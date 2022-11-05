Патрик ван ЛЕУВЕН: «Я чувствовал, что у нас еще будут шансы забить»

Главный тренер «Зари» Патрик ван Леувен рассказал о своих впечатлениях после игры с харьковским «Металлистом» (3:2).

– Если посмотреть на первый тайм, мало что у нас удалось, мы хотели решить эту игру в первые 45 минут, но нам соперник не дал этого сделать. Мы доминировали по игре, шансов было много, но снова не хватает реализации. Пропустили первыми, «Металлист» грамотно все сделал. После первого гола принял решение провести замену и Максим Хлань внес свой вклад, помог Вячеславу Чурко забить первый мяч в ворота соперника. Помогли и другие вышедшие на поле.

– За счет чего удалось вернуть ход встречи в свою сторону?

– Я думаю, что у всех команд поставлена ​​цель выигрывать, и мои ребята не исключение, они несмотря ни на что боролись, пытались создавать моменты и не останавливаться, хотя «Металлист» был достойным соперником. И, конечно, у нас было достаточно моментов забивать раньше.

– Что произошло во втором тайме, потому что «Металлист» заиграл лучше?

– Когда команда много атакует и не забивает, а это делает другая, в первый же созданный момент... К сожалению, у нас бывают матчи, в которых мы можем терять игру на время, потому что пытаешься сделать все для реализации, а получается наоборот. Но я чувствовал, что у нас шансы будут, футболисты не останавливались. Надо подчеркнуть, что вышедшие на замену игроки также внесли свой вклад в окончательный результат.

– Неделю назад «Заря» отметила дату: 50 лет чемпионства; В следующем году клубу исполняется 100 лет. Является ли это дополнительной мотивацией для игроков и вообще всей команды?

– Такие даты всегда мотивируют для дальнейших свершений. Также, впереди у «Зари» большая дата – 100 лет по созданию клуба. Я думаю, что это внесет большой вклад в моральный дух наших игроков и работников клуба в целом.