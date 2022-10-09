Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КУЧЕР: «Уже нужно готовиться к следующей игре»
Украина. Премьер лига
09 октября 2022, 17:31 |
204
0

Александр КУЧЕР: «Уже нужно готовиться к следующей игре»

Главный тренер «Днепра-1» подытожил матч с «Зарей»

09 октября 2022, 17:31 |
204
0
Александр КУЧЕР: «Уже нужно готовиться к следующей игре»
СК Днепр-1

Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер поделился своими впечатлениями после победного матча против луганской «Зари» (3:0).

– Мы очень тщательно готовились к этой игре. Понимали, что играем с хорошей командой, обладающей сильным атакующим потенциалом, быстрыми футболистами, которые в нападении хорошо действуют, хотя и понимали, что у них есть определенные проблемы в обороне, однако в целом команда у них очень хорошая. Кроме того, у соперника хороший, опытный тренер, работавший со многими командами. Так что понимали, что будет тяжело, и так оно и было в первом тайме. Хорошо, что забили первый гол со штрафного и после этого уже стало легче, ведь появилась уверенность. После этого начали еще создавать моменты и забили еще два гола. Считаю, что наша победа сегодня полностью заслужена. Мы набрали три очка и теперь будем двигаться дальше. Сейчас у нас тяжелый выезд в гости к «Вадуцу», так что теперь уже нужно готовиться к следующей игре.

– В каком вообще психологическом состоянии коллектив после ничьей с «Вадуцем»?

– Ребята были где-то расстроены после игры, но я с ними разговаривал, говорил, что это футбол и бывает все. Конечно, хотелось победить и ребятам, и тренерскому штабу, но так случилось, что сыграли вничью. Это уже нужно забывать и двигаться дальше. У нас впереди много матчей и у них нужно побеждать. Готовимся к каждой игре индивидуально, ребята должны понимать, что будет очень тяжело, и сами готовиться к этому. Надо настраиваться.

– Сегодня команда перед игрой вышла на поле в футболках с изображением Валерия Лучкевича. Насколько такие моменты важны в коллективе?

– Да, конечно, все мы грустим, что Валерий получил столь тяжелую травму во время матча с «Вадуцем» и он выпал, пожалуй, надолго. Мы все его поддерживаем, желаем скорейшего выздоровления. Конечно, все это очень тяжело. Но он силен духом, желаю, чтобы он скорее возвращался и мы его очень ждем, – сказал Кучер.

После отчетной игры СК «Днепр-1» единолично возглавил турнирную таблицу УПЛ.

По теме:
Довбик – автор второго хет-трика Днепра-1 в УПЛ
Минай в большинстве не смог обыграть Кривбасс
Александрия - Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск пресс-конференция Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Заря Александр Кучер
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда мадридского Реала совершил каминг-аут, но потом дал заднюю
Футбол | 09 октября 2022, 16:42 4
Легенда мадридского Реала совершил каминг-аут, но потом дал заднюю
Легенда мадридского Реала совершил каминг-аут, но потом дал заднюю

Икер Касильяс признался в своей нетрадиционной ориентации, Карлес Пуйоль подлил масла в огонь

Как сборная Украины играла с будущими соперниками в квалификации Евро-2024
Футбол | 09 октября 2022, 14:40 0
Как сборная Украины играла с будущими соперниками в квалификации Евро-2024
Как сборная Украины играла с будущими соперниками в квалификации Евро-2024

Результаты не самые приятные

Украинец вышел в старте на матч чемпионата Шотландии против Селтика
Футбол | 08.10.2022, 18:30
Украинец вышел в старте на матч чемпионата Шотландии против Селтика
Украинец вышел в старте на матч чемпионата Шотландии против Селтика
ПЕТРАКОВ – о жеребьевке отбора Евро-2024: «Мы и хотели таких соперников»
Футбол | 09.10.2022, 14:55
ПЕТРАКОВ – о жеребьевке отбора Евро-2024: «Мы и хотели таких соперников»
ПЕТРАКОВ – о жеребьевке отбора Евро-2024: «Мы и хотели таких соперников»
Рейтинг супертяжей: Джошуа позади Усика, Фьюри нет в списке
Бокс | 08.10.2022, 20:15
Рейтинг супертяжей: Джошуа позади Усика, Фьюри нет в списке
Рейтинг супертяжей: Джошуа позади Усика, Фьюри нет в списке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Легионер Днепра-1 угодил в скандальную историю из-за 20 тысяч евро
ФОТО. Легионер Днепра-1 угодил в скандальную историю из-за 20 тысяч евро
08.10.2022, 11:17 5
Футбол
Роман ЗОЗУЛЯ: «С днем рождения, мудак»
Роман ЗОЗУЛЯ: «С днем рождения, мудак»
08.10.2022, 15:51 6
Война
У бульбаша крыша поехала. Беларусь пошла на Украину с обвинениями
У бульбаша крыша поехала. Беларусь пошла на Украину с обвинениями
09.10.2022, 10:07 1
Война
43-летний экс-биатлонист покончил жизнь самоубийством
43-летний экс-биатлонист покончил жизнь самоубийством
07.10.2022, 16:37 1
Биатлон
С победным голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва поднялся в топ-3 чемпионата
С победным голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва поднялся в топ-3 чемпионата
07.10.2022, 18:14
Футбол
Похоже, с Луческу у Динамо нет будущего, но сейчас Суркиса это устраивает
Похоже, с Луческу у Динамо нет будущего, но сейчас Суркиса это устраивает
08.10.2022, 07:00 51
Футбол
Не Лондон и Варшава. Шахтер и Динамо определились с местом проведения матча
Не Лондон и Варшава. Шахтер и Динамо определились с местом проведения матча
08.10.2022, 19:40 4
Футбол
Ферстаппен выиграл дождевую гонку в Японии. Макс - чемпион!
Ферстаппен выиграл дождевую гонку в Японии. Макс - чемпион!
09.10.2022, 11:28 3
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности