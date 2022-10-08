Ворскла – Черноморец – 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 6-го тура УПЛ
В матче 6-го тура украинской Премьер-лиги полтавская «Ворскла» на своем поле обыграла одесский «Черноморец» со счетом 2:1.
Украинская Премье-лига. 6 тур.
«Ворскла» – «Черноморец» – 2:1
Чеснаков (49), Сефери (88) – Бобко (52)
«Ворскла»: Ризнык, Зайков, Чеснаков, Кравец, Скляр, Олейник, Кравчук (Козыренко, 72), Сефери (Челядин, 93), Бацула (Толи, 72), Юрченко, Степанюк.
«Черноморец»: Варакута, Салюк, Ермаков, Манджрекар, Путря (Штогрин, 87), Кравченко, Кузык (Гладкий, 87), Бобко (Кубемба, 91), Брагару, Политыло, Юсов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Защитник «Динамо» сделал предложение своей девушке Ангелине
Команда выиграла второй матч кряду