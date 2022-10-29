Украина. Премьер лига29 октября 2022, 19:50 | Обновлено 29 октября 2022, 19:54
2016
0
Шахтер в меньшинстве. Защитник получил красную карточку
Лукас Тейлор отправился отдыхать на старте второго тайма
29 октября 2022, 19:50 | Обновлено 29 октября 2022, 19:54
2016
0
В матче чемпионата Украины «Шахтер» — «Александрия» красную карточку на 55-й минуте получил защитник хозяев Лукас Тейлор.
Игрок заработал две желтые и оставил команду в меньшинстве.
При этом чуть ранее Тейлор сделал прорыв по правому флангу и отдал результативную передачу на Богдана Михайличенко (1:1).
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