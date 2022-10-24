Селтик – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

25 октября «Шахтер» сыграет последний выездной поединок нынешней групповой кампании Лиги чемпионов. В рамках пятого тура ЛЧ чемпион Украины на «Селтик Парк» встретится с чемпионом Шотландии – «Селтиком».

Селтик

После четырех туров «кельты» занимают последнее место в группе, имея в своем активе лишь одно очко. Этот балл шотландский чемпион добыл именно в игре против «Шахтера», которая состоялась в сентябре Варшаве.

По словам наставника «бело-зеленых» Ангелоса Постекоглу, в нынешнем сезоне чемпионской Лиги его подопечным мало что удается. Причина – длительное отсутствие «Селтика» в главном клубном турнире мира, а также возросшая конкуренция в чемпионской Лиге.

Однако, как заверил Постекоглу, его команда будет продолжать цепляться даже за малейший шанс. А таковой появится лишь в том случае, если его подопечные обыграют «Шахтер».

Накануне поединка против чемпионов Украины, «Селтик» в рамках 12-го тура чемпионата Шотландии провел непростую выездную игру против «Хартса». В веселом и результативном поединке «кельты» одержали минимальную победу – 4:3 и укрепились единолично во главе турнирной таблицы.

Гости сумели забить дважды уже на старте игры, но мяч Ралстона был отменен из-за корректировки арбитров ВАР. Тем не менее, ранний гол Форреста позволял «Селтику» играть строго по счету.

Однако в конце первого тайма «Хартс» сравнял счет. А в начале второй половины игры хозяева вышли вперед. Но ненадолго: сначала Якумакис сравнял счет, а затем Маэда снова вывел гостей вперед. Под занавес игры Тейлор забил четвертый гол. Хозяева смогли забить третий мяч, но на больше их не хватило.

Шахтер

В отличие от своего соперника, дончане не сыграли поединок внутреннего календаря. Игра «Минай» - «Шахтер» по просьбе донецкого клуба была перенесена на более поздний срок. «Горняки» инициировали перенос с целью лучшей подготовки к матчу против «Селтика».

К игре против шотландского чемпиона подопечные Йовичевича готовились на базе «Руха» в Винниках. Там команда занималась и в тренажерном зале, и сыграла двусторонний поединок на футбольном поле.

По индивидуальной программе готовились Конопля, Очеретько и Швед. Последнего в итоговом списке Йовичевича на игру против «кельтов» не оказалось: из-за травмы Марьян пропустит матч.

Не сыграет против чемпионов Шотландии и Корниенко: защитник «горняков» уже давно вынужденно вне игры по причине серьезной травмы ноги.

23 октября «Шахтер» провел в Винниках утреннее тренировочное занятие, после чего отправился автобусом в польский Жешув, откуда команда чартерным рейсом отбыла в Глазго.

Личные встречи

Предстоящий поединок станет для соперников шестой очной дуэлью. Пока что – паритет: оппоненты одержали по две победы. Побеждали исключительно в домашних стенах (в групповом турнире ЛЧ в 2004 и 2007 годах). А последняя по счету игра – 14 сентября сего года – завершилась боевой ничьей 1:1.

Прогноз

Матч первого круга в Варшаве был очень сложным для «горняков». Вряд ли будет легче и игра в Глазго. «Селтик» фактически загнан в угол: команде обязательно нужна победа, чтобы хотя бы теоретически претендовать на евровесну.

«Шахтер» же устроит и ничья, которая гарантирует нашей команде выход в плей-офф. Вот только какого именно турнира – станет понятно после последней игры группового этапа – против «Лейпцига».

«Селтик» будет стараться «задавить» своего оппонента с первых минут матча. Если хозяевам удастся забить быстрый гол, «Шахтеру» придется очень несладко. Но если «горняки» выстоят, они могут претендовать на положительный исход матча.

Кроме натиска и характера, «Селтик» вряд ли сможет противопоставить «Шахтеру» что-то серьезное или неожиданное. Нельзя сказать, что «кельты» классом выше «горняков». Поэтому прогнозируем, что «Шахтер» не проиграет. Предположим, что матч завершится результативной ничьей.

Ориентировочные составы:

«Селтик»: Харт, О'Райли, Хатате, Макгрегор, Тейлор, Йенц, Картер, Юранович, Якумакис, Фурухаси, Жота

«Шахтер»: Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Зубков, Мудрик, Бондаренко, Сикан.

25 октября, вторник