимавшийся по индивидуальной программе, и кто выйдет в нападении. Ефим начал игру на скамейке запасных (его подменил Тейлор), а завершать атаки на острие Игорь Йовичевич доверил Траоре.

Фото - uefa.com

Стартовые минуты матча остались за хозяевами, которых гнал вперед полный стадион. Ничего особенного у ворот Трубина создать не удалось, но мяч находился под контролем игроков «Селтика» первые минут пятнадцать, а «Шахтер» больше защищался. Немного отодвинуть игру от своих ворот удалось поближе к середине тайма. Опять же, создать чего-то особенного не удалось, но хотя бы появились даже не полумоменты, а так - на четверть. Например, мог бить с линии штрафной Мудрик, но не получилось, а Михайличенко совсем немного не успел на перспективный перевод Степаненко на левый фланг.

Стоит отметить, что контролировать мяч «Шахтеру» тоже стало получаться. Украинцы начинали атаки от Трубина и широко использовали фланги, где быстро бегали Зубков и Мудрик.

Первый серьезный звонок раздался на двадцать пятой минуте. О'Райли получил мяч на линии штрафной и с места крутил в левую девятку. Трубин вроде бы и контролировал полет мяча, не попавшего в створ, но кто знает, что было бы, если бы удар удался игроку «Селтика» немного правее.

Фото - uefa.com

Как оказалось, это была только пристрелка. Сначала мог принести себе проблемы Матвиенко, опрометчиво сыгравший пяткой и вынужденный фолить на сопернике в метре от правой боковой линии штрафной. Тогда обошлось, однако буквально через несколько минут «горняки» пропустили. Тейлор и Зубков дали прострелить справа, все бросились блокировать удар Абады и забыли на дальней штанге Якумакиса, который с линии вратарского ударом под самую стойку открыл счет.

На кураже тот же Якумакис захотел сделать дубль и был близок к этому – в опорной зоне наши позволили пробить метров с двадцати, но Трубин спас команду от неприятностей.

В конце тайма активизировался Траоре. Сначала он убежал в контратаку, но не придумал ничего лучше, чем бить низом метров с двадцати. А вот следующий момент был гораздо острее – Лассина вразрез вывел Мудрика на свидание с кипером, Михаил пробовал подсечь, вратарь спас, а Бондаренко совсем чуть-чуть не хватило ощущения позиции, чтобы оказаться там, где надо, и добить в пустые ворота.

Фото - uefa.com

Десятиминутку в начале второго тайма можно вынести за скобки. А дальше начались более интересные события. Сначала Траоре прострелил на дальнюю штангу и Зубков в подкате не попал в угол ворот. А после этого Михаил Мудрик еще немного прибавил в трансферной стоимости. Он протянул мяч в штрафную «Селтика» с фланга и метров с восемнадцати решил бить. Вышло под самую перекладину – 1:1 и третий гол Мудрика в этой Лиге чемпионов!

Затишье в игре продолжалось довольно долго. Подразумевается наличие игровых моментов. А потом наступил такой эпизод, что за голову схватились не только украинские игроки, тренеры и болельщики, но и шотландцы. Мудрик ускорился на фланге, ушел от защитника и выбежал на свидание с Хартом. Решил не бить, а отдать на пустые Сикану (вышедшему на поле еще перед голом и записавший себе в актив формальный голевой пас на Мудрика). Данило довольно много голов за «Шахтер» забил в пустые ворота, но тут произошло невероятное. Как он в гордом одиночестве перед пустыми воротами умудрился то ли плохо принять легкий мяч, то ли бездарно пробить, осталось загадкой. Но факт фактом - когда все видели мяч в сетке, тот прокатился в полуметре от штанги.

Фото - uefa.com

Момент стал определяющим в плане надежд «Шахтера» на победу. «Горняки» сникли, а окрыленные шотландцы рванули вперед. И только удача и Трубин позволили счету не измениться. В конце игры уже началась игра на удержание счета, когда на поле появился третий центральный защитник – Сергей Кривцов.

Радость Йовичевича после игры была такой, будто удалось выиграть. В принципе, понятно – кто перед стартом ЛЧ верил, что обновленному «Шахтеру» удастся в пяти матчах проиграть только раз и набрать шесть очков? Кроме того, в плане борьбы за второе место ничья сегодня и победа были бы равнозначными – «Лейпциг» в параллельном матче победил «Реал» (3:2) и теперь в последнем туре подопечным Йовичевича обязательно нужно будет выигрывать у немцев. А для «Селтика» евросезон закончился.

Лига чемпионов. Группа F.

«Селтик» – «Шахтер» – 1:1

Якумакис (34) – Мудрик (58)

Матвиенко (31), Бондарь (50), Степаненко (56), Зубков (90)

«Селтик»: Харт, Г.Тэйлор, Йенц, Картер-Викенц, Юранович, Хататэ (Тернбулл, 84), О'Райли, Якумакис, Хакшабанович (Маэда, 65), Абада (Форрест, 66), Фурухаси (Муй, 66)

«Шахтер»: Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Л.Тэйлор, Степаненко, Судаков (Кривцов, 90), Бондаренко, Мудрик (Петряк, 90), Траоре (Сикан, 57), Зубков

Арбитр: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)

Стадион «Селтик Парк» (Глазго, Шотландия)

СЕЛТИК – ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА