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Чемпионат Украины
Металлист 1925
28.10.2022, FT 0 : 3
Заря
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Украина. Премьер лига
28 октября 2022, 18:50 | Обновлено 28 октября 2022, 19:46
1554
12

Хладнокровный разгром. Заря уверенно переиграла Металлист 1925 в Киеве

Луганчане забили три гола в ворота соперников

28 октября 2022, 18:50 | Обновлено 28 октября 2022, 19:46
1554
12
Хладнокровный разгром. Заря уверенно переиграла Металлист 1925 в Киеве
УПЛ

Очередной тур Украинской Премьер-лиги в Киеве открывали харьковский «Металлист 1925» и луганская «Заря». По сравнению с предыдущими матчами тренеры обеих команд сделали по одной замене. На острие атаки харьковчан вместо попавшего в лазарет Борячука вышел Бычек, а в опорной зоне луганской команды Шахова заменил Бражко.

Харьковчане активно начали поединок, больше контролируя мяч. Особенно старался обострить ситуацию Бычек. Молодой форвард «Металлиста 1925» в стартовые 15 минут и в оффсайде оказался, и получил желтую за симуляцию в штрафной соперников, и по воротам пробил, хоть этот удар и не стал проблемным для Мацапуры. А первый голевой момент создал Капинус, который в углу штрафной обыграл соперника и заставил голкипера луганчан продемонстрировать свою реакцию.

Но с середины первого тайма уже «Заря» владела преимуществом. Харьковчане с трудом сдерживали правый фланг «черно-белых», на котором активно действовали Данченко и Кирюханцев. Именно качественные передачи в штрафную от Данченко раз за разом обостряли ситуацию. Вначале после прострела вингера не сумел переправить мяч в ворота Нагнойный, а затем Имереков головой пробил слишком неточно. Еще одну хорошую передачу от Данченко не использовал Булеца, который пробил мимо цели.

И все же, упорство как «Зари» в целом, так и Данченко в частности принесло необходимый луганчанам результат. Очередной навес Олега воплотил в результативный удар набежавший на линию вратарской Чурко. А перед перерывом «черно-белые» удвоили свое преимущество, и голевая комбинация снова была организована на правом фланге. Булеца пяткой скинул на ход Кирюханцеву, и тот нашел в углу штрафной харьковчан Нагнойного, который классным ударом отправил мяч в дальнюю «девятку».

В начале второй половины встречи тренерский штаб «Металлиста 1925» полностью обновил левый фланг команды, выпустив на поле Шершня и Дудика. Харьковчане попытались снова активно провести начало тайма, но кроме дальнего удара Ременюка ничего запоминающегося у ворот «Зари» не создали. Луганчане взяли мяч под контроль и вскоре забили еще один мяч. После навеса с углового Батагов сделал скидку, и Нагнойный с двух метров попал в перекладину. Мяч отскочил к Имерекову, который с отскоком от газона нанес точный удар. Да, в этом эпизоде есть подозрение на оффсайд у Нагнойного, но арбитр указал на центра поля (VAR на поединке не было).

В дальнейшем харьковчане совсем поникли, и «черно-белые» могли еще больше увеличить свое преимущество. Особенно к успеху и оформлению дубля был близок Чурко, после удара которого мяч зацепил штангу ворот «Металлиста 1925». Тренерский штаб харьковчан пытался как-то повлиять на ход событий, сделав направленные на атаку замены (речь идет о Венделе и Зубкове), но даже на гол престижа номинальные хозяева не наиграли.

Победа позволила луганчанам по очкам догнать «Шахтер», который занимает вторую позицию в турнирной таблице. В следующем туре «Заря» сыграет с другим харьковским клубом – «Металлистом». «Металлист 1925» через неделю проведет домашний поединок против «Вереса».

Украинская Премьер-лига. 10 тур.

«Металлист 1925» – «Заря» – 0:3

Чурко (38), Нагнойный (45), Имереков (58)

Бычек (10), Жичиков (56) – Михайленко (82)

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус (Шершень, 46), Мартынюк (Вендел, 73), Ременюк, Габелок, Кравченко (Вачиберадзе, 63), Дмитренко (Дудик, 46), Бычек (Зубков, 78)

«Заря»: Мацапура, Батагов, Имереков, Бутко, Данченко, Чурко (Михайленко, 76), Бражко, Булеца (Мишнев, 63), Кирюханцев (Лунев, 87), Русин (Гулько, 87), Нагнойный (Антюх, 63)

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев)

НСК «Олимпийский» (Киев)

МЕТАЛЛИСТ 1925 – ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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mayakovskiy1
С такой стабильной Зорькой и Днепром 1  - Динамушка может и в тройку не попасть
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+5
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Igor_Avtoigor
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+3
Gargantua
Заря похоже даже не вспотела
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+3
Veter
Потому что на самом деле Заря зародилась как Металлист 1923!  А потом тоже была Дзержинцем, как и настоящий бывший Металлист.    Корни!
Ну а разгром был год назад в Харькове 1:6
Там Гладкий и иранцами и Фримпонгом устроили настоящую головомойку.
А сегодня в пол ноги сыграли.
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+2
Barsa
Заря намного сильнее!👌
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+2
CheMP
красавчики
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0
KIPR ALECS
пока такое гавно никому не нужное будет в упл(мх1925) договрных матчей будет тьма
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-5
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