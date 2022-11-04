Шахтер Донецк

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Ингулец
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Украина. Премьер лига
04 ноября 2022, 19:40 |
166
0

Шахтер – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 11 тура Украинской Премьер-лиги

04 ноября 2022, 19:40 |
166
0
Шахтер – Ингулец. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер

В субботу, 5 ноября, состоится поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Шахтер» встретится с «Ингульцом». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

В прошедший мид-уик «горняки» потерпели болезненное поражение в матче Лиги чемпионов против РБ «Лейпциг» (0:4). Тем не менее, команда Игора Йовичевича заняла третье место в своей группе и вышла в евровесну. В предыдущем туре украинского чемпионата «Шахтер» сыграл в результативную ничью с «Александрией» (2:2). «Ингулец» является одним из аутсайдеров Премьер-лиги в текущем сезоне. Петровцы пока набрали только четыре очка, еще не одержав ни одной победы. Неделю назад «Ингулец» проиграл «Кривбассу» со счетом 1:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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