Александр КУЧЕР: «Уже нужно готовиться к следующей игре»

Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер поделился своими впечатлениями после победного матча против луганской «Зари» (3:0).

– Мы очень тщательно готовились к этой игре. Понимали, что играем с хорошей командой, обладающей сильным атакующим потенциалом, быстрыми футболистами, которые в нападении хорошо действуют, хотя и понимали, что у них есть определенные проблемы в обороне, однако в целом команда у них очень хорошая. Кроме того, у соперника хороший, опытный тренер, работавший со многими командами. Так что понимали, что будет тяжело, и так оно и было в первом тайме. Хорошо, что забили первый гол со штрафного и после этого уже стало легче, ведь появилась уверенность. После этого начали еще создавать моменты и забили еще два гола. Считаю, что наша победа сегодня полностью заслужена. Мы набрали три очка и теперь будем двигаться дальше. Сейчас у нас тяжелый выезд в гости к «Вадуцу», так что теперь уже нужно готовиться к следующей игре.

– В каком вообще психологическом состоянии коллектив после ничьей с «Вадуцем»?

– Ребята были где-то расстроены после игры, но я с ними разговаривал, говорил, что это футбол и бывает все. Конечно, хотелось победить и ребятам, и тренерскому штабу, но так случилось, что сыграли вничью. Это уже нужно забывать и двигаться дальше. У нас впереди много матчей и у них нужно побеждать. Готовимся к каждой игре индивидуально, ребята должны понимать, что будет очень тяжело, и сами готовиться к этому. Надо настраиваться.

– Сегодня команда перед игрой вышла на поле в футболках с изображением Валерия Лучкевича. Насколько такие моменты важны в коллективе?

– Да, конечно, все мы грустим, что Валерий получил столь тяжелую травму во время матча с «Вадуцем» и он выпал, пожалуй, надолго. Мы все его поддерживаем, желаем скорейшего выздоровления. Конечно, все это очень тяжело. Но он силен духом, желаю, чтобы он скорее возвращался и мы его очень ждем, – сказал Кучер.

После отчетной игры СК «Днепр-1» единолично возглавил турнирную таблицу УПЛ.