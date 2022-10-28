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Чемпионат Украины
Металлист 1925
28.10.2022, FT 0 : 3
Заря
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Украина. Премьер лига
28 октября 2022, 21:07 | Обновлено 28 октября 2022, 21:28
137
0

Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Заре надо работать над ошибками»

Наставник «Зари» – о победе над «Металлистом 1925»

28 октября 2022, 21:07 | Обновлено 28 октября 2022, 21:28
137
0
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Заре надо работать над ошибками»
ФК Заря Луганск

Главный тренер «Зари» Патрик ван Леувен поделился мнением о победном матче команды в 10-м туре украинской Премьер-лиги с харьковским «Металлистом 1925» – 3:0. Нидерландец признался, что его подопечные в игре должны были забивать еще.

- Мы с первых минут начали хороший поединок, шансов было много, смогли реализовать два хороших момента. А уже во втором тайме менее агрессивно действовали и как-то отдали инициативу в руки соперника, но это не помешало нашей победе.

Могли больше забивать, и это ключевой момент, на котором я заострил внимание игроков после окончания матча. Для того, чтобы показывать лучшие результаты работы, проведенной во время подготовки, нужно забивать еще.

– Какие у вас сейчас поставленные цели на текущий сезон?

– У нас очень молодой состав команды, я уже неоднократно об этом говорил. Поэтому мы из недели в неделю работаем изо всех сил. Я очень рад, что уже какая игра подряд у нас на 0, то есть мы не пропускаем, а только используем свои моменты и показываем свою игру соперникам.

– Кристиан давно выбыл. Когда можно ожидать его возвращения в основной состав?

- Мы также ждем скорейшего его возвращения. Все знают, что в Украине война. В связи с последними обостренными событиями, он уехал, но еще раз повторюсь, все мы ждем, когда он сможет присоединиться к команде.

– Какая, на ваш взгляд, самая слабая позиция в команде. Какое звено нужно усилить?

– Все ребята хорошо работают. Прежде всего нужно работать над ошибками, а не над усилением. Я доверяю всем ребятам. У нас хорошая команда. Будем совершенствовать умение. Также я хочу, чтобы мы стабильно хорошо играли не один тайм, а все 90 минут. Хочу, чтобы мы реализовывали каждый созданный момент, забивали. Надо очень сильно и тяжело тренироваться, чтобы всегда был хороший результат.

– Нужно ли работать футболистам над реализацией, много не использованных моментов было сегодня в матче?

– Да, конечно. Я об этом уже говорил раньше. Над реализацией надо работать всегда, чтобы забивать из каждой созданной возможности.

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Источник: Балули за Днепр-1 больше не сыграет
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Источник ФК Заря
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