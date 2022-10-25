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Селтик
25.10.2022, FT 1 : 1
Шахтер Донецк
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Лига чемпионов
25 октября 2022, 23:51 | Обновлено 26 октября 2022, 00:51
5778
99

Шедевр Мудрика и ужасный промах Сикана. Шахтер сыграл вничью с Селтиком

Донецкий клуб обеспечил себе евровесну

25 октября 2022, 23:51 | Обновлено 26 октября 2022, 00:51
5778
99
Шедевр Мудрика и ужасный промах Сикана. Шахтер сыграл вничью с Селтиком
Getty Images/Global Images Ukraine

Для продолжения весной еврокубковой кампании «Шахтеру» было необходимо, как минимум, не проиграть. А вот у «Селтика» ситуация была критической, поскольку крайне нужно было побеждать.

К стартовому составу «горняков» было два вопроса – восстановится ли Конопля, перед матчем занимавшийся по индивидуальной программе, и кто выйдет в нападении. Ефим начал игру на скамейке запасных (его подменил Тейлор), а завершать атаки на острие Игорь Йовичевич доверил Траоре.

Фото - uefa.com

Стартовые минуты матча остались за хозяевами, которых гнал вперед полный стадион. Ничего особенного у ворот Трубина создать не удалось, но мяч находился под контролем игроков «Селтика» первые минут пятнадцать, а «Шахтер» больше защищался. Немного отодвинуть игру от своих ворот удалось поближе к середине тайма. Опять же, создать чего-то особенного не удалось, но хотя бы появились даже не полумоменты, а так - на четверть. Например, мог бить с линии штрафной Мудрик, но не получилось, а Михайличенко совсем немного не успел на перспективный перевод Степаненко на левый фланг.

Стоит отметить, что контролировать мяч «Шахтеру» тоже стало получаться. Украинцы начинали атаки от Трубина и широко использовали фланги, где быстро бегали Зубков и Мудрик.

Первый серьезный звонок раздался на двадцать пятой минуте. О'Райли получил мяч на линии штрафной и с места крутил в левую девятку. Трубин вроде бы и контролировал полет мяча, не попавшего в створ, но кто знает, что было бы, если бы удар удался игроку «Селтика» немного правее.

Фото - uefa.com

Как оказалось, это была только пристрелка. Сначала мог принести себе проблемы Матвиенко, опрометчиво сыгравший пяткой и вынужденный фолить на сопернике в метре от правой боковой линии штрафной. Тогда обошлось, однако буквально через несколько минут «горняки» пропустили. Тейлор и Зубков дали прострелить справа, все бросились блокировать удар Абады и забыли на дальней штанге Якумакиса, который с линии вратарского ударом под самую стойку открыл счет.

На кураже тот же Якумакис захотел сделать дубль и был близок к этому – в опорной зоне наши позволили пробить метров с двадцати, но Трубин спас команду от неприятностей.

В конце тайма активизировался Траоре. Сначала он убежал в контратаку, но не придумал ничего лучше, чем бить низом метров с двадцати. А вот следующий момент был гораздо острее – Лассина вразрез вывел Мудрика на свидание с кипером, Михаил пробовал подсечь, вратарь спас, а Бондаренко совсем чуть-чуть не хватило ощущения позиции, чтобы оказаться там, где надо, и добить в пустые ворота.

Фото - uefa.com

Десятиминутку в начале второго тайма можно вынести за скобки. А дальше начались более интересные события. Сначала Траоре прострелил на дальнюю штангу и Зубков в подкате не попал в угол ворот. А после этого Михаил Мудрик еще немного прибавил в трансферной стоимости. Он протянул мяч в штрафную «Селтика» с фланга и метров с восемнадцати решил бить. Вышло под самую перекладину – 1:1 и третий гол Мудрика в этой Лиге чемпионов!

Затишье в игре продолжалось довольно долго. Подразумевается наличие игровых моментов. А потом наступил такой эпизод, что за голову схватились не только украинские игроки, тренеры и болельщики, но и шотландцы. Мудрик ускорился на фланге, ушел от защитника и выбежал на свидание с Хартом. Решил не бить, а отдать на пустые Сикану (вышедшему на поле еще перед голом и записавший себе в актив формальный голевой пас на Мудрика). Данило довольно много голов за «Шахтер» забил в пустые ворота, но тут произошло невероятное. Как он в гордом одиночестве перед пустыми воротами умудрился то ли плохо принять легкий мяч, то ли бездарно пробить, осталось загадкой. Но факт фактом - когда все видели мяч в сетке, тот прокатился в полуметре от штанги.

Фото - uefa.com

Момент стал определяющим в плане надежд «Шахтера» на победу. «Горняки» сникли, а окрыленные шотландцы рванули вперед. И только удача и Трубин позволили счету не измениться. В конце игры уже началась игра на удержание счета, когда на поле появился третий центральный защитник – Сергей Кривцов.

Радость Йовичевича после игры была такой, будто удалось выиграть. В принципе, понятно – кто перед стартом ЛЧ верил, что обновленному «Шахтеру» удастся в пяти матчах проиграть только раз и набрать шесть очков? Кроме того, в плане борьбы за второе место ничья сегодня и победа были бы равнозначными – «Лейпциг» в параллельном матче победил «Реал» (3:2) и теперь в последнем туре подопечным Йовичевича обязательно нужно будет выигрывать у немцев. А для «Селтика» евросезон закончился.

Лига чемпионов. Группа F.

«Селтик» – «Шахтер» – 1:1

Якумакис (34) – Мудрик (58)

Матвиенко (31), Бондарь (50), Степаненко (56), Зубков (90)

«Селтик»: Харт, Г.Тэйлор, Йенц, Картер-Викенц, Юранович, Хататэ (Тернбулл, 84), О'Райли, Якумакис, Хакшабанович (Маэда, 65), Абада (Форрест, 66), Фурухаси (Муй, 66)

«Шахтер»: Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Л.Тэйлор, Степаненко, Судаков (Кривцов, 90), Бондаренко, Мудрик (Петряк, 90), Траоре (Сикан, 57), Зубков

Арбитр: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)

Стадион «Селтик Парк» (Глазго, Шотландия)

СЕЛТИК – ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Селтик Шахтер Донецк Лига чемпионов Селтик - Шахтер отчеты
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 99
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romanchik.8409
Главное пацанам спасибо за игры! Их хоронили...Мудрик просто Топ...
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+6
Игорь Петров
Молодцы, что тут скажешь, Мудрик конечно топ, если так будет развиваться, вырастит в звезду мирового класса, а то что утворил Сикан….
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+5
kot-7
Как же в этом году обосрались дноботы, со своими говнопрогнозами, Шахта красавы! 
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+1
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Maks_krot
Шахтёр в евровесне,это просто супер ,а и ещё есть все шансы бороться за плей оф ЛЧ ,это просто успех в такой группе  и положительные эмоции для всей Украины и всех украинцев в такое время !!Молодцы родной Шахтёр Донецк !!!!!!Мудрило это будущие всего украинского футбола .
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+1
KIPR ALECS
мудрик явно перерос Шахту...надо ему подниматься на ступень выше как можно раньше, ато зачахнет. Вспоминаю как Лобановский говорил суркам чтобы отпускали Шеву по этой же причине
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0
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Pecheneg2004
Самое интересное что многие ыксперты (преимущественно дыр..кофаны) не давали никаких шансов Шахтеру в этом сезоне ЛЧ   В итоге мы имеем победу над Лейпцигом и почти победу над Реалом, а динама тем временем внизу с 0 очками болтается 
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0
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FootFun
Не потрібно сильно хейтити Сікана, таке може трапитися з кожним, навіть у Кріштіано і Мессі були такі промахи, тим більше перемога над Селтіком нічого не змінила би, все одно потрібно вигравати у Лейпціга
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0
Алексей Петров
Видно, что Мудрик очень сильно выделяется на фоне талантливых молодых украинцев Шахтёра. Если они могут стать игроками высокого уровня, он может стать игроком мирового класса.
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-1
Andrey_1992
Красавці Шахтар, респект, що вистояли і забезпечили євровесну...окрема подяка Сікану за просраний моментище, дебіла кусок!
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-1
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FootFun
Доречі, де там фанати опзж які кричали, що ціна Мудрика 10млн?
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-1
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Тарас Михайлович
Перемога над Лейпцігом і ми в Лізі Чемпіонів, навіть, якщо б Сікан забив, нам потрібна ПЕРЕМОГА. Усіх з євровесною
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-1
nick07
ЛЄ вже є, і напевно на цьому зупиняться. 
Хоча, виграш останнього матчу дарує прохід в ЛЧ і гарний чек на команду
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-1
KvlaD
Даже такое дно как Беседин смогло бы сегодня забить на месте Сикана...
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-1
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mayakovskiy1
Прям горжусь. Если бы мне кто то сказал что за тур до финиша будем в ЛЕ и в последнем туре попробуем выйти в ЛЧ, не поверил бы. А так очень добротная игра. По сути Селтик ничего сверопасного не создал. Сикана надо поддержать. Браво команда 
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-2
ВОССТАВШИЙ ИЗ БАНА
Шахта лучшая!!
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-3
Oleksandr Melnychuk
Як приємно було дивитись гру, так само огидно зараз читати коментарі! Та якого хєра ви пишите про Динамо???? Та всраці вони так, так не давали Шахті після жеребкування в прогнозах і 1-2 очка набрати! Але *лять, набрали, зробили неможливе! І навіть якби вони сьогодні програли, мені було б не соромно за цю команду! Але якого хєра ви обговорюєте Динамо а не гру Мудрика(не вам, хто це дійно писав), його підняття вартості, як мужніє Сікан, який слабкий бразилець в Шахти і т.д.... 
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-3
Vytas Meskauskas
Теперь каким то образом обыграть Лейпциг и Шахтер в плэй оф ЛЧ , но к сожалению Лейпциг будет в штрафной шахтера все 90 минут при том что их ничья устроить. Сильные команды играют на победу всегда . Будем надеяться на Мудрика пока он в Шахтере потому что если продадут то команда будет на уровне лиги конференции и то не плэй оф.
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-3
New Zealander
Головне, що цей промах Сікана нічого не вирішував, бо нам ітак кров з носу треба перемагати Лейпциг тепер
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-3
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Pecheneg2004
Шахтер в ЛЕ, динама в ж..пе  У меня все 
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-3
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Pecheneg2004
Шпроты, спортсмены ионовы готовьте вазелин к четвергу 
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-4
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