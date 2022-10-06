Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – Черноморец. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Ворскла
08.10.2022 13:00 - : -
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 октября 2022, 18:46 |
162
0

Ворскла – Черноморец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6 тура Украинской Премьер-лиги

06 октября 2022, 18:46 |
162
0
Ворскла – Черноморец. Текстовая трансляция матча
ФК Черноморец

В субботу, 8 сентября, состоится поединок шестого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся полтавская «Ворскла» и одесский «Черноморец». Матч пройдет в Минае на стадионе «Минай», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Соперники находятся в нижней части турнирной таблице. «Ворскла» стартовала в новом чемпионате с трех поражений, а в прошлом туре одержала первую победу, обыграв «Ингулец» со счетом 1:0. «Черноморец» в предыдущих матчах набрал всего два очка. В пятом туре одесситы проиграли домашний поединок «Александрии» со счетом 1:2.

Предыдущая встреча команд состоялась в ноябре прошлого года в Полтаве, и тогда была зафиксирована нулевая ничья.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Черноморец», за которой можно следить здесь.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Металлист
Верес – Металлист. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Ингулец
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ворскла Полтава Черноморец Одесса Ворскла - Черноморец текстовая трансляция
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей СИДОРЧУК: «Хотел бы, чтобы Маск увидел кадры из Запорожья»
Война | 06 октября 2022, 12:58 9
Сергей СИДОРЧУК: «Хотел бы, чтобы Маск увидел кадры из Запорожья»
Сергей СИДОРЧУК: «Хотел бы, чтобы Маск увидел кадры из Запорожья»

Капитан «Динамо» – о ночном обстреле Запорожья

Реал – Шахтер. Лунин выйдет в основе галактикос. Стартовые составы команд
Футбол | 05 октября 2022, 20:50 7
Реал – Шахтер. Лунин выйдет в основе галактикос. Стартовые составы команд
Реал – Шахтер. Лунин выйдет в основе галактикос. Стартовые составы команд

5 октября в 22:00 в Мадриде пройдет матч 3-го тура Лиги чемпионов

Шахтер провел с Реалом уникальный матч
Футбол | 06.10.2022, 10:04
Шахтер провел с Реалом уникальный матч
Шахтер провел с Реалом уникальный матч
ВИДЕО. В прыжке с разворота! Зубков отыграл один мяч в матче с Реалом
Футбол | 05.10.2022, 22:56
ВИДЕО. В прыжке с разворота! Зубков отыграл один мяч в матче с Реалом
ВИДЕО. В прыжке с разворота! Зубков отыграл один мяч в матче с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Севилью снова возглавил Хорхе Сампаоли
Футбол | 06.10.2022, 17:45
ОФИЦИАЛЬНО. Севилью снова возглавил Хорхе Сампаоли
ОФИЦИАЛЬНО. Севилью снова возглавил Хорхе Сампаоли
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С высоко поднятой головой, но без очков. Шахтер в Мадриде проиграл Реалу
С высоко поднятой головой, но без очков. Шахтер в Мадриде проиграл Реалу
05.10.2022, 23:52 72
Футбол
Третья ракетка мира – аут. Первый сеяный с треском продул на старте в Токио
Третья ракетка мира – аут. Первый сеяный с треском продул на старте в Токио
05.10.2022, 05:49
Теннис
Реал Мадрид – Шахтер – 2:1. Шедевр Зубкова. Видео голов и обзор матча
Реал Мадрид – Шахтер – 2:1. Шедевр Зубкова. Видео голов и обзор матча
06.10.2022, 00:25 2
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «У Джошуа в соперниках чемпион за чемпионом. А у Фьюри?»
Тони БЕЛЛЬЮ: «У Джошуа в соперниках чемпион за чемпионом. А у Фьюри?»
05.10.2022, 13:50 11
Бокс
Шесть дронов-камикадзе. Рашисты атаковали Белую Церковь
Шесть дронов-камикадзе. Рашисты атаковали Белую Церковь
05.10.2022, 10:40 2
Война
Олег САЛЕНКО: «Шейхи Реброва никогда не отпустят»
Олег САЛЕНКО: «Шейхи Реброва никогда не отпустят»
05.10.2022, 09:25 5
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «В Ренне не удалось найти отель, и команда живет вдали от города»
ЛУЧЕСКУ: «В Ренне не удалось найти отель, и команда живет вдали от города»
05.10.2022, 21:05 18
Футбол
Український чемпіон з картингу Бондарев повернувся після травми
Український чемпіон з картингу Бондарев повернувся після травми
04.10.2022, 17:00
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности