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24 октября 2022, 19:36 | Обновлено 24 октября 2022, 20:58
946
11

Селтик – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Главное для «горняков» - не проиграть

24 октября 2022, 19:36 | Обновлено 24 октября 2022, 20:58
946
11
Селтик – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

25 октября «Шахтер» сыграет последний выездной поединок нынешней групповой кампании Лиги чемпионов. В рамках пятого тура ЛЧ чемпион Украины на «Селтик Парк» встретится с чемпионом Шотландии – «Селтиком».

Селтик

После четырех туров «кельты» занимают последнее место в группе, имея в своем активе лишь одно очко. Этот балл шотландский чемпион добыл именно в игре против «Шахтера», которая состоялась в сентябре Варшаве.

По словам наставника «бело-зеленых» Ангелоса Постекоглу, в нынешнем сезоне чемпионской Лиги его подопечным мало что удается. Причина – длительное отсутствие «Селтика» в главном клубном турнире мира, а также возросшая конкуренция в чемпионской Лиге.

Однако, как заверил Постекоглу, его команда будет продолжать цепляться даже за малейший шанс. А таковой появится лишь в том случае, если его подопечные обыграют «Шахтер».

Накануне поединка против чемпионов Украины, «Селтик» в рамках 12-го тура чемпионата Шотландии провел непростую выездную игру против «Хартса». В веселом и результативном поединке «кельты» одержали минимальную победу – 4:3 и укрепились единолично во главе турнирной таблицы.

Гости сумели забить дважды уже на старте игры, но мяч Ралстона был отменен из-за корректировки арбитров ВАР. Тем не менее, ранний гол Форреста позволял «Селтику» играть строго по счету.

Однако в конце первого тайма «Хартс» сравнял счет. А в начале второй половины игры хозяева вышли вперед. Но ненадолго: сначала Якумакис сравнял счет, а затем Маэда снова вывел гостей вперед. Под занавес игры Тейлор забил четвертый гол. Хозяева смогли забить третий мяч, но на больше их не хватило.

Шахтер

В отличие от своего соперника, дончане не сыграли поединок внутреннего календаря. Игра «Минай» - «Шахтер» по просьбе донецкого клуба была перенесена на более поздний срок. «Горняки» инициировали перенос с целью лучшей подготовки к матчу против «Селтика».

К игре против шотландского чемпиона подопечные Йовичевича готовились на базе «Руха» в Винниках. Там команда занималась и в тренажерном зале, и сыграла двусторонний поединок на футбольном поле.

По индивидуальной программе готовились Конопля, Очеретько и Швед. Последнего в итоговом списке Йовичевича на игру против «кельтов» не оказалось: из-за травмы Марьян пропустит матч.

Не сыграет против чемпионов Шотландии и Корниенко: защитник «горняков» уже давно вынужденно вне игры по причине серьезной травмы ноги.

23 октября «Шахтер» провел в Винниках утреннее тренировочное занятие, после чего отправился автобусом в польский Жешув, откуда команда чартерным рейсом отбыла в Глазго.

Личные встречи

Предстоящий поединок станет для соперников шестой очной дуэлью. Пока что – паритет: оппоненты одержали по две победы. Побеждали исключительно в домашних стенах (в групповом турнире ЛЧ в 2004 и 2007 годах). А последняя по счету игра – 14 сентября сего года – завершилась боевой ничьей 1:1.

Прогноз

Матч первого круга в Варшаве был очень сложным для «горняков». Вряд ли будет легче и игра в Глазго. «Селтик» фактически загнан в угол: команде обязательно нужна победа, чтобы хотя бы теоретически претендовать на евровесну.

«Шахтер» же устроит и ничья, которая гарантирует нашей команде выход в плей-офф. Вот только какого именно турнира – станет понятно после последней игры группового этапа – против «Лейпцига».

«Селтик» будет стараться «задавить» своего оппонента с первых минут матча. Если хозяевам удастся забить быстрый гол, «Шахтеру» придется очень несладко. Но если «горняки» выстоят, они могут претендовать на положительный исход матча.

Кроме натиска и характера, «Селтик» вряд ли сможет противопоставить «Шахтеру» что-то серьезное или неожиданное. Нельзя сказать, что «кельты» классом выше «горняков». Поэтому прогнозируем, что «Шахтер» не проиграет. Предположим, что матч завершится результативной ничьей.

Ориентировочные составы:

«Селтик»: Харт, О'Райли, Хатате, Макгрегор, Тейлор, Йенц, Картер, Юранович, Якумакис, Фурухаси, Жота

«Шахтер»: Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Зубков, Мудрик, Бондаренко, Сикан.

25 октября, вторник

«Селтик» – «Шахтер»
Глазго. Стадион «Селтик Парк». 22:00
ТВ-трансляция на видеосервисе MEGOGO
СЕЛТИК – ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Сердар Гэзюбююк (Нидерланды)
Прогноз Sport.ua — 1:1

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Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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Veter
А с другой стороны - план уже перевыполнен< на фоне карканий Они ничё не  возьмут вааще .)
Так что даже если уже действительно больше очков не будет, то и не беда.
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+1
Dreifus
Шахтёру достаточно ничьей.
Шахтёр умеет играть от обороны.
Селтик не умеет удерживать преимущество.
Все говорит в пользу Шахтера.
Потому поставлю на Селтик наверное.
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+1
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Remark
Прогнозировать еврокубки - не благодарное дело. А особенно отталкиваясь от понятий "что кому что нужно в матче" - это как по мне вообще не ориентир. 
Единственное, что есть - это серия хотя бы из 1 гола от Шахтера. Поэтому можно было бы заиграть ставку Шахтер ИТБ 1. Думаю, будет что-то типа 2-1, 2-2, 1-2.
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0
Умник
Смотрел обзор с хартсем 3:4.
Огонь матч. Кучу пеналей.
А как болеют на стадионе просто огонь.
Любой команде там тяжко.
А так удачи Шахтеру.
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0
Gargantua
у буков Селтик явный фаворит
но это оценка на базе первого матча, где Селтик доминировал и Шахтеру повезло отскочить.
сейчас Шахтер находится на пике формы и его шансы выше. это плюс
с другой стороны, Шахтер показал себя хорошо в игре на контратаках, тут же ему надо идти в атаку чтобы добыть победу. Это минус.
впрочем, Селтику победа нужна не меньше.
Шахтер ТБ 1.5 за 2.85
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-2
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AK.228
0-1
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-2
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