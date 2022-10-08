Виктор СКРИПНИК: «Обе команды хотели выиграть, но нам повезло больше»

Главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал победу своих подопечных в матче 6-го тура УПЛ против «Черноморца»:

– Ничего так просто в футболе не бывает, ты должен на все сто процентов своих возможностей проводить каждую игру. Каждая победа – это хорошая таблетка для дальнейшей работы. Успокаивает, мотивирует, потому что есть очки и хочется их получать в следующих матчах. Для нас каждая игра – как экзамен. Неделю работаем – и дальше экзамен. Сегодня на «5 с плюсом» его сдали. Было 1:1, потом мы вышли вперед, хотя обе команды хотели выиграть, но нам повезло больше. Мы очень довольны.

Раньше концовку матчей тяжело переносили, но сегодня была уверенность, что можем добиться того, чего хотим. Но сыграли – и забыли, потому что дальше очень важная игра против «Металлиста».

– Если бы матч закончился со счетом 1:1, это был бы плюс или минус для вас?

– Это такой вопрос… Когда ведешь, а потом сравнял соперник – ты думаешь, что не дотащили, потеряли концентрацию. А когда проигрываешь, и потом сравниваешь в конце, то ты как победитель. Рады, что выдержали, не остановились, мы забили в конце гол, который, возможно, немного фортовый, но он для нас много стоит.

– Когда вы забили первый гол – сразу пропустили в ответ. Потеряли концентрацию?

– Когда на твои ворота три штрафных подряд и команда соперника приходит к тебе в штрафную площадь… Два штрафных удара отбили, а третий нет. Хотя не буду говорить, был ли там офсайд – это на совести судьи. Хорошо то, что хорошо кончается. Перелистнули страницу и готовимся дальше.

Отметим, что матч 6-го тура чемпионата Украины по футболу между «Ворсклой» и «Черноморцем» завершился со счетом 2:1 в пользу полтавской команды.