В понедельник, 1 ноября, состоится поединок 13 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и одесский «Черноморец». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало – в 19:30.

Среди недели обе команды играли в розыгрыше Кубка Украины. Полтавская команда спокойно обыграла «Верес» со счетом 3:1 и прошла в четвертьфинал, а одесситам повезло меньше – их соперником был донецкий «Шахтер», в результате чего выступления «Черноморца» в национальном Кубке закончились после поражения 0:3. Полтавская команда тоже играла недавно с «Шахтером» в чемпионате и тоже уступила, правда, никто не знает, как бы сложилась игра 12 тура, если бы Оливье Тилль не заработал в первом тайме две желтые карточки. А «Черноморец» в том же туре сыграл вничью со «Львовом». Победа больше нужна одесситам, поскольку они находятся на предпоследней строчке турнирной таблицы, однако и подопечные Максимова не собираются отказываться от борьбы за бронзовые медали.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Черноморец».