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Украина. Премьер лига
29 октября 2022, 19:50 | Обновлено 29 октября 2022, 19:54
2016
0

Шахтер в меньшинстве. Защитник получил красную карточку

Лукас Тейлор отправился отдыхать на старте второго тайма

29 октября 2022, 19:50 | Обновлено 29 октября 2022, 19:54
2016
0
Шахтер в меньшинстве. Защитник получил красную карточку
ФК Шахтер

В матче чемпионата Украины «Шахтер» — «Александрия» красную карточку на 55-й минуте получил защитник хозяев Лукас Тейлор.

Игрок заработал две желтые и оставил команду в меньшинстве.

При этом чуть ранее Тейлор сделал прорыв по правому флангу и отдал результативную передачу на Богдана Михайличенко (1:1).

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Шахтер Донецк Шахтер - Александрия Лукас Тейлор
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Источник Sport.ua
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