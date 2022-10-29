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  4. Не смог продолжить матч. Зубков получил травму во встрече с Александрией
Украина. Премьер лига
29 октября 2022, 20:20 |
403
0

Не смог продолжить матч. Зубков получил травму во встрече с Александрией

Александр покинул поле на 67-й минуте

29 октября 2022, 20:20 |
403
0
Не смог продолжить матч. Зубков получил травму во встрече с Александрией
ФК Шахтер Донецк. Александр Зубков

В матче чемпионата Украины «Шахтер» — «Александрия» травмировался полузащитник хозяев Александр Зубков.

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На 67-й минуте Зубкова заменил Иван Петряк. Степень тяжести травмы пока неизвестна.

Отметим, что «горняки» остались в меньшинстве во втором тайме. Удален Лукас Тейлор.

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Александр Зубков чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Шахтер - Александрия
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Источник Sport.ua
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