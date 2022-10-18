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Чемпионат Украины
Черноморец
18.10.2022, FT 0 : 4
Заря
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Украина. Премьер лига
18 октября 2022, 17:33 |
576
0

Черноморец – Заря – 0:4. Разгром одесситов. Видео голов и обзор матча

Луганский клуб одержал убедительную победу

18 октября 2022, 17:33 |
576
0
Черноморец – Заря – 0:4. Разгром одесситов. Видео голов и обзор матча
УПЛ

Сегодня, 18 октября «Заря» в восьмом туре УПЛ на выезде разгромила «Черноморец» 4:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Шахов (Заря).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Русин (Заря).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Кирюханцев (Заря).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Булеца (Заря).
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Черноморец Одесса Заря Луганск Черноморец - Заря Украинская Премьер-лига видео видео голов и обзор
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Источник Setanta Sports Ukraine
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