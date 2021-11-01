13-й тур
Ворскла
0 : 0
Черноморец
01.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Упустили третье место. Ворскла не сумела дожать Черноморец

Громадное преимущество полтавской команды в гол воплотить не удалось

  • 01.11.2021 21:25
  • 1209 просмотров
  • 18 комментариев
Упустили третье место. Ворскла не сумела дожать Черноморец
© УПЛ

Закрывало программу 13-го тура Украинской Премьер-лиги противостояние между полтавской «Ворсклой» и одесским «Черноморцем». Прошедший отрезок чемпионата уже довольно отчетливо дал понять, кто на что будет претендовать в текущем сезоне. «Зелено-белые» нацелены на борьбу за медали и к очередному туру подошли на третьей позиции. Впрочем, «Заря» и «Днепр-1», одержавшие победы, потеснили полтавчан в турнирной таблице, поэтому команде Юрия Максимова нужно было организовать достойный ответ своим конкурентам. Перед «моряками» стоит не такая амбициозная, но не менее ответственная задача: сохранить прописку в сильнейшем украинском дивизионе.

Полтавчанам в сегодняшней встрече не могли помочь Александр Скляр и дисквалифицированный Оливье Тилль. Зато вернулся в основную обойму Давид Пуцлин, восстановившийся после травмы. «Черноморец» столкнулся с существенными кадровыми проблемами: по разным причинам игру пропускали несколько ключевых футболистов.


Фото - ФК Ворскла

Первый острый момент в матче создали гости, когда своевременный выход Ризныка помешал Ванату принять мяч в штрафной «Ворсклы». Полтавчане с ответом медлить не стали, и был он очень опасным. После отскока мяч прилетел к Рангелу, который из пределов вратарской головой умудрился пробить выше цели. Тот же Рангел после навеса с углового из хорошей позиции пробил в руки голкиперу.

Одесситы пытались выдерживать темп, предложенный хозяевами поля, и отвечать своими атаками на наступательные действия соперников. Но подходы полтавчан к штрафной «Черноморца» несли в себе большую угрозу, чем выпады одесситов. Был близок к успеху Степанюк, который дважды (!) попадал в штангу ворот. Сначала форвард после элегантной передачи Пешича из пределов штрафной попал в ближнюю стойку, а затем каркас спас одесситов, когда Степанюк бил из центральной зоны с линии штрафной. Немного не хватило точности и удару Рангела из-за пределов штрафной. Еще один момент бразилец упустил после навеса Кане: удар в падении головой был не туда, куда нужно.


Фото - ФК Ворскла

Вторая половина встречи началась с опасной ситуации у ворот «Ворсклы»: Авагимян из пределов штрафной пробил рядом со штангой. Не попал в угол и Кравчук, который еще в первом тайме заменил получившего повреждение Пешича. Полтавчане снова больше атаковали, но гости (а оборона «Черноморца», между прочим, является одной из худших в нынешнем чемпионате) справлялись с массированными набегами соперников.

В середине тайма «зелено-белые» значительно усилили давление на защитные построения одесситов, и про атакующую игру «моряки» уже не особо помышляли. Тут бы отбиться и сохранить свои ворота в неприкосновенности. И сделать это удалось: полтавчане так и не смогли распечатать ворота одного из аутсайдеров турнира. Более того, «моряки» едва не вырвали победу. В контратаке Цитаишвили пробил из угла штрафной, и Ризнык ногой отбил мяч.


Фото - ФК Ворскла

Вряд ли ошибемся, если предположим, что одесситы остались довольны ничейным результатом. А вот «Ворскла» не смогла себе вернуть третье место, что, несомненно, печалит полтавских болельщиков. В следующем туре «зелено-белые» в Киеве сразятся с «Динамо», а «Черноморец» будет принимать «Рух».

 Украинская Премьер-лига. 13 тур.

«Ворскла» – «Черноморец» – 0:0.

Степанюк, 22, Пешич, 23, Пуцлин, 71 - Скорко, 44, Исаенко, 68, Смирный, 81, Брагару, 90+4.

«Ворскла»: Ризнык - Пердута, Тамм, Яворский, Якубу - Пуцлин, Челядин - Пешич (Кравчук, 41, Чеснаков, 73), Кане - Степанюк, Рангел.

«Черноморец»: Кучерук - Скорко (Долгов, 62), Биловар, Дубко, Кузык - Вачиберадзе (С. Кравченко, 79), Смирный - Цитаишвили, Исаенко (Тлумак, 79), Авагимян (Брагару, 62) - Ванат (Бугай, 88).

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).

ВОРСКЛА - ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Александр Снитко, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    BekXan
    BekXan, 01.11.2021 21:31
    +5
    Поздравления Черномора с 1 очком это для них важно.По Ворскле транжирить столько моментов нада ещё уметь.Да сказалось отсутствие кучу игроков в связи с ковидом и травмами но это никак не отобразилось на количестве моментов в игре.За такое нада наказывать тренеру это пижонство.Вот ответ также почему Заря при разных раскладах даже провалах в началах чемпионатов многих выходит по итогу на 3 место.По тому что нада вырывать такие матчи и обыгрывать конкурентов.Ворскла этого не делает.Идут по сценарию прошлого года.Снова нехватка игроков потом будет межсезонье как всегда Максимов завалит подготовку команды и во втором круге Ворскла опуститься на 5-7 место.
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 01.11.2021 21:42
    +3
    adidas777, 01.11.2021 21:39
    Не надо так сгущать краски!
    По игре Ворскла отлично смотрелась, Черноморцу тоже респект что играли в футбол!
    Но в футболе не всегда бывает так, что команда которая создает больше, обязательно выигрывает.
    Главное игра есть, и результат будет.
    Отличный матч, у нас таких очень мало в УПЛ.
    Результат на табло это главное и то что есть в турнирке.Это реалии а не красивые слова с надеждой.Что бы быть 3-4 ке нада вырывать такие матчи и думать на поле а не с выпучеными глазами бегать.
    Ссылка
    _+_
    online
    _+_, 01.11.2021 21:45
    +1
    adidas777, 01.11.2021 21:39
    Не надо так сгущать краски!
    По игре Ворскла отлично смотрелась, Черноморцу тоже респект что играли в футбол!
    Но в футболе не всегда бывает так, что команда которая создает больше, обязательно выигрывает.
    Главное игра есть, и результат будет.
    Отличный матч, у нас таких очень мало в УПЛ.
    Не надо разжижать. Против Шахтёра они в меньшинстве играли гораздо отчаянней. А тут в конце игры ждали какой то шары от неба.
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 01.11.2021 21:42
    +1
    _+_, 01.11.2021 21:38
    А что там было заканчивать, если Гио его сам засушил?)
    Какая разница, как закончился эпизод?
    Забили или нет? Суть не в этом.
    А в том, как по разному наши судьи трактуют один и тот же эпизод.
    Сегодня судья совершенно правильно сделал, что да закончить эпизод. Даже не смотря на то, что время добавочное вышло. Так судят во всех нормальных европейских чемпионатах.
    А не так, как всегда судил клоун Романов
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 01.11.2021 21:40
    +1
    _+_, 01.11.2021 21:37
    Теперь Ворскла едет в Киев за баранкой, принимает Марик и дерби в Днепре. И как одни будут цепляться за 2-е место и ЛЧ?
    Опять борьба за купсоморцев из Конференций.
    Другого и быть не может.Когда руководство инертное и не берут элементарные игры результата не будет за высшие места.Если будут в 5 ке и то хорошо.
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 01.11.2021 21:39
    +1
    BekXan, 01.11.2021 21:31
    Поздравления Черномора с 1 очком это для них важно.По Ворскле транжирить столько моментов нада ещё уметь.Да сказалось отсутствие кучу игроков в связи с ковидом и травмами но это никак не отобразилось на количестве моментов в игре.За такое нада наказывать тренеру это пижонство.Вот ответ также почему Заря при разных раскладах даже провалах в началах чемпионатов многих выходит по итогу на 3 место.По тому что нада вырывать такие матчи и обыгрывать конкурентов.Ворскла этого не делает.Идут по сценарию прошлого года.Снова нехватка игроков потом будет межсезонье как всегда Максимов завалит подготовку команды и во втором круге Ворскла опуститься на 5-7 место.
    Не надо так сгущать краски!
    По игре Ворскла отлично смотрелась, Черноморцу тоже респект что играли в футбол!
    Но в футболе не всегда бывает так, что команда которая создает больше, обязательно выигрывает.
    Главное игра есть, и результат будет.
    Отличный матч, у нас таких очень мало в УПЛ.
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 01.11.2021 21:36
    +1
    Funny_____Cat, 01.11.2021 21:29
    А Черик мог и выиграть в концовке
    Как тебе эпизод в конце матча?
    Буду это тыкать в мордочку кротам ещё долго!
    94 минуте матча, добавочное время заканчивается полностью.
    Но происходит опасная контра Черноморца, и выход 5 в 2!
    И судья естественно дал закончить эпизод!
    Вот так судят везде!
    Ссылка
    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 01.11.2021 21:29
    +1
    А Черик мог и выиграть в концовке
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 01.11.2021 21:53
    0
    _+_, 01.11.2021 21:45
    Не надо разжижать. Против Шахтёра они в меньшинстве играли гораздо отчаянней. А тут в конце игры ждали какой то шары от неба.
    Какой шары?
    Они до последней секунды шли в атаки и пытались забить.
    Ладно, ты видишь лишь то, что хочешь видеть.
    Я тебе переубеждать не собираюсь.
    Я сегодня увидел у Ворсклы желание победить!
    Не вышло, так бывает в футболе очень очень часто
    Ссылка
    SeM077
    online
    SeM077, 01.11.2021 21:49
    0
    Впізнаю стару добру Ворсклу. Регають, віддають всі сили з грандами, а потім так беславно профукують наступний матч з аутсайдером. Ну радує хоч гра якась є і момент були, погано що не використовують їх.
    Ссылка
    _+_
    online
    _+_, 01.11.2021 21:47
    0
    adidas777, 01.11.2021 21:42
    Какая разница, как закончился эпизод?
    Забили или нет? Суть не в этом.
    А в том, как по разному наши судьи трактуют один и тот же эпизод.
    Сегодня судья совершенно правильно сделал, что да закончить эпизод. Даже не смотря на то, что время добавочное вышло. Так судят во всех нормальных европейских чемпионатах.
    А не так, как всегда судил клоун Романов
    Так и судьи же разные, а не хунвейбины шаблонные. У каждого своё видение моментов и ситуации на поле. Вот когда БПЛА Знамя будут судить игры, тогда и будет всё одинаково, как под калечку.
    Ссылка
    _+_
    online
    _+_, 01.11.2021 21:38
    0
    adidas777, 01.11.2021 21:36
    Как тебе эпизод в конце матча?
    Буду это тыкать в мордочку кротам ещё долго!
    94 минуте матча, добавочное время заканчивается полностью.
    Но происходит опасная контра Черноморца, и выход 5 в 2!
    И судья естественно дал закончить эпизод!
    Вот так судят везде!
    А что там было заканчивать, если Гио его сам засушил?)
    Ссылка
    _+_
    online
    _+_, 01.11.2021 21:37
    0
    Теперь Ворскла едет в Киев за баранкой, принимает Марик и дерби в Днепре. И как одни будут цепляться за 2-е место и ЛЧ?
    Опять борьба за купсоморцев из Конференций.
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    RomanEnakievo.., 01.11.2021 21:36
    0
    belerilf1, 01.11.2021 21:30
    в будку чернодупли
    Там ахметовские шавки из Арендуполя сидят
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 01.11.2021 21:51
    -1
    Бугор1, 01.11.2021 21:40
    Ты свою рожу от г...на умой сначала, клоун с динамЭ
    Я тебя так умою, язычок гнилой отвалится
    Ссылка
    Бугор1
    Бугор1, 01.11.2021 21:40
    -3
    adidas777, 01.11.2021 21:36
    Как тебе эпизод в конце матча?
    Буду это тыкать в мордочку кротам ещё долго!
    94 минуте матча, добавочное время заканчивается полностью.
    Но происходит опасная контра Черноморца, и выход 5 в 2!
    И судья естественно дал закончить эпизод!
    Вот так судят везде!
    Ты свою рожу от г...на умой сначала, клоун с динамЭ
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 01.11.2021 21:40
    -6
    Funny_____Cat, 01.11.2021 21:29
    А Черик мог и выиграть в концовке
    слабовато себя проявляют отщепенцы из дк, по сему не мудрено чего румын их в ссылку отправил и не стал пробовать даже, увы
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 01.11.2021 21:30
    -7
    в будку чернодупли
    Ссылка
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