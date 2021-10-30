13-й тур
Ворскла
0 : 0
Черноморец
01.11.2021 19:30

Ворскла - Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Полтавчане планируют закрепиться на третьем месте

  • 30.10.2021 18:30
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Ворскла - Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© УПЛ

В понедельник, 1 ноября, состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ворскла» и «Черноморец». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона им. Бутовского, начало – в 19:30.

Ворскла

Полтавская «Ворскла» продолжает удивлять всю украинскую футбольную общественность. После крайне неудачного выступления в квалификации Лиги конференций, подопечные Юрия Максимова продолжают идти в лидирующей тройке УПЛ. Без больших финансовых вливаний и дорогостоящих приобретений команда из берегов Ворсклы наиграла стабильный состав, создала хороший микроклимат внутри коллектива и, похоже, что развивает новые европейские амбиции в надежде доказать случайность провала в стартовой ЛК.

Не испортило настроение полтавчанам даже поражение от «Шахтера» в минувшем туре - 0:2. На фоне именитых гостей хозяева поля выглядели вполне достойно. «Ворскла» старалась действовать активно, проводила одну атаку за другой и имела возможности забивать. Но далее последовало удаление Тилля, чем вице-чемпионы Украины и воспользовались.

Ну а уже в среду полтавчане одержали свою очередную победу. На сей раз в матче 1/8 финала Кубка Украины, в Луцке над «Вересом» - 3:1. Юрий Максимов выставил основной состав, а голами отметились Кане, Пешич и Яворский. Так что к поединку с одесситами «Ворскла» подходит во всеоружии. 

Черноморец

В отличии от полтавчан свои выступления в Кубке страны одесситы завершили. На стадии 1/8 финала их соперником выступил донецкий «Шахтер», который оказался заметно сильнее «моряков» - 3:0. 

В 12-м туре национального первенства команде Юрия Мороза также не удалось победить. Хотя предпосылки для этого были большие. В гости к «Черноморцу» пожаловал «Львов», одесситы оббили все штанги и перекладины, но матч все-равно завершился вничью - 1:1. 

И пусть в последних трех играх «сине-черным» удалось завоевать лишь одно очно, судя по игре, в команде наметилась позитивная тенденция и существует вероятность, что совсем вскоре результаты одесситов станут на порядок лучше. 

Пока же «Черноморец» расположился лишь на предпоследней позиции, команде нужно демонстрировать характер и цепляться за очки в каждом матче. И пусть молодым игрокам Мороза еще не хватает класса и мастерства, их огромного желания доказать, что они команда, способная выступать в УПЛ, может хватить для решения непростой задачи. 

Статистика команд

В рамках УПЛ соперники провели 40 поединков. В 18 из них победу одержала «Ворскла», 11 матчей в свой актив записали одесситы, еще 11 встреч завершились вничью. 

Прогноз на противостояние

Победить «Ворсклу» в Полтаве «Черноморцу» будет крайне непросто. С большой долей вероятности можно обратить свои взгляды на победу полтавчан. 

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Тамм, Яворский, Челядин, Якубу, Пешич, Павлюк, Кане, Степанюк, Рангел.

«Черноморец»: Кучерук, Дубко, Биловар, Вантух, Путря, Кузык, Михайленко, Вачиберадзе, Смирный, Цитаишвили, Авагимян.

 

1 ноября, понедельник

«Ворскла» – «Черноморец»
Полтава. Стадион «Ворскла имени А. Бутовского». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
 ВОРСКЛА-ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 3:1
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Источник — Sport.ua

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