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05.11.2022 13:00 - : -
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Украина. Премьер лига
04 ноября 2022, 14:15 |
111
0

Заря – Металлист. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 11 тура Украинской Премьер-лиги

04 ноября 2022, 14:15 |
111
0
Заря – Металлист. Текстовая трансляция матча
ФК Заря

В субботу, 5 ноября, состоится поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся луганская «Заря» и харьковский «Металлист». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Луганский клуб к очередному туру национального первенства подошел на третьем месте турнирной таблицы. Предыдущие три матча «черно-белые» выиграли с общим счетом 8:0. В прошлом туре «Заря» встречала с другой харьковской командой, «Металлистом 1925», и уверенно одолела соперников (3:0). «Металлист» расположился в середине турнирной таблицы. Неделю назад харьковчане сыграли вничью со «Львовом» – 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Металлист», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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