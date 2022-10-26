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  4. ЙОВИЧЕВИЧ: «Еще одно чудо для нашей молодой команды. А Мудрик неудержим»
Лига чемпионов
26 октября 2022, 01:38 | Обновлено 26 октября 2022, 02:02
388
0

ЙОВИЧЕВИЧ: «Еще одно чудо для нашей молодой команды. А Мудрик неудержим»

Главный тренер «Шахтера» прокомментировал матч 5-го тура ЛЧ с «Селтиком»

26 октября 2022, 01:38 | Обновлено 26 октября 2022, 02:02
388
0
ЙОВИЧЕВИЧ: «Еще одно чудо для нашей молодой команды. А Мудрик неудержим»
УЕФА

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич рассказал о матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Селтиком» (1:1) и перспективах команды в поединке с «РБ Лейпциг», в котором горнякам нужна только победа для выхода в 1/8 финала:

«Еще одно чудо для нашей молодой команды. Мы начинали этот проект три месяца тому назад. Мы уже чувствуем себя семьей и должны продолжать верить в успех. Место в Лиге Европы нами уже забронировано, что очень важно для команды с точки зрения ее становления, так как мы молоды и хотим становится сильнее.

Мудрик? Он неудержим. В тот момент, когда думаешь, что готов его догнать, он становится взрывным и чересчур быстрым. Он превосходит оппонентов за счет своего дриблинга и действительно является игроком высшего уровня.

В 6-м туре предстоит тяжелая игра. «РБ Лейпциг» стал сильнее под руководством Марко Розе, и сегодняшний результат это подтверждает. Матч будет сложным, но мы верим в то, что способны сыграть хорошо на глазах у своих болельщиков, а они помогут нам поверить, что (пройти дальше) возможно».

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Селтик Шахтер Донецк РБ Лейпциг Лига чемпионов Селтик - Шахтер Шахтер - РБ Лейпциг Игор Йовичевич
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Источник УЕФА
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