В пятницу, 28 октября, в Киеве на НСК «Олимпийский» состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют харьковский «Металлист 1925» и луганская «Заря». Начало встречи в 17.00.

Команды сейчас решают разные задачи. Харьковчане стараются закрепиться в середине турнирной таблицы, поэтому практически в каждой игре, можно сказать, с боем пытаются «выгрызать» очки. На данный момент после 8 игр в их активе 10 очков и 9 место. А вот у луганского клуба совершенно другие цели. «Заря» не скрывает своих намерений попасть в призеры чемпионата страны и потеря турнирных баллов в играх с такими командами, как «Металлист 1925», в ее планы, конечно же, не входит. Подопечные Патрика ван Леувена тоже провели 8 игр, набрали 16 очков и занимают 4 место в таблице украинской Премьер-Лиги.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» - «Заря», за которой можно будет следить здесь.