В субботу, 8 сентября, состоится поединок шестого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся полтавская «Ворскла» и одесский «Черноморец». Матч пройдет в Минае на стадионе «Минай», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Соперники находятся в нижней части турнирной таблице. «Ворскла» стартовала в новом чемпионате с трех поражений, а в прошлом туре одержала первую победу, обыграв «Ингулец» со счетом 1:0. «Черноморец» в предыдущих матчах набрал всего два очка. В пятом туре одесситы проиграли домашний поединок «Александрии» со счетом 1:2.

Предыдущая встреча команд состоялась в ноябре прошлого года в Полтаве, и тогда была зафиксирована нулевая ничья.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Черноморец», за которой можно следить здесь.