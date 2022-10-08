Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – Черноморец – 2:1. Видео голов и обзор матча
Украина. Премьер лига
08 октября 2022, 15:30 | Обновлено 08 октября 2022, 15:48
18
0

Ворскла – Черноморец – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура УПЛ

08 октября 2022, 15:30 | Обновлено 08 октября 2022, 15:48
18
0
Ворскла – Черноморец – 2:1. Видео голов и обзор матча
ФК Ворскла

В матче 6-го тура украинской Премьер-лиги полтавская «Ворскла» на своем поле обыграла одесский «Черноморец» со счетом 2:1.

Украинская Премье-лига. 6 тур.

«Ворскла» – «Черноморец» – 2:1

Чеснаков (49), Сефери (88) – Бобко (52)

«Ворскла»: Ризнык, Зайков, Чеснаков, Кравец, Скляр, Олейник, Кравчук (Козыренко, 72), Сефери (Челядин, 93), Бацула (Толи, 72), Юрченко, Степанюк.

«Черноморец»: Варакута, Салюк, Ермаков, Манджрекар, Путря (Штогрин, 87), Кравченко, Кузык (Гладкий, 87), Бобко (Кубемба, 91), Брагару, Политыло, Юсов.

По теме:
Горняк-Спорт – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ворскла на последних минутах вырвала победу у Черноморца
Прикарпатье минимально выиграло у Эпицентра
видео голов и обзор Ворскла Полтава Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ДЕВУШКА ДНЯ. Обворожительная невеста Ильи Забарного
Футбол | 08 октября 2022, 12:15 6
ДЕВУШКА ДНЯ. Обворожительная невеста Ильи Забарного
ДЕВУШКА ДНЯ. Обворожительная невеста Ильи Забарного

Защитник «Динамо» сделал предложение своей девушке Ангелине

С победным голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва поднялся в топ-3 чемпионата
Футбол | 07 октября 2022, 18:14 0
С победным голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва поднялся в топ-3 чемпионата
С победным голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва поднялся в топ-3 чемпионата

Команда выиграла второй матч кряду

Журналист: «Как же круто будет выглядеть матч ЧМ в Мариуполе или Донецке»
Футбол | 08.10.2022, 14:40
Журналист: «Как же круто будет выглядеть матч ЧМ в Мариуполе или Донецке»
Журналист: «Как же круто будет выглядеть матч ЧМ в Мариуполе или Донецке»
Алессандро Неста рассказал, как играть против Холанда
Футбол | 07.10.2022, 20:03
Алессандро Неста рассказал, как играть против Холанда
Алессандро Неста рассказал, как играть против Холанда
Удачный старт. Сборная Украины обыграла Косово в квалификации на ЧМ
Футзал | 07.10.2022, 20:41
Удачный старт. Сборная Украины обыграла Косово в квалификации на ЧМ
Удачный старт. Сборная Украины обыграла Косово в квалификации на ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ренн – Динамо – 2:1. Дикая ошибка Попова. Видео голов и обзор матча
Ренн – Динамо – 2:1. Дикая ошибка Попова. Видео голов и обзор матча
07.10.2022, 00:05 2
Футбол
Луческу признал свою ошибку. Зачем Динамо подписало Перриса и Лонвейка
Луческу признал свою ошибку. Зачем Динамо подписало Перриса и Лонвейка
06.10.2022, 15:30 29
Футбол
К старту НХЛ: кто есть кто на Западе
К старту НХЛ: кто есть кто на Западе
07.10.2022, 14:00
Хоккей
43-летний экс-биатлонист покончил жизнь самоубийством
43-летний экс-биатлонист покончил жизнь самоубийством
07.10.2022, 16:37 1
Биатлон
Усик не против вернуться в крузервейт. «Хочу снова собрать пояса»
Усик не против вернуться в крузервейт. «Хочу снова собрать пояса»
07.10.2022, 15:51 6
Бокс
И снова последние минуты. Динамо в гостях проиграло Ренну
И снова последние минуты. Динамо в гостях проиграло Ренну
06.10.2022, 23:54 111
Футбол
Аргентинская теннисистка украинского происхождения сделала каминг-аут
Аргентинская теннисистка украинского происхождения сделала каминг-аут
06.10.2022, 20:25 1
Теннис
Шахтер сообщил Арсеналу, что за Мудрика «придется заплатить много денег»
Шахтер сообщил Арсеналу, что за Мудрика «придется заплатить много денег»
07.10.2022, 10:39 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности