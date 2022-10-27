Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Металлист 1925
28.10.2022 17:00 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 октября 2022, 13:05 |
92
0

Металлист 1925 – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Харьковчане три матча подряд не могут выиграть, у луганчан, наоборот, идет победная серия

27 октября 2022, 13:05 |
92
0
Металлист 1925 – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Металлист 1925

Десятый тур чемпионата Украины в Премьер-Лиге откроется поединком в Киеве на НСК «Олимпийский», в котором харьковский «Металлист 1925» встретится с луганской «Зарей».

Металлист 1925

Харьковчане проведут свой второй матч под руководством экс-игрока сборной Украины Эдмара, который завершал свою игровую карьеру именно в этом клубе. В предыдущем туре во Львове «Металлист 1925» на последних минутах сумел уйти от поражения во встрече с «Рухом». Так что тренерский дебют бразильского украинца не был испорчен.

На этот раз соперник у харьковской команды будет более именитый, к тому же ведущий непосредственную борьбу за медали. Но вряд ли для новых подопечных Эдмара это имеет большое значение. Харьковчане уже не раз показывали, что для них не существуют никакие авторитеты. И ничья в стартовом туре чемпионата с «Шахтером» только тому подтверждение.

Вообще «Металлист 1925» в нынешнем сезоне пока является одной из самых миролюбивых команд в Премьер-Лиге. Ровно половина из восьми проведенных матчей с его участием не выявила победителя. Поэтому вполне реально, что в предстоящей встрече может быть для харьковских футболистов и пятая ничья.

Заря

Что касается луганского клуба, то его болельщики, с одной стороны, могут быть довольными тем, что «Заря» уже одержала 5 побед (в том числе над киевским «Динамо»), но, с другой стороны, в пассиве есть поражения от «Руха» 1:3, ничья с аутсайдером «Кривбассом» 2:2 и, особенно болезненный проигрыш от прямого конкурента в борьбе за призовые места «Днепра-1» 0:3.

В предыдущих двух матчах чемпионата страны подопечные Патрика ван Леувена разгромили одесский «Черноморец» со счетом 4:0 и выиграли у «Вереса» 1:0. То есть, в случае очередного успеха они продолжат свою победную серию.

И еще. «Заря» много забивает в нынешнем сезоне – 17 голов (это второй показатель после «Шахтера»), но и много пропускает – 13 голов. И в какую сторону качнется маятник в игре с «Металлистом 1925», пока сказать трудно.

Статистика матчей

«Металлист 1925» и «Заря» встречались в украинской Премьер-Лиге только один раз 31 октября минувшего года в Харькове. Но ту игру хозяева поля предпочитают не вспоминать, ведь тогда они проиграли со счетом 1:6. У харьковчан отличился Ременюк, а у гостей голы забивали Аллахьяр и Гладкий – по 2, Фринпонг и Алибеков.

Ориентировочные составы:

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус, Габелок, Кравченко, Р.Русин, Бычек, Ременюк, Борячук

«Заря»: Мацапура, Бутко, Батагов, Имереков, Данченко, Шахов, Чурко, Кирюханцев, Булеца, Антюх, Н.Русин

Прогноз на противостояние:

Предположим, что игра получится упорной, но с небольшим преимуществом «Зари». Она победит с минимальным счетом 2:1.

28 октября, среда

«Металлист 1925» – «Заря»
Киев. НСК «Олимпийский». Начало в 17.00
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports»
МЕТАЛЛИСТ 1925 ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр –
Прогноз Sport.ua – 1:2
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Заря
Металлург-2 – Васт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Юнайтед - Шериф. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Заря Луганск Металлист 1925 - Заря прогнозы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

А Украина? В ООН призвали ФИФА отдать место Ирана на ЧМ-2022 другой сборной
Футбол | 27 октября 2022, 12:05 4
А Украина? В ООН призвали ФИФА отдать место Ирана на ЧМ-2022 другой сборной
А Украина? В ООН призвали ФИФА отдать место Ирана на ЧМ-2022 другой сборной

Итальянцы никак не могут смириться с провалом в квалификации к мундиалю

Коринтианс ищет 8 миллионов евро на выкуп у Шахтера Майкона
Футбол | 27 октября 2022, 11:50 0
Коринтианс ищет 8 миллионов евро на выкуп у Шахтера Майкона
Коринтианс ищет 8 миллионов евро на выкуп у Шахтера Майкона

Ныне хавбек выступает за «тимау» на правах аренды

Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Бокс | 26.10.2022, 20:15
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Президент Барселоны оценил работу Хави после вылета команды из ЛЧ
Футбол | 27.10.2022, 07:50
Президент Барселоны оценил работу Хави после вылета команды из ЛЧ
Президент Барселоны оценил работу Хави после вылета команды из ЛЧ
Рух U-19 нанес сенсационное поражение Галатасараю в Юношеской лиге УЕФА
Футбол | 26.10.2022, 16:00
Рух U-19 нанес сенсационное поражение Галатасараю в Юношеской лиге УЕФА
Рух U-19 нанес сенсационное поражение Галатасараю в Юношеской лиге УЕФА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. В шортах и пиджаке. Билодид показала невероятную длину ног
ФОТО. В шортах и пиджаке. Билодид показала невероятную длину ног
25.10.2022, 18:45 10
Другие виды
Селтик – Шахтер: «горнякам» нужна победа на Хэмпден Парк
Селтик – Шахтер: «горнякам» нужна победа на Хэмпден Парк
25.10.2022, 10:40 1
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
26.10.2022, 10:00
Биатлон
Он их штампует. Лионель Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов
Он их штампует. Лионель Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов
26.10.2022, 06:23 3
Футбол
Ломаченко рассказал, почему согласился на бой с Ортисом
Ломаченко рассказал, почему согласился на бой с Ортисом
26.10.2022, 10:39 3
Бокс
Шедевр Мудрика и ужасный промах Сикана. Шахтер сыграл вничью с Селтиком
Шедевр Мудрика и ужасный промах Сикана. Шахтер сыграл вничью с Селтиком
25.10.2022, 23:51 140
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усика никак не оцениваю. Размажу его в ринге и все»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усика никак не оцениваю. Размажу его в ринге и все»
25.10.2022, 17:28
Бокс
ВИДЕО. Феноменальный Мудрик сравнял счет суперударом в девятку!
ВИДЕО. Феноменальный Мудрик сравнял счет суперударом в девятку!
25.10.2022, 23:19 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности