Шахтер Донецк

В субботу, 5 ноября, состоится поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Шахтер» встретится с «Ингульцом». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

В прошедший мид-уик «горняки» потерпели болезненное поражение в матче Лиги чемпионов против РБ «Лейпциг» (0:4). Тем не менее, команда Игора Йовичевича заняла третье место в своей группе и вышла в евровесну. В предыдущем туре украинского чемпионата «Шахтер» сыграл в результативную ничью с «Александрией» (2:2). «Ингулец» является одним из аутсайдеров Премьер-лиги в текущем сезоне. Петровцы пока набрали только четыре очка, еще не одержав ни одной победы. Неделю назад «Ингулец» проиграл «Кривбассу» со счетом 1:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.