1 ноября в 19:30 проходит матч 13-го тура УПЛ, в котором играют «Ворскла» и «Черноморец».
Матч транслируется в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ворскла – Черноморец – 0:0. Нули в Полтаве. Видеообзор матча
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
Источник — Sport.ua
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