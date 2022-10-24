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25.10.2022 22:00 - : -
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Лига чемпионов
24 октября 2022, 20:04 |
295
0

Селтик – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового раунда Лиги чемпионов

24 октября 2022, 20:04 |
295
0
Селтик – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер

Во вторник, 25 октября, состоится поединок группового раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Селтик» и «Шахтер». Матч пройдет в Глазго на стадионе «Селтик Парк», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Горняки» продолжают вести борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов. За два тура до окончания группового турнира донецкий клуб занимает третье место в своем квартете, отставая от РБ «Лейпцига» на одно очко. «Селтик» замыкает турнирную таблицу группы F, и в матче с «Шахтером» шотландцев устроит только победа, которая оставит им шансы хотя бы на выход в Лигу Европы. Первое противостояние команды Игора Йовичевича с «Селтиком», которое состоялось в Варшаве, завершилось вничью со счетом 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Селтик» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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