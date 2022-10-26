ЙОВИЧЕВИЧ: «Евровесна – это большой успех. Но у каждого из нас есть мечта»

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич дал пресс-конференцию после матча 5-го тура Лиги чемпионов с «Селтиком» (1:1).

– Игор, что понравилось и что не понравилось в игре? Какие впечатления от матча?

– Все понравилось. Когда результат такой, как нужно, когда ничья на вкус, как победа, то это очень позитивные эмоции для меня лично как тренера и для всей команды. Мы действительно ожидали тяжелую игру, и все европейские команды знают, что играть здесь, на «Селтик Парк», перед 57 тысячами людей – это нелегко и для более опытных команд. Но мы настолько отважные, настолько храбрые, что думаем не столько о последствиях, сколько о своих перформансах, о своей игре. Когда команда показывает, что в ходе матча может поменять темп и ритм, стать протагонистом, терпеть, контратаковать и показать в то же время характер. Тот характер, который показывает украинский народ, который сражается за нашу свободу, за всех нас. В том числе за спортсменов, тех, кто играет и представляет Украину на самой большой сцене – Лиге чемпионов. Этот результат очень важен для нас. Мы воспринимаем это как большой успех. Потому что три месяца назад никто не верил в нас, но мы верили. Мы верили в ежедневную работу. И это просто следствие той семейной атмосферы, которую мы создали. Эти ребята – герои, действительно герои.

– Как себя чувствует Данил Сикан после матча, в котором он не реализовал свой шанс? Был ли у вас с ним разговор?

– Конечно, Данил расстроен, что не забил тот мяч в хорошем моменте, но он является частью команды, а команда забивает вместе и проигрывает вместе. Это неотъемлемая часть футбола, и мы воспринимаем это как футбол. «Реал» (Мадрид) забил нам на последних секундах – и это футбол. Мы должны поддержать его. Поддерживая его, мы поддерживаем самих себя и команду. Что не убивает тебя, то делает сильнее. И мы – семья. На самом деле семья. И все ребята уже к нему подошли, все тренеры, чтобы поднять голову. Потому что с «Селтик Парк» мало кто выходит так гордо, как мы сегодня.

– Чувствуете ли, что за вами 40 миллионов украинских сердец и что сегодня вы являетесь флагом Украины?

– Да, это огромная ответственность, и мы чувствовали эту поддержку украинцев. Мы были сфокусированы и абсолютно мотивированы на игру. Знаем, что украинские солдаты сражаются и, к сожалению, гибнут каждый день. Постоянно помним об этом и стараемся перенести их храбрость на футбольное поле. Сложно описать эти эмоции. Идет война. И, как вы знаете, я хорват по национальности, но я знаю украинцев уже 20 лет и очень хорошо понимаю всю ситуацию. Но важно также понимать ментальность того, что сейчас происходит. И поэтому мы чувствовали всю ответственность и гордость за то, что представляем Украину. Мы бились до конца и верили, что можем победить. Это было непросто. И вообще вся эта политическая ситуация – она тяжелая. Но мы должны сражаться дальше.

– «Шахтер» уже гарантировал евровесну как минимум в Лиге Европы, но хочется продолжения в Лиге чемпионов. Можете подарить нам этот праздник и пообещать, что с «Лейпцигом» в Варшаве будет бой, а потом будет Лига чемпионов? И вообще результат матча «Лейпциг» – «Реал» (3:2) удивил вас?

– Мы знаем, что там у «Реала» не играли ведущие футболисты – Модрич, Бензема, Вальверде. «Лейпциг» прошел через смену тренера: Марко Розе поменял и схему, и стиль игры. Мы должны понимать, что это сейчас команда, которая соответствует второму бюджету в Бундеслиге после «Баварии», я думаю. Так что они находятся на достаточно высоком уровне и точно являются фаворитами в нашем противостоянии. Но хочу сказать, что мы тоже набрали обороты, чувствуем себя очень хорошо, показываем это в каждом матче и как минимум можем успешно противостоять сопернику. У нас есть возможность победить. Как получится, не знаю. Но будет битва. Я очень рад, что мы уже получили статус участника еврокубков на весну. Это большой успех. Но у каждого из нас есть мечта, которую никто не может забрать, – преодолеть группу и идти все дальше и дальше. Соперник знает, как мы играем тактически, но не знает, что в наших душах и сердцах. И то, за кого мы играем, – это очень важно. Это наша сила.