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Лига Чемпионов
Селтик
25.10.2022, FT 1 : 1
Шахтер Донецк
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Лига чемпионов
26 октября 2022, 00:39 | Обновлено 26 октября 2022, 00:41
5083
0

Селтик – Шахтер – 1:1. Сикан не забил в пустые ворота. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов

26 октября 2022, 00:39 | Обновлено 26 октября 2022, 00:41
5083
0
Селтик – Шахтер – 1:1. Сикан не забил в пустые ворота. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

25 октября в 22:00 в матче 5-го тура Лиги чемпионов играют «Селтик» и «Шахтер».

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Матч проходит в Глазго на стадионе «Селтик Парк». Игра 2-го тура между этими командами закончилась вничью (1:1)

Селтик – Шахтер – 1:1. Сикан не забил в пустые ворота. Видео голов и обзор

ГОЛ! 1:0. Якумакис, 34 мин.

ГОЛ! 1:1. Мудрик, 58 мин.

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Шахтер Донецк).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Гиоргос Якумакис (Селтик).
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Селтик Шахтер Донецк Лига чемпионов Селтик - Шахтер видео голов и обзор Михаил Мудрик Даниил Сикан Георгиос Якумакис
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Источник Sport.ua
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