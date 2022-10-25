Лига чемпионов25 октября 2022, 23:40 | Обновлено 26 октября 2022, 00:57
9200
28
КУРЬЕЗ ГОДА. Сикан не забил в пустые ворота после паса-конфетки от Мудрика
Кошмарный эпизод случился на 72-й минуте матча «Селтика» и «Шахтера»
25 октября 2022, 23:40 | Обновлено 26 октября 2022, 00:57
9200
28
25 октября в 22:00 в матче 5-го тура Лиги чемпионов играют «Селтик» и «Шахтер».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Глазго на стадионе «Селтик Парк». Игра 2-го тура между этими командами закончилась вничью (1:1)
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
На 72-й минуте случился курьез года.
Даниил Сикан не забил в пустые ворота после паса-конфетки от Михаила Мудрика.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 октября 2022, 00:39 0
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов
Бокс | 25 октября 2022, 06:00 0
Бой украинского боксера состоится в ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке
Футбол | 25.10.2022, 19:25
Теннис | 25.10.2022, 11:41
Футбол | 25.10.2022, 05:19
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.10.2022, 17:56 27
24.10.2022, 09:50 11
24.10.2022, 22:50 14
24.10.2022, 17:43 15
24.10.2022, 15:00 5
24.10.2022, 14:15
24.10.2022, 20:36 9
24.10.2022, 18:54 2
Пацаны отдали все себя, да могли и выиграть,можно было и проиграть. Вообще парни молодцы!!!
принимал, а не бил в касание