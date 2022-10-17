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Украина. Премьер лига
17 октября 2022, 17:45 | Обновлено 17 октября 2022, 17:52
283
0

Черноморец – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Одесситам пора уже уходить с последнего места в турнирной таблице

17 октября 2022, 17:45 | Обновлено 17 октября 2022, 17:52
283
0
Черноморец – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Заря

Восьмой тур украинской Премьер-Лиги во вторник откроют сразу три матча. В одном из них одесский «Черноморец» сыграет с луганской «Зарей». Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос».

Черноморец

Одесситы не смогли провести поединок предыдущего 6-го тура с «Кривбассом» из-за вражеской ракетной атаки, устроенной российской армией по всей нашей стране. Поэтому сейчас у них после шести проведенных матчей всего 2 очка (2 ничьи и 4 поражения). Соответственно подопечные Романа Григорчука занимают последнее 16-е место в турнирной таблице украинской Премьер-Лиги.

Впрочем, надо сказать, что «Черноморец» еще ни разу в нынешнем сезоне не уступал соперникам без настоящей борьбы. В каждом из четырех проигранных матчей моряки терпели поражения лишь с минимальным преимуществом – один раз 0:1 и трижды по 1:2. Причем в поединках с «Шахтером» и «Ворсклой» им явно не повезло, когда одесситы пропускали решающие голы на последних минутах.

Еще на два фактора хотелось бы обратить внимание. Первый. На данный момент у «Черноморца» очень слабая результативность – всего 4 гола в 6 матчах. При этом одесские футболисты пока не могут забить больше одного гола за игру. И второй – это удаления с поля, а подводят команду ее самые опытные игроки. К примеру, две предыдущие встречи подряд «Черноморец» не доиграл в полном составе. Так, в матче с «Александрией» был удален 34-летний вратарь Дмитрий Непогодов, а в поединке с «Ворсклой» красную карточку увидел перед собой ветеран украинского футбола 39-летний Сергей Кравченко. Он, кстати, в матче с «Зарей» не сыграет.

Заря

Перед началом турнира луганский клуб считался одним из основных претендентов на медали чемпионата. И старт у подопечных голландского тренера Патрика Ван Леувена получился удачным – три победы подряд, причем одна из них над киевским «Динамо». Но затем в трех следующих матчах «Заря» явно притормозила, набрав только одно очко. И особенно болезненным здесь было поражение от «Днепра-1» со счетом 0:3.

Непонятно по каким причинам уже по ходу сезона «Зарю» стали покидать ведущие игроки. Так, в стартовом туре в победном матче с «Ворсклой» 3:1 дважды в составе луганчан отличился Денис Безбородько и один гол забил Егор Назарина. Теперь они уже в других командах – первый выступает за «Колос», а второй – за «Шахтер». Ушел из команды также Владислав Кабаев, перебравшийся в киевское «Динамо».

Как и «Черноморец», луганские футболисты в прошедшем туре не смогли провести игру с «Колосом». Этот поединок перенесен на более поздний срок. Сейчас же в активе «Зари» после 6 матчей 10 набранных очков и седьмое место в турнирной таблице.

Статистика матчей:

В украинской Премьер-Лиге соперники провели 35 матчей. 15 раз выигрывали одесситы, 13 побед у «Зари», остальные встречи завершились вничью. В последний раз команды играли друг с другом в 8 туре минувшего чемпионата страны. Тогда в Запорожье на «Славутич-Арене» успеха добился луганский клуб со счетом 3:0. Голы забили Кабаев, Гладкий и Аллахьяр. Кстати, Гладкий теперь игрок «Черноморца».

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Непогодов, Салюк, Ермаков, Манджрекар, Путря, Кузык, Плакса, Бобко, Брагару, Политыло, Гладкий

«Заря»: Мацапура, Данченко, Имереков, Батагов, Бутко, Кирюханцев, Шахов, Чурко, Антюх, Булеца, Русин

Прогноз на противостояние:

Одесситам пора уже уходить с последнего места, поэтому они будут стремиться к своей первой победе в чемпионате. Но, все же фаворитом в этом поединке считаем «Зарю». Ставим на ее победу 2:1.

18 октября, вторник

«Черноморец» – «Заря»
Ковалевка. Стадион «Колос». Начало в 15.00
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports»
ЧЕРНОМОРЕЦ – ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр –
Прогноз Sport.ua – 1:2
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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