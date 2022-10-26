Лига Чемпионов
25.10.2022, FT 1 : 1
Лига чемпионов26 октября 2022, 00:39 | Обновлено 26 октября 2022, 00:41
5083
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Селтик – Шахтер – 1:1. Сикан не забил в пустые ворота. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов
26 октября 2022, 00:39 | Обновлено 26 октября 2022, 00:41
5083
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25 октября в 22:00 в матче 5-го тура Лиги чемпионов играют «Селтик» и «Шахтер».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Глазго на стадионе «Селтик Парк». Игра 2-го тура между этими командами закончилась вничью (1:1)
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Селтик – Шахтер – 1:1. Сикан не забил в пустые ворота. Видео голов и обзор
ГОЛ! 1:0. Якумакис, 34 мин.
ГОЛ! 1:1. Мудрик, 58 мин.
События матча
58’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Шахтер Донецк).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Гиоргос Якумакис (Селтик).
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