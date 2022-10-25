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Лига чемпионов
25 октября 2022, 23:40 | Обновлено 26 октября 2022, 00:57
9200
28

КУРЬЕЗ ГОДА. Сикан не забил в пустые ворота после паса-конфетки от Мудрика

Кошмарный эпизод случился на 72-й минуте матча «Селтика» и «Шахтера»

25 октября 2022, 23:40 | Обновлено 26 октября 2022, 00:57
9200
28
КУРЬЕЗ ГОДА. Сикан не забил в пустые ворота после паса-конфетки от Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine

25 октября в 22:00 в матче 5-го тура Лиги чемпионов играют «Селтик» и «Шахтер».

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Матч проходит в Глазго на стадионе «Селтик Парк». Игра 2-го тура между этими командами закончилась вничью (1:1)

На 72-й минуте случился курьез года.

Даниил Сикан не забил в пустые ворота после паса-конфетки от Михаила Мудрика.

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Селтик Шахтер Донецк Михаил Мудрик видео голов и обзор Лига чемпионов Селтик - Шахтер Даниил Сикан
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Источник Sport.ua
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Комментарии 28
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Nordenus
Мудрик и Сикан, это как космос и дно
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+14
KvlaD
Даже Беседин в таком моменте смог бы забить
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+12
Показать Скрыть 3 ответа
BARA.bass
Молодцы, ЕВРО КУБКИ нам обеспечены, с чем я всех болельщиков Украины поздравляю.
Пацаны отдали все себя, да могли и выиграть,можно было и проиграть. Вообще парни молодцы!!!
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+10
Владислав Антонов
Мудрик на дві голови вище за партнерів. Він фінтить, біжить, відкривається під пас, діє нестандартно, а ті остолопи поки щось придумають, то можна здуріти. Як добре, що в глобальному плані фейл Сікана нічого не вирішив.
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+10
dimando560
Як "нічого не вирішував"? А кошти за перемогу, а коефіцієнти?
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+9
barca_messi
Дерево року!
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+7
Иван Иванов
Не дано было, зато ничья в евровесну
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
Serg Sergio
Жаль пацана, але дно... 
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
Вова Чертрогатый
и главное что он был на расстоянии 5 метров до ворот и почти по центру, и все равно от него отлетело не в ворота... кривой...
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+5
Istm
Тепер з Лейпцигом доведеться землю рити.
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
Mr.Budd
Бревна і Мудрик
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+3
Serg Babak
не ожидал паса  и зачем то
принимал, а не бил в касание 
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+3
BARA.bass
Наказуем ЛЕЙПЦИГ и Л.Ч наша, а чем черт не шутит)))
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+2
Умник
Выложи в ютуб чувак станешь чемпионом по просмотрам еще и бабок ляпнет
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+2
lenares85
Там відстань до воріт сразу бить можно було і промазать, Сікан вирішив зупинити а другим ударом наверняка добить тільки ногу виставив жорстко і мяч од нього відлетів як від стіни і чого він не доганяв а стояв як устукан. Ні топ клуб його навряд чи забере
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0
Петя Рудик
Цей гол нічого не вирішував, всеодно треба вигравати в Лейпцига.
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0
Показать Скрыть 3 ответа
New Zealander
Слава богу що цей момент Сікана нічого не вирішував, бо нам ітак треба перемагати Лейпциг щоб вийти в плей офф ЛЧ! 
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-2
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