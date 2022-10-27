Десятый тур чемпионата Украины в Премьер-Лиге откроется поединком в Киеве на НСК «Олимпийский», в котором харьковский «Металлист 1925» встретится с луганской «Зарей».

Металлист 1925

Харьковчане проведут свой второй матч под руководством экс-игрока сборной Украины Эдмара, который завершал свою игровую карьеру именно в этом клубе. В предыдущем туре во Львове «Металлист 1925» на последних минутах сумел уйти от поражения во встрече с «Рухом». Так что тренерский дебют бразильского украинца не был испорчен.

На этот раз соперник у харьковской команды будет более именитый, к тому же ведущий непосредственную борьбу за медали. Но вряд ли для новых подопечных Эдмара это имеет большое значение. Харьковчане уже не раз показывали, что для них не существуют никакие авторитеты. И ничья в стартовом туре чемпионата с «Шахтером» только тому подтверждение.

Вообще «Металлист 1925» в нынешнем сезоне пока является одной из самых миролюбивых команд в Премьер-Лиге. Ровно половина из восьми проведенных матчей с его участием не выявила победителя. Поэтому вполне реально, что в предстоящей встрече может быть для харьковских футболистов и пятая ничья.

Заря

Что касается луганского клуба, то его болельщики, с одной стороны, могут быть довольными тем, что «Заря» уже одержала 5 побед (в том числе над киевским «Динамо»), но, с другой стороны, в пассиве есть поражения от «Руха» 1:3, ничья с аутсайдером «Кривбассом» 2:2 и, особенно болезненный проигрыш от прямого конкурента в борьбе за призовые места «Днепра-1» 0:3.

В предыдущих двух матчах чемпионата страны подопечные Патрика ван Леувена разгромили одесский «Черноморец» со счетом 4:0 и выиграли у «Вереса» 1:0. То есть, в случае очередного успеха они продолжат свою победную серию.

И еще. «Заря» много забивает в нынешнем сезоне – 17 голов (это второй показатель после «Шахтера»), но и много пропускает – 13 голов. И в какую сторону качнется маятник в игре с «Металлистом 1925», пока сказать трудно.

Статистика матчей

«Металлист 1925» и «Заря» встречались в украинской Премьер-Лиге только один раз 31 октября минувшего года в Харькове. Но ту игру хозяева поля предпочитают не вспоминать, ведь тогда они проиграли со счетом 1:6. У харьковчан отличился Ременюк, а у гостей голы забивали Аллахьяр и Гладкий – по 2, Фринпонг и Алибеков.

Ориентировочные составы:

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус, Габелок, Кравченко, Р.Русин, Бычек, Ременюк, Борячук

«Заря»: Мацапура, Бутко, Батагов, Имереков, Данченко, Шахов, Чурко, Кирюханцев, Булеца, Антюх, Н.Русин

Прогноз на противостояние:

Предположим, что игра получится упорной, но с небольшим преимуществом «Зари». Она победит с минимальным счетом 2:1.

28 октября, среда