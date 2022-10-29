Шахтер в меньшинстве. Защитник получил красную карточку

В матче чемпионата Украины «Шахтер» — «Александрия» красную карточку на 55-й минуте получил защитник хозяев Лукас Тейлор.

Игрок заработал две желтые и оставил команду в меньшинстве.

При этом чуть ранее Тейлор сделал прорыв по правому флангу и отдал результативную передачу на Богдана Михайличенко (1:1).