Украина. Премьер лига29 октября 2022, 20:20 |
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Не смог продолжить матч. Зубков получил травму во встрече с Александрией
Александр покинул поле на 67-й минуте
29 октября 2022, 20:20 |
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В матче чемпионата Украины «Шахтер» — «Александрия» травмировался полузащитник хозяев Александр Зубков.
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На 67-й минуте Зубкова заменил Иван Петряк. Степень тяжести травмы пока неизвестна.
Отметим, что «горняки» остались в меньшинстве во втором тайме. Удален Лукас Тейлор.
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