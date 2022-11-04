Так получилось по календарю, что в течение восьми дней «Заря» дважды должна сыграть с клубами из Харькова. В прошлую пятницу она нанесла поражение «Металлисту 1925», а в ближайшую субботу ей предстоит встретится с подопечными Олега Ратия и Александра Призетко.

Заря

Похоже, что после некоторого спада, когда луганская команда в течение месяца не могла добиться успеха, дела у «Зари» наладились и три последние матча подопечные Патрика ван Леувена (на фото) выиграли с общим счетом 8-0. Под «горячую руку» им попали «Черноморец» (4:0), «Верес» (1:0) и уже упоминавшийся «Металлист 1925» (3:0).

Как видим, в этих играх луганчане отлично сыграли в обороне, оставив свои ворота «сухими», да и в атаке показали достаточно высокую результативность. На данный момент у «Зари» после 9 матчей 20 забитых мячей (это второй показатель после «Днепра-1»). По три раза за этот период отличились Назарий Русин и Игорь Кирюханцев, 2 гола забил Дмитрий Мишнев и столько же уже ушедший из клуба Денис Безбородько, а остальные мячи провели в ворота соперников десять разных футболистов. Поэтому оппонентам сложно предположить, откуда может исходить настоящая угроза.

Следует отдать должное голландскому наставнику, который оказавшись в непростой ситуации, когда команду уже по ходу сезона покинули три ведущих игрока (кроме Безбородько ушли еще Кабаев и Назарина), сумел найти дополнительные резервы и стабилизировать состав. Сейчас «Заря» находится уже в тройке лидеров чемпионата и случае победы в предстоящем поединке может еще улучшить свое турнирное положение.

Металлист

Харьковчане, если брать в целом, неплохо провели стартовый отрезок турнира, одержав 4 победы в 9 матчах и набрав 14 очков. Тем более, зная, с какими проблемами им пришлось столкнуться при подготовке к сезону. Кстати, очков могло быть и побольше, но в некоторых случаях «Металлист» не смог удержать своего преимущества, а в других проигрывал соперникам при абсолютно равной игре.

А вот что действительно должно беспокоить тренерский состав и руководство клуба, так это большое число удалений и предупреждений, полученных футболистами в прошедших поединках. Почти в каждом втором матче (в 4 из 9) кто-то из игроков «Металлиста» видел перед собой красную карточку и еще 21 раз перед харьковчанами «зажигался» желтый свет. Именно по этим причинам не смогут помочь партнерам в предстоящем матче с «Зарей» Даниил Кныш и лучший бомбардир команды Максим Прядун, который уже успел отметиться в воротах соперников 6 раз.

Конечно, отсутствие Прядуна будет серьезной проблемой для харьковской команды в атаке. Но, с другой стороны, есть отличная возможность проявить себя тем футболистам, которые пока еще находятся в тени и еще не проявили себя так, как от них ожидают наставники. А то, что «Металлист» в этой игре будет биться за очки, сомнений нет.

Статистика матчей

«Заря» и «Металлист» в разные годы встречались на высшем уровне чемпионата Украины 24 раза. Преимущество здесь у харьковчан, которые одержали 13 побед. 7 раз была зафиксирована ничья и 4 выигрыша у «Зари». Последний раз команды с такими названиями играли друг с другом семь лет назад. 22 ноября 2015 года в Харькове хозяева поля проиграли со счетом 0:1.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Мацапура, Батагов, Имереков, Бутко, Данченко, Чурко, Бражко, Булеца, Кирюханцев, Русин, Нагнойный

«Металлист»: Костик, Каплиенко, Ралюченко, Мизюк, Шопин, Танковский, Панасенко, Демченко, Картушов, Коркишко, Подлепенец.

Прогноз на противостояние:

«Заря» будет стремиться к тому, чтобы продолжить свою победную серию, которая уже насчитывает три матча подряд. «Металлист» тоже постарается не проиграть. У кого это лучше выйдет, покажет сама игра. Ставим на ничью 1:1.

5 ноября, суббота