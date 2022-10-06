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Чемпионат Украины
Ворскла
08.10.2022 13:00 - : -
Черноморец
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Украина. Премьер лига
06 октября 2022, 20:11 |
183
0

Ворскла – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Одержат ли «моряки» первую победу в чемпионате?

06 октября 2022, 20:11 |
183
0
Ворскла – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 8 октября, в матче 7-го тура «Ворскла» в Минае в статусе хозяев поля будет принимать «Черноморец». Одесский клуб побед в текущем чемпионате еще не праздновал и пока находится среди аутсайдеров нынешнего сезона.

Ворскла

Игроки «Ворсклы» в прошлом туре наконец-то одержали первую победу за время пребывания Виктора Скрипника на тренерском мостике полтавского клуба. Победный гол в ворота «Ингульца» забил Денис Олейник, у которого есть возможность в игре с «черно-синими» забить юбилейный, 40-й, гол в УПЛ. В первых трех турах «Ворскла» пропустила 8 голов, после чего бессменный вратарь «бело-зеленых» Дмитрий Ризнык сохраняет свои ворота «сухими» на протяжении 180-ти минут. С «Черноморцем» не сыграет удаленный в прошлом туре капитан полтавчан Игорь Пердута.

На Закарпатье может быть и невеселый юбилей для «Ворсклы», которая может пропустить 900-й гол в чемпионатах Украины (еще 2 мяча). Для Виктора Скрипника это будет 40-й домашний матч у руля разных клубов УПЛ. В прошлом туре в рядах полтавчан дебютировал опытный Владлен Юрченко, который может забить 15-й гол в украинских чемпионатах. Возможно, с «Черноморцем» дебютирует очередной новичок ворсклян – 22-летний английский нападающий Ричардс Родель.

Черноморец

«Моряки» отправятся на Закарпатье с нулем в колонке побед турнирной таблицы нынешнего чемпионата. С начала сезона игроки «Черноморца» больше одного гола за матч не забивают, при этом дважды сыграв вничью и потерпев три поражения. В Минае «Черноморец» может одержать 270 победу в УПЛ.

С начала чемпионата Роман Григорчук задействовал уже 22 игрока, в том числе трех вратарей, причем всех из них пришлось выпускать на поле в предыдущем туре с «Александрией». Дмитрий Непогодов был удален с поля и заменил этого Евгений Паст, который впоследствии из-за травмы был вынужден передать эстафету Даниле Варакуте. В Минае Роман Григорчук во главе разных команд УПЛ может потерпеть 30-е гостевое поражение.

Статистика встреч

Старожилы УПЛ провели между собой уже 41 матч в рамках чемпионатов и преимущество на стороне полтавского клуба, который побеждал 18 раз, 12 раз играл с «моряками» вничью и 11 раз уступал «черно-синим». Последний раз «Ворскла» принимала «Черноморец» 1 ноября 2021 года и тогда была зафиксирована ничья со счетом 0:0. Если в субботу «бело-зеленые» забьют гол, то он станет 50-м в УПЛ в их личных встречах с Черноморцем.

Прогноз на противостояние

Оба соперника неудачно стартовали в новом чемпионате, имея по три поражения в пяти матчах. И обе команды намерены исправлять свое турнирное положение. В предстоящем поединке спрогнозируем результативную ничью.

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Ризнык, Кравец, Чеснаков, Скляр, Яворский, Фелипе, Олейник, Кравчук, Степанюк, Юрченко, Марлисон.

«Черноморец»: Варакута, Селин, Ермаков, Манджрекар, Путря, Политыло, Плакса, Бобко, Брагару, Юсов, Бадибанга.

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8 октября, суббота

«Ворскла» – «Черноморец»
Минай. Стадион «Минай». 13:00
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports»
ВОРСКЛА – ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр –
Прогноз Sport.ua – 1:1
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Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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