Упустили третье место. Ворскла не сумела дожать Черноморец

Закрывало программу 13-го тура Украинской Премьер-лиги противостояние между полтавской «Ворсклой» и одесским «Черноморцем». Прошедший отрезок чемпионата уже довольно отчетливо дал понять, кто на что будет претендовать в текущем сезоне. «Зелено-белые» нацелены на борьбу за медали и к очередному туру подошли на третьей позиции. Впрочем, «Заря» и «Днепр-1», одержавшие победы, потеснили полтавчан в турнирной таблице, поэтому команде Юрия Максимова нужно было организовать достойный ответ своим конкурентам. Перед «моряками» стоит не такая амбициозная, но не менее ответственная задача: сохранить прописку в сильнейшем украинском дивизионе.
Полтавчанам в сегодняшней встрече не могли помочь Александр Скляр и дисквалифицированный Оливье Тилль. Зато вернулся в основную обойму Давид Пуцлин, восстановившийся после травмы. «Черноморец» столкнулся с существенными кадровыми проблемами: по разным причинам игру пропускали несколько ключевых футболистов.
Фото - ФК Ворскла
Первый острый момент в матче создали гости, когда своевременный выход Ризныка помешал Ванату принять мяч в штрафной «Ворсклы». Полтавчане с ответом медлить не стали, и был он очень опасным. После отскока мяч прилетел к Рангелу, который из пределов вратарской головой умудрился пробить выше цели. Тот же Рангел после навеса с углового из хорошей позиции пробил в руки голкиперу.
Одесситы пытались выдерживать темп, предложенный хозяевами поля, и отвечать своими атаками на наступательные действия соперников. Но подходы полтавчан к штрафной «Черноморца» несли в себе большую угрозу, чем выпады одесситов. Был близок к успеху Степанюк, который дважды (!) попадал в штангу ворот. Сначала форвард после элегантной передачи Пешича из пределов штрафной попал в ближнюю стойку, а затем каркас спас одесситов, когда Степанюк бил из центральной зоны с линии штрафной. Немного не хватило точности и удару Рангела из-за пределов штрафной. Еще один момент бразилец упустил после навеса Кане: удар в падении головой был не туда, куда нужно.
Фото - ФК Ворскла
Вторая половина встречи началась с опасной ситуации у ворот «Ворсклы»: Авагимян из пределов штрафной пробил рядом со штангой. Не попал в угол и Кравчук, который еще в первом тайме заменил получившего повреждение Пешича. Полтавчане снова больше атаковали, но гости (а оборона «Черноморца», между прочим, является одной из худших в нынешнем чемпионате) справлялись с массированными набегами соперников.
В середине тайма «зелено-белые» значительно усилили давление на защитные построения одесситов, и про атакующую игру «моряки» уже не особо помышляли. Тут бы отбиться и сохранить свои ворота в неприкосновенности. И сделать это удалось: полтавчане так и не смогли распечатать ворота одного из аутсайдеров турнира. Более того, «моряки» едва не вырвали победу. В контратаке Цитаишвили пробил из угла штрафной, и Ризнык ногой отбил мяч.
Фото - ФК Ворскла
Вряд ли ошибемся, если предположим, что одесситы остались довольны ничейным результатом. А вот «Ворскла» не смогла себе вернуть третье место, что, несомненно, печалит полтавских болельщиков. В следующем туре «зелено-белые» в Киеве сразятся с «Динамо», а «Черноморец» будет принимать «Рух».
Украинская Премьер-лига. 13 тур.
«Ворскла» – «Черноморец» – 0:0.
Степанюк, 22, Пешич, 23, Пуцлин, 71 - Скорко, 44, Исаенко, 68, Смирный, 81, Брагару, 90+4.
«Ворскла»: Ризнык - Пердута, Тамм, Яворский, Якубу - Пуцлин, Челядин - Пешич (Кравчук, 41, Чеснаков, 73), Кане - Степанюк, Рангел.
«Черноморец»: Кучерук - Скорко (Долгов, 62), Биловар, Дубко, Кузык - Вачиберадзе (С. Кравченко, 79), Смирный - Цитаишвили, Исаенко (Тлумак, 79), Авагимян (Брагару, 62) - Ванат (Бугай, 88).
Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий).
Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).
Александр Снитко, Sport.ua
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По игре Ворскла отлично смотрелась, Черноморцу тоже респект что играли в футбол!
Но в футболе не всегда бывает так, что команда которая создает больше, обязательно выигрывает.
Главное игра есть, и результат будет.
Отличный матч, у нас таких очень мало в УПЛ.
По игре Ворскла отлично смотрелась, Черноморцу тоже респект что играли в футбол!
Но в футболе не всегда бывает так, что команда которая создает больше, обязательно выигрывает.
Главное игра есть, и результат будет.
Отличный матч, у нас таких очень мало в УПЛ.
Забили или нет? Суть не в этом.
А в том, как по разному наши судьи трактуют один и тот же эпизод.
Сегодня судья совершенно правильно сделал, что да закончить эпизод. Даже не смотря на то, что время добавочное вышло. Так судят во всех нормальных европейских чемпионатах.
А не так, как всегда судил клоун Романов
Опять борьба за купсоморцев из Конференций.
По игре Ворскла отлично смотрелась, Черноморцу тоже респект что играли в футбол!
Но в футболе не всегда бывает так, что команда которая создает больше, обязательно выигрывает.
Главное игра есть, и результат будет.
Отличный матч, у нас таких очень мало в УПЛ.
Буду это тыкать в мордочку кротам ещё долго!
94 минуте матча, добавочное время заканчивается полностью.
Но происходит опасная контра Черноморца, и выход 5 в 2!
И судья естественно дал закончить эпизод!
Вот так судят везде!
Они до последней секунды шли в атаки и пытались забить.
Ладно, ты видишь лишь то, что хочешь видеть.
Я тебе переубеждать не собираюсь.
Я сегодня увидел у Ворсклы желание победить!
Не вышло, так бывает в футболе очень очень часто
Забили или нет? Суть не в этом.
А в том, как по разному наши судьи трактуют один и тот же эпизод.
Сегодня судья совершенно правильно сделал, что да закончить эпизод. Даже не смотря на то, что время добавочное вышло. Так судят во всех нормальных европейских чемпионатах.
А не так, как всегда судил клоун Романов
Буду это тыкать в мордочку кротам ещё долго!
94 минуте матча, добавочное время заканчивается полностью.
Но происходит опасная контра Черноморца, и выход 5 в 2!
И судья естественно дал закончить эпизод!
Вот так судят везде!
Опять борьба за купсоморцев из Конференций.
Буду это тыкать в мордочку кротам ещё долго!
94 минуте матча, добавочное время заканчивается полностью.
Но происходит опасная контра Черноморца, и выход 5 в 2!
И судья естественно дал закончить эпизод!
Вот так судят везде!
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