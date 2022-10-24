Селтик – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Главное для «горняков» - не проиграть
25 октября «Шахтер» сыграет последний выездной поединок нынешней групповой кампании Лиги чемпионов. В рамках пятого тура ЛЧ чемпион Украины на «Селтик Парк» встретится с чемпионом Шотландии – «Селтиком».
Селтик
После четырех туров «кельты» занимают последнее место в группе, имея в своем активе лишь одно очко. Этот балл шотландский чемпион добыл именно в игре против «Шахтера», которая состоялась в сентябре Варшаве.
По словам наставника «бело-зеленых» Ангелоса Постекоглу, в нынешнем сезоне чемпионской Лиги его подопечным мало что удается. Причина – длительное отсутствие «Селтика» в главном клубном турнире мира, а также возросшая конкуренция в чемпионской Лиге.
Однако, как заверил Постекоглу, его команда будет продолжать цепляться даже за малейший шанс. А таковой появится лишь в том случае, если его подопечные обыграют «Шахтер».
Накануне поединка против чемпионов Украины, «Селтик» в рамках 12-го тура чемпионата Шотландии провел непростую выездную игру против «Хартса». В веселом и результативном поединке «кельты» одержали минимальную победу – 4:3 и укрепились единолично во главе турнирной таблицы.
Гости сумели забить дважды уже на старте игры, но мяч Ралстона был отменен из-за корректировки арбитров ВАР. Тем не менее, ранний гол Форреста позволял «Селтику» играть строго по счету.
Однако в конце первого тайма «Хартс» сравнял счет. А в начале второй половины игры хозяева вышли вперед. Но ненадолго: сначала Якумакис сравнял счет, а затем Маэда снова вывел гостей вперед. Под занавес игры Тейлор забил четвертый гол. Хозяева смогли забить третий мяч, но на больше их не хватило.
Шахтер
В отличие от своего соперника, дончане не сыграли поединок внутреннего календаря. Игра «Минай» - «Шахтер» по просьбе донецкого клуба была перенесена на более поздний срок. «Горняки» инициировали перенос с целью лучшей подготовки к матчу против «Селтика».
К игре против шотландского чемпиона подопечные Йовичевича готовились на базе «Руха» в Винниках. Там команда занималась и в тренажерном зале, и сыграла двусторонний поединок на футбольном поле.
По индивидуальной программе готовились Конопля, Очеретько и Швед. Последнего в итоговом списке Йовичевича на игру против «кельтов» не оказалось: из-за травмы Марьян пропустит матч.
Не сыграет против чемпионов Шотландии и Корниенко: защитник «горняков» уже давно вынужденно вне игры по причине серьезной травмы ноги.
23 октября «Шахтер» провел в Винниках утреннее тренировочное занятие, после чего отправился автобусом в польский Жешув, откуда команда чартерным рейсом отбыла в Глазго.
Личные встречи
Предстоящий поединок станет для соперников шестой очной дуэлью. Пока что – паритет: оппоненты одержали по две победы. Побеждали исключительно в домашних стенах (в групповом турнире ЛЧ в 2004 и 2007 годах). А последняя по счету игра – 14 сентября сего года – завершилась боевой ничьей 1:1.
Прогноз
Матч первого круга в Варшаве был очень сложным для «горняков». Вряд ли будет легче и игра в Глазго. «Селтик» фактически загнан в угол: команде обязательно нужна победа, чтобы хотя бы теоретически претендовать на евровесну.
«Шахтер» же устроит и ничья, которая гарантирует нашей команде выход в плей-офф. Вот только какого именно турнира – станет понятно после последней игры группового этапа – против «Лейпцига».
«Селтик» будет стараться «задавить» своего оппонента с первых минут матча. Если хозяевам удастся забить быстрый гол, «Шахтеру» придется очень несладко. Но если «горняки» выстоят, они могут претендовать на положительный исход матча.
Кроме натиска и характера, «Селтик» вряд ли сможет противопоставить «Шахтеру» что-то серьезное или неожиданное. Нельзя сказать, что «кельты» классом выше «горняков». Поэтому прогнозируем, что «Шахтер» не проиграет. Предположим, что матч завершится результативной ничьей.
Ориентировочные составы:
«Селтик»: Харт, О'Райли, Хатате, Макгрегор, Тейлор, Йенц, Картер, Юранович, Якумакис, Фурухаси, Жота
«Шахтер»: Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Зубков, Мудрик, Бондаренко, Сикан.
25 октября, вторник
|«Селтик» – «Шахтер»
|Глазго. Стадион «Селтик Парк». 22:00
|ТВ-трансляция на видеосервисе MEGOGO
|СЕЛТИК – ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Арбитр: Сердар Гэзюбююк (Нидерланды)
|Прогноз Sport.ua — 1:1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская теннисистка наслаждается материнством
Самые интересные события 9-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре
Так что даже если уже действительно больше очков не будет, то и не беда.
Шахтёр умеет играть от обороны.
Селтик не умеет удерживать преимущество.
Все говорит в пользу Шахтера.
Потому поставлю на Селтик наверное.
Единственное, что есть - это серия хотя бы из 1 гола от Шахтера. Поэтому можно было бы заиграть ставку Шахтер ИТБ 1. Думаю, будет что-то типа 2-1, 2-2, 1-2.
Огонь матч. Кучу пеналей.
А как болеют на стадионе просто огонь.
Любой команде там тяжко.
А так удачи Шахтеру.
но это оценка на базе первого матча, где Селтик доминировал и Шахтеру повезло отскочить.
сейчас Шахтер находится на пике формы и его шансы выше. это плюс
с другой стороны, Шахтер показал себя хорошо в игре на контратаках, тут же ему надо идти в атаку чтобы добыть победу. Это минус.
впрочем, Селтику победа нужна не меньше.
Шахтер ТБ 1.5 за 2.85