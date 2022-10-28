Металлист 1925 – Заря – 0:3. По-крупному. Видео голов и обзор матча

В поединке 10-го тура украинской Премьер-лиги харьковский «Металлист 1925» не смог найти контраргументов против луганской «Зари» и потерпел крупное поражение со счетом 0:3.

Украинская Премьер-лига. 10-й тур

«Металлист 1925» – «Заря» – 0:3

Голы: Чурко (38), Нагнойный (45), Имереков (58).