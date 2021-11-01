Упустили третье место. Ворскла не сумела дожать Черноморец

Закрывало программу 13-го тура Украинской Премьер-лиги противостояние между полтавской «Ворсклой» и одесским «Черноморцем». Прошедший отрезок чемпионата уже довольно отчетливо дал понять, кто на что будет претендовать в текущем сезоне. «Зелено-белые» нацелены на борьбу за медали и к очередному туру подошли на третьей позиции. Впрочем, «Заря» и «Днепр-1», одержавшие победы, потеснили полтавчан в турнирной таблице, поэтому команде Юрия Максимова нужно было организовать достойный ответ своим конкурентам. Перед «моряками» стоит не такая амбициозная, но не менее ответственная задача: сохранить прописку в сильнейшем украинском дивизионе.

Полтавчанам в сегодняшней встрече не могли помочь Александр Скляр и дисквалифицированный Оливье Тилль. Зато вернулся в основную обойму Давид Пуцлин, восстановившийся после травмы. «Черноморец» столкнулся с существенными кадровыми проблемами: по разным причинам игру пропускали несколько ключевых футболистов.



Фото - ФК Ворскла

Первый острый момент в матче создали гости, когда своевременный выход Ризныка помешал Ванату принять мяч в штрафной «Ворсклы». Полтавчане с ответом медлить не стали, и был он очень опасным. После отскока мяч прилетел к Рангелу, который из пределов вратарской головой умудрился пробить выше цели. Тот же Рангел после навеса с углового из хорошей позиции пробил в руки голкиперу.

Одесситы пытались выдерживать темп, предложенный хозяевами поля, и отвечать своими атаками на наступательные действия соперников. Но подходы полтавчан к штрафной «Черноморца» несли в себе большую угрозу, чем выпады одесситов. Был близок к успеху Степанюк, который дважды (!) попадал в штангу ворот. Сначала форвард после элегантной передачи Пешича из пределов штрафной попал в ближнюю стойку, а затем каркас спас одесситов, когда Степанюк бил из центральной зоны с линии штрафной. Немного не хватило точности и удару Рангела из-за пределов штрафной. Еще один момент бразилец упустил после навеса Кане: удар в падении головой был не туда, куда нужно.



Фото - ФК Ворскла

Вторая половина встречи началась с опасной ситуации у ворот «Ворсклы»: Авагимян из пределов штрафной пробил рядом со штангой. Не попал в угол и Кравчук, который еще в первом тайме заменил получившего повреждение Пешича. Полтавчане снова больше атаковали, но гости (а оборона «Черноморца», между прочим, является одной из худших в нынешнем чемпионате) справлялись с массированными набегами соперников.

В середине тайма «зелено-белые» значительно усилили давление на защитные построения одесситов, и про атакующую игру «моряки» уже не особо помышляли. Тут бы отбиться и сохранить свои ворота в неприкосновенности. И сделать это удалось: полтавчане так и не смогли распечатать ворота одного из аутсайдеров турнира. Более того, «моряки» едва не вырвали победу. В контратаке Цитаишвили пробил из угла штрафной, и Ризнык ногой отбил мяч.



Фото - ФК Ворскла

Вряд ли ошибемся, если предположим, что одесситы остались довольны ничейным результатом. А вот «Ворскла» не смогла себе вернуть третье место, что, несомненно, печалит полтавских болельщиков. В следующем туре «зелено-белые» в Киеве сразятся с «Динамо», а «Черноморец» будет принимать «Рух».

Украинская Премьер-лига. 13 тур.

«Ворскла» – «Черноморец» – 0:0.

Степанюк, 22, Пешич, 23, Пуцлин, 71 - Скорко, 44, Исаенко, 68, Смирный, 81, Брагару, 90+4.

«Ворскла»: Ризнык - Пердута, Тамм, Яворский, Якубу - Пуцлин, Челядин - Пешич (Кравчук, 41, Чеснаков, 73), Кане - Степанюк, Рангел.

«Черноморец»: Кучерук - Скорко (Долгов, 62), Биловар, Дубко, Кузык - Вачиберадзе (С. Кравченко, 79), Смирный - Цитаишвили, Исаенко (Тлумак, 79), Авагимян (Брагару, 62) - Ванат (Бугай, 88).

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).

ВОРСКЛА - ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА