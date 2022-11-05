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Чемпионат Украины
Заря
05.11.2022, FT 3 : 2
Металлист
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Украина. Премьер лига
05 ноября 2022, 14:56 | Обновлено 05 ноября 2022, 15:19
1644
6

Суперкамбэк в Киеве. Заря вырвала победу у Металлиста

Луганчане дважды отыгрывались по ходу поединка

05 ноября 2022, 14:56 | Обновлено 05 ноября 2022, 15:19
1644
6
Суперкамбэк в Киеве. Заря вырвала победу у Металлиста
УПЛ

Субботний игровой день 11-го тура УПЛ стартовал матчем в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского: «Заря» принимала «Металлист». Команда Патрика Ван Леувена сделала ставку на быстрый гол – такая ставка луганчан в нынешнем сезоне уже срабатывала не один раз.

«Заря» владела территориальным преимуществом и много атаковала через фланги, но самое опасное, что удалось выжать из этой активности в первой половине первого тайма – это момент Назария Русина. Форвард «Зари» пробивал головой после розыгрыша углового, но его удар заблокировал Романюк. Сделал это защитник «Металлиста» то ли плечом, то ли локтем, но арбитр матча Роман Блавацкий поставить пенальти за такой неоднозначный эпизод не решился.

Давление «Зари» постепенно нарастало, а визиты «Металлиста» на половину поля соперника становились все реже. Немного ослабив хватку в середине тайма, в последние 10 минут подопечные Ван Леувена начали еще активнее штурмовать неплохо организованную оборону соперника.

И на 41-й минуте очередная подача углового подарила «Заре» первый по-настоящему голевой момент. Арсений Батагов с линии вратарской мощно пробил по воротам, но попал прямо в голкипера «Металлиста» Костика. А перед самым перерывом настроение наставнику харьковчан Олегу Ратию испортила еще травма легионера Алекса Чидомере, вместо которого пришлось выпускать Евгения Рязанцева.

После довольно скучного первого тайма во втором события начали развиваться стремительно. «Заря» продолжала владеть инициативой, и на 49-й минуте была очень близка к голу: Чурка со штрафного метров с 20-ти попал в перекладину. Гол назревал, и он таки случился. Но в ворота самой «Зари». На 57-й минуте Бражко обрезался возле своих ворот, и Имереков был вынужден фолить на Подлепенце в своей штрафной – пенальти. Сам пострадавший приговор и исполнил.

После пропущенного гола «Заря» продолжила атаковать. Но в действиях подопечных Ван Леувена появилось очень много сумбура, что позволяло «Металлисту» все чаще выбегать в контратаки. Тем не менее, на 71-й минуте сравнять счет таки удалось: все тот же Чурко замкнул фланговый навес вышедшего на замену Хланя.

Не успели игроки «Зари» порадоваться голу, как тут же пропустили второй. Шальной удар Панасенко метров с 28-ми превратился в настоящий шедевр – мяч влетел в ближнюю девятку ворот Мацапуры без шансов для голкипера.

Все шло к довольно нелогичной победе «Металлиста», но Патрику Ван Леувену своими заменами удалось перевернуть все вверх ногами. На 89-й минуте защитник «Металлиста» Романюк поскользнулся в своей штрафной и потерял мяч, чем воспользовался Мишнев – 2:2. А на последней минуте компенсированного времени Евгений Шахов замкнул дальнюю штангу после подачи углового и принес «Заре» четвертую победу подряд – сразу после гола прозвучал и финальный свисток. Замены Ван Леувена решили судьбу матча: и Мишнев, и Шахов, и автор ассиста Хлань появились на поле лишь во втором тайме.

Украинская Премьер-лига. 11 тур.

«Заря» – «Металлист» – 3:2

Чурко (72), Мишнев (89), Шахов (93) – Подлепенец (58, с пенальти), Панасенко (74)

Бражко (86), Картушов (88)

«Заря»: Мацапура, Бутко, Батагов, Имереков, Данченко, Чурко (Мишнев, 88), Бражко, Булеца (Шахов, 75), Кирюханцев (Лунев, 88), Русин (Антюх, 75), Нагнойный (Хлань, 59)

«Металлист»: Костик, Мизюк, Ралюченко, Романюк, Каплиенко, Танковский, Чидомере (Рязанцев, 43), Панасенко, Подлепенец, Картушов, Демченко

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского

ЗАРЯ – МЕТАЛЛИСТ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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odiniznashih
Ну за "Чурку" и в глаз можно))
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+1
Veter
Вот это Патрик   и ван Леувен угадали с  заменами. Или  может сработало то, что выпустил сразу новую толпу. А Шахов когда то уже был джокерным, но не помню где и когда.
И главное по первому тайму Металлиста в упор не видно было. Но как об стенку горох и я даже задремал.)
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0
Sunrise
Браво! Сильнее на голову Заря была. Справедливость есть и если её не поддерживает арбитр, Заря восстановит её сама)
Опять была грубая ошибка в защите, в этот раз привела к голу. Но их уже явно меньше. Реализация хромает через матч. 
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0
Выталкиватель парашутистов
Зная историю Металлиста, склонен думать что был договорняк. Посмотреть бы  на ставки перед игрой
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-4
Remark
Шикарный дог!
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-6
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