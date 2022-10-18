Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Были моменты для того, чтобы забивать больше»

Главный тренер луганской «Зари» Патрик ван Леувен подвел итоги игре 8-го тура УПЛ с одесским «Черноморцем», завершившейся убедительной победой его подопечных со счетом 4:0. 53-летний нидерландец заявил, что его команда должна была побеждать с большей разницей в счете.

– Одна из поставленных целей на эту игру – не пропустить ни одного мяча в наши ворота. Первые 10-15 минут были нервными для нас, а потом все пошло в нашу пользу. Начали быстро создавать моменты и смогли забить. До перерыва утроили счет, что не может не радовать. Затем Евгений Шахов поставил точку в этом поединке, заключительным, четвертым голом. Хотя были моменты для того, чтобы забивать больше.

– Команда даже при счете 3:0 не останавливалась, бежала вперед. Откуда у ребят столько мотивации?

– В прошлых матчах мы не использовали свои моменты, поэтому хотели в этом поединке это исправить. Чем больше забито мячей в ворота соперника – тем больше уверенности у моих ребят.

– Предполагали ли Вы, что сможете обыграть «Черноморец» со счетом 4:0?

– Мы смотрели их встречи, например с «Шахтером». Там они показывали хорошую игру, прессинговали, хорошо владели мячом, скорость была на уровне. Мы использовали свои моменты в первом тайме и в какой-то мере гарантировали себе плюс-минус спокойную игру во втором. А ведь мы просто продолжали играть в свою игру.