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Заря
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18 октября 2022, 16:55 | Обновлено 18 октября 2022, 17:19
571
2

Без вопросов. Заря убедительно разобралась с Черноморцем

Луганчане отпраздновали крупную победу

18 октября 2022, 16:55 | Обновлено 18 октября 2022, 17:19
571
2
Без вопросов. Заря убедительно разобралась с Черноморцем
УПЛ

Активнее матч начали игроки «Черноморца». Невооруженным глазом было видно, что они настроены решительно на то, чтобы добиться премьерной победы в чемпионате и наконец-таки уйти с последнего места в турнирной таблице. Было за что биться и футболистам «Зари», ведь они подошли к игре с серией из трех матчей без побед. Однако брать свое нахрапом луганчане не рвались, тактика у них оказалась иная.

Действуя веселее, южане смогли к исходу четверти часа первого тайма создать два перспективных момента. Старания партнеров завершали поочередно Салюк и Бобко, но оба раза надежно в воротах сыграл Мацапура. Уверенные действия голкипера воодушевили игроков группы атаки «Зари», и на 18-й минуте они добились успеха. Неожиданно, но заслуженно. Русин слева подключил Бутко, а тот выдал в центр идеальную передачу на Булецу. 0:1.

Пропустив, подопечные Романа Григорчука тут же постарались исправиться, но чего-то стоящего добиться не сумели, а на 30-й минуте пропустили второго гол. Потерей мяча в центре поля в исполнении Бобко луганчане быстро воспользовались, выведя Кирюханцева на хорошую ударную позицию. Остальное было, как говорится, делом техники. 0:2.

До конца первого тайма игроки «Черноморца» в себя после второго пропущенного гола так и не отошли. Более того, на последней минуте тайма они пропустили в третий раз. Теперь луганчане добились успеха в результате быстрой атаки через правый фланг, точку в которой грамотно и хладнокровно поставил Русин. 0:3!

В перерыве Григорчук произвел две замены. Ставка им явно была сделана на то, чтобы перестановки пошли во благо командной игре, но против «Зари» это не сработало. Временами одесситам удавались отрезки позиционных атак, и все. Луганчане за счет скорости вертикально разяще контратаковали, чем смотрелись на порядок предпочтительнее.

Впрочем, игрокам «Зари» удалось в матче забить еще раз не с игры, как было трижды до этого, а со стандарта. На 86-й минуте точку в разгроме «Черноморца» поставил Шахов, зряче пробивший головой после подачи с углового. Этот гол для опытного полузащитника стал премьерным за «Зарю».

4:0 – «Заря» выиграла по праву. Это четвертая в сезоне победы подопечных Патрика Ван Леувена. Имея в активе 13 очков после 7 матчей, они занимают в таблице УПЛ 4 место. «Черноморец», как и прежде, только 16-й с двумя пунктами.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур

«Черноморец» – «Заря» – 0:4

Булеца, 18, Кирюханцев, 30, Русин, 45, Шахов, 86

Шахов, 57

«Черноморец»: Непогодов, Салюк (Штогрин, 46), Ермаков, Манджрекар, Путря (Гладкий, 66), Наумец (Бадибанга,46), Кузык (Литвиненко, 76), Бобко (Фили, 66), Брагару, Политило, Юсов.

Запасные: Варакута, Даскалица, Селин, Петька, Плакса, Кубемба, Войтиховский.

«Заря»: Мацапура, Бутко, Батагов, Имереков, Данченко, Чурко (Бражко, 73), Шахов, Булеца (Михайленко, 88), Кирюханцев (Лунев, 87), Русин (Алефиренко, 78), Нагнойный (Антюх) .

Запасные: Турбаевский, Смеян, Алибеков, Снурницын, Хлань, Гулько, Сапутин.

Арбитр: Николай Балакин (Киев)

Стадион: «Колос» (Ковалевка)

ЧЕРНОМОРЕЦ – ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Veter
Гол Шахова головой - как будто он просто в пустые ворота скинул мяч
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0
Sunrise
Первый сухой матч, но ощущение монолитности обороны не появилось. Разве что грубых ошибок почти не было.
Пока очевидна тенденция что Заре важно открыть счёт, тогда есть победы. То ли вопрос психологии, то ли тактически тяжело отыгрываться. 
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