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Чемпионат Украины
Металлист 1925
28.10.2022, FT 0 : 3
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 октября 2022, 19:24 |
606
1

Металлист 1925 – Заря – 0:3. По-крупному. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча 10-го тура УПЛ

28 октября 2022, 19:24 |
606
1
Металлист 1925 – Заря – 0:3. По-крупному. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В поединке 10-го тура украинской Премьер-лиги харьковский «Металлист 1925» не смог найти контраргументов против луганской «Зари» и потерпел крупное поражение со счетом 0:3.

Украинская Премьер-лига. 10-й тур

«Металлист 1925» – «Заря» – 0:3

Голы: Чурко (38), Нагнойный (45), Имереков (58).

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Металлист 1925 Металлист 1925 - Заря Заря Луганск видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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Источник Sport.ua
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Veter
Вот спасибо за быстрый обзор
И не надо шарить по ютубам.
Голы зачётные!  Вот Нагнойный как здорово забил с позиции Ярмоленко, но правой ногой! И по фигу гусям дождь.) А Имереков исполнил в стиле Роналду с отскоком от газона.
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