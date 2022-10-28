28.10.2022, FT 0 : 3
Украина. Премьер лига28 октября 2022, 19:24 |
606
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Металлист 1925 – Заря – 0:3. По-крупному. Видео голов и обзор матча
Вашему вниманию видеообзор матча 10-го тура УПЛ
28 октября 2022, 19:24 |
606
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В поединке 10-го тура украинской Премьер-лиги харьковский «Металлист 1925» не смог найти контраргументов против луганской «Зари» и потерпел крупное поражение со счетом 0:3.
Украинская Премьер-лига. 10-й тур
«Металлист 1925» – «Заря» – 0:3
Голы: Чурко (38), Нагнойный (45), Имереков (58).
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И не надо шарить по ютубам.
Голы зачётные! Вот Нагнойный как здорово забил с позиции Ярмоленко, но правой ногой! И по фигу гусям дождь.) А Имереков исполнил в стиле Роналду с отскоком от газона.