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Чемпионат Украины
Днепр-1
09.10.2022, FT 3 : 0
Заря
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Украина. Премьер лига
09 октября 2022, 14:55 | Обновлено 09 октября 2022, 15:49
3610
18

Феерия Довбика. Днепр-1 в Ужгороде разгромил Зарю

«Сухая» серия днепровской команды продолжается

09 октября 2022, 14:55 | Обновлено 09 октября 2022, 15:49
3610
18
Феерия Довбика. Днепр-1 в Ужгороде разгромил Зарю
УПЛ

До начала матча у «Днепра-1» была впечатляющая серия без пропущенных мячей в чемпионате и стопроцентный показатель набранных очков. «Заря» бодро начала сезон в УПЛ, но, довольно неожиданно проиграв «Вересу», немного сдала свои позиции. Сегодня обе команды имели возможность значительно улучшить себе настроение - «Заря» после двух матчей без побед, а «Днепр-1» мог стереть из памяти досадную осечку с «Вадуцом».

Стартовый состав «днепрян» вопросов не вызывал. Александр Кучер дал отдохнуть Бузанелло, выпустив вместо него Амаша, а также поставил в основу Бланко. У «Зари» замен тоже было минимум – Бутко вышел на левый фланг защиты и, пожалуй, все.

Фото - УПЛ

Стартовые минуты дали понять, что «Заря» надеется на стартовую скорость Назария Русина. Тот часто опережал линию защиты соперников, но те всегда успевали его догнать.

Игра без моментов длилась минут десять, а дальше команды выстрелили дуплетами шансов. На удары Кирюханцева слева с острого угла (мимо) и Булецы издалека (штанга) СК «Днепр-1» ответил выстрелами Гуцуляка и Адамюка, с которыми справились голкипер и защитники. А потом на авансцену вышел Артем Довбик. Его удар со штрафного метров двадцати не выглядел чем-то таким, что может удивить Мацапуру, но голкипер почему-то сначала дернулся в противоположный угол, после чего прыгал на противоходе и не сумел достать мяч. 1:0. До конца тайма команды еще обменялись полумоментами, но счет изменить не удалось никому.

Фото - УПЛ

А после перерыва показалось, что это «Днепр-1» проиграет и ему нужно забивать. Подопечные Кучера рванулись вперед, не давая шансов луганской команде. При такой игре второй гол был вопросом только времени. И он состоялся – Бражко грубо ошибся, отдавая Мацапуре, в результате чего Довбик, выйдя на свидание с кипером, оформил дубль.

Патрик ван Леувен отреагировал тройной заменой, но все в матче стало ясно задолго до его конца. Нет, луганчане не опустили руки, но класс «Днепра-1» был намного выше. Его футболисты почувствовали это и начали немного куражиться – Пихоленок почти сумел оформить «сухой лист» с углового. Успешно вошли в игру Громов и Назаренко, создавшие друг для друга несколько острых возможностей. Но забил Довбик – после паса Назаренко слева Артема для оформления хет-трика нужно было подставить только ногу, с чем он успешно справился.

Фото - УПЛ

Александр Кучер дал поиграть резервистам, но никто счет больше не поменял. Заслуженная победа «Днепра-1» вывела его на первое место в турнирной таблице – по крайней мере, до игры донецкого «Шахтера». А «Заря» не может выиграть уже третий матч подряд и понемногу начинает скатываться в середину турнирки.

Украинская Премьер-лига. 6 тур.

«Днепр-1» - «Заря» - 3:0.

Довбик, 29, 59, 75.

Танчик, 90+1 - Шахов, 63, Имереков, 90+2.

«Днепр-1»: Валеф - Амаш (Танчик, 79), Сарапий, Сваток, Адамюк - Бабенко (Когут, 83), Рубчинский (Громов, 70) - Гуцуляк, Пихаленок (Назаренко, 70), Бланко - Довбик (Балули, 79).

«Заря»: Мацапура – Данченко (Смиян, 65), Имереков, Батагов, Бутко - Шахов, Бражко (Чурко, 65) - Кристиан (Антюх, 65), Булеца, Кирюханцев (Нагнойный, 80) - Русин (Хлань, 85).

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

ДНЕПР-1 - ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 18
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Gargantua
да, сейчас в футболе эпоха "холландов"
Мбаппе, Влахович, Лукаку, сбсн сам Холланд. Левандовски.
а в УПЛ Довбик на нашем уровне это наш Холланд.
такие форварды как Бензема это уже уходящая натура.
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+6
Aleks04
Dovbyk on fire! Справді, поки що немає рівних Дніпру у чемпіонаті. Хотілося б такого ж результату в Єврокбуках.
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+6
Злий Глобинець
Дивлюсь я на дніпропетровців і думаю: ось вони всіх в УПЛ вчисту обігрують (правда з ШД ще не зустрічалися), і як вони могли при цьому так бездарно програти Ларнаці (3:0) і буквально три дні тому ледве-ледве вирвали нічию з якимсь ноунеймом Вадуцом з Ліхтенштейну? Невже ті команди сильніші за Динамо та Зорю? Парадокс...
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+5
Показать Скрыть 9 ответов
AK.228
Довбік Surround
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+3
Sunrise
С обороной всё стабильно, тут комментировать нечего. Но где была атака во втором тайме?За медали борьбы не видно пока.Интересно как Днепр-1 на дистанции себя проявит. Сейчас если глянуть на нашу таблицу можно решить что у нас свой ПСЖ или Бавария. Любопытно будет. 
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+3
roman75zpr
Довбик Холанда насмотрелся
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+3
DK1961
Молодцы Днепр-1!!! Пока что всех соперников СНОСИТ, вообще никого не замечая! Буду очень рад, если они в итоге и станут чемпионами. Но пока еще об этом говорить рано. Хотя по игре - они теперь фаворит № 1. Бог в помощь, днепряне!!!
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+1
Хутин Пуйло
Довбик удивительный игрок. Ни скорости, ни техники, но блин забивает дофига по нашим меркам. Хорошее чутье, наверное
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-4
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