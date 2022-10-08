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Ворскла
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Черноморец
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08 октября 2022, 14:55 | Обновлено 08 октября 2022, 15:22
754
12

Ворскла на последних минутах вырвала победу у Черноморца

Одесситы остаются без побед в чемпионате

08 октября 2022, 14:55 | Обновлено 08 октября 2022, 15:22
754
12
Ворскла на последних минутах вырвала победу у Черноморца
УПЛ

По сравнению с прошлым туром главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник произвел существенные изменения в стартовом составе. Вместо Марлисона, Яворского, Фелипе и удаленного Пердуты на поле вышли Зайков, Сефери, Бацула и Чеснаков. В составе «моряков» Роман Григорчук также сделал некоторую ротацию: вместо удаленного Непогодова, Селина и Плаксы в игру вступили Варакута, Кравченко и Кузык.

Игроки «Ворсклы» активнее начали игру, в дебюте которой исполнили несколько угловых, но точных завершающих ударов не было. «Черноморец» постепенно выровнял игру, и одна из атак одесского клуба завершилась ударом Юсова, но в руки Ризныка. Следующий завершающий удар «черно-синих» в исполнении Кузыка был опаснее, и вратарь полтавчан перевел мяч на угловой.


Фото – УПЛ

Одна из атак «бело-зеленых» завершилась тем, что мяч после удара Сефери побывал в сетке ворот одесского клуба, но ассистент арбитра зафиксировал положение вне игры. Игра и дальше шла на подступах к обоим воротам и голевых моментов не возникало. В конце тайма мог отличиться Брагару, который в предыдущих двух матчах забивал по одному голу, но на этот раз Максим пробил сходу рядом с рамкой ворот.

Едва начался второй тайм, как номинальные хозяева поля открыли счет. После розыгрыша углового капитан «Ворсклы» Чеснаков сумел опередить Манджрекара и вратаря, точно пробив головой. Однако, «моряки» быстро восстановили равновесие. Политыло навесил со штрафного и на этот раз отличился капитан «Черноморца» Бобко, который после серии рикошетов первым успел на добивание мяча в незащищенный угол ворот.


Фото – УПЛ

Обе команды после забитых голов быстро переходили середину поля, пытаясь вырвать победу. Дважды опасно пробивал Юсов, но сначала Ризнык парировал удар соперника, а вскоре Дмитрий пробивал головой с близкого расстояния, но не попал в ворота. В составе ворсклян мог отличиться и Зайков, но после подачи со штрафного от Юрченко он не дотянулся до мяча.

Опасны были и штрафные в исполнении опытного Кравченко, когда мяч пролетал рядом со штангой. К концу матча полтавская команда создала несколько опасных моментов. Сначала Олейник попал в защитника Манджрекара, а Козыренко при добивании попал во вратаря. А затем завершающий удар наносил албанец Сефери и мяч рикошетом от Манджрекара влетел в ворота. Для Сефери это был 1-й гол в УПЛ – в 6-й игре. А в компенсированное время был удален с поля 39-летний Сергей Кравченко, для которого это уже 5-я красная карточка в УПЛ.


Фото – УПЛ

В итоге «Черноморец» так и не сумел одержать первую победу с начала чемпионата – две ничьи и четыре поражения. Роман Григорчук во главе разных команд УПЛ потерпел 30-е поражение на полях соперников: 25-е с «Черноморцем» и 5 – с запорожским «Металлургом». Полтавчане после второй подряд победы улучшили свое турнирное положение.

Украинская Премье-лига. 6 тур.

«Ворскла» – «Черноморец» – 2:1

Чеснаков (49), Сефери (88) – Бобко (52)

Зайков (68), Ризнык (68) – Салюк (23), Кравченко (63)

Кравченко (95, друге попередження)

«Ворскла»: Ризнык, Зайков, Чеснаков, Кравец, Скляр, Олейник, Кравчук (Козыренко, 72), Сефери (Челядин, 93), Бацула (Толи, 72), Юрченко, Степанюк.

«Черноморец»: Варакута, Салюк, Ермаков, Манджрекар, Путря (Штогрин, 87), Кравченко, Кузык (Гладкий, 87), Бобко (Кубемба, 91), Брагару, Политыло, Юсов.

Арбитр: Алексей Деревинский (Киев)

Стадион «Минай» (Минай)

ВОРСКЛА – ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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Комментарии 12
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Злий Глобинець
Вітаю земляків із полтавської Ворскли із заслуженою перемогою! Адже Чорноморець, здається, свій м'яч забив з офсайду. Значить, справедливість восторжествувала.
Тепер ще б парочку перемог - і в боротьбу за зону єврокубків!
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+2
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Выталкиватель парашутистов
Я не понимаю,какой смысл покупать команду вместе с стадионом и тупо не обращать внимание на то, что команда никакая. Для отмыва преступных денег?
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Veter
Бесплатный глазопул с игрой команд УПЛ а за забором единицы минайский гуцулов  
Это они наверное все в Сетанте смотртели
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BekXan
Грали два гівна коментувати особливо нічого.Це не гра а жахіття обоїх команд.
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igor shmuylo
Трудно назвать ето футбол , если не ризник. То счет был со всем другой
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wojsergivan
который разз судьи топят черноморец  чтобы вся срань здохла
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-3
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