В субботу, 5 ноября, состоится поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся луганская «Заря» и харьковский «Металлист». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Луганский клуб к очередному туру национального первенства подошел на третьем месте турнирной таблицы. Предыдущие три матча «черно-белые» выиграли с общим счетом 8:0. В прошлом туре «Заря» встречала с другой харьковской командой, «Металлистом 1925», и уверенно одолела соперников (3:0). «Металлист» расположился в середине турнирной таблицы. Неделю назад харьковчане сыграли вничью со «Львовом» – 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Металлист», за которой можно следить в украинской версии сайта.