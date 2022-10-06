Неприятная сенсация. Днепр-1 поделил очки с Вадуцем

Перед отчетным матчем шансы «Днепра-1» на выход из группы были достаточно рабочими. Но, конечно, обязательным условием был максимальный набор очков с Вадуцом. Задача выглядела вполне выполнимой – лихтейнштейнская команда отнюдь не непреодолима.

Стартовый состав Александр Кучер (а номинально – Валерий Городов, который уже привычно в еврокубковых поединках числится как главный тренер) выставил ожидаемый. Возможно, кое-кто ждал в основе Бланко, но аргентинец остался на скамейке запасных – усиливать игру выходом на замену.

То, что «днепряне» настроены решительно, показали стартовые минуты. Сначала Пихаленок после скидки Довбика бил с линии штрафной – чуть выше. Но уже в следующей атаке удалось забить. Рубчинский пошел в отбор перед чужим штрафным и отдал Пихаленку, тот запустил на левый фланг Бузанелло, а тот прострелил вдоль ворот. На дальней штанге никто не держал Довбика – 1:0 и третий гол Артема в Лиге конференций.

Фото - СК Днепр-1

Показалось, что сразу после этого наши футболисты поверили, что игра сегодня будет выиграна, и немного расслабились. «Вадуц» этим воспользовался и начал методически расшатывать защиту. И если дальние удары наш кипер спокойно забирал, то с ближним ничего не смог сделать – вопиющий провал на флангах защиты позволил Ульриху пробежать по нашему левому и навесить на правый, где абсолютно никто не препятствовал Феру расстрелять Валефа.

Лишь после этого «спортклубовцы» пришли в себя и начали пробовать продолжить игру. И если впереди Довбик периодически цеплялся за мяч, то в защите происходили необъяснимые вещи. К нашему счастью, Валеф сумел ликвидировать опасные моменты после глупых пасов партнеров на себя – сначала далеко выбежал и в подкате помешал выйти на свои ворота (а другой соперник из центра поля не попал в пустые ворота), а затем ликвидировал удар в упор.

Фото - СК Днепр-1

Между этим Бузанелло выходил на вратаря, но удар шведой Шанд накрыл, пусть и со второй попытки. Тайм закончился – старт хороший, но продолжение такое себе.

На второй тайм тренеры «Днепра-1» сменили фланги полузащиты – Горбунов и Бланко вышли вместо Амаша и Гуцуляка. Также с поля ушел Адамюк – видимо, потому, что во время пропущенного гола в его зоне ответственности произошел огромный провал. На место Владимира вышел Лучкевич, но поиграл менее пяти минут – неудачный стык, слезы, замена на Танчика.

Но перед этим произошло неприятное событие – «Вадуц» оригинально разыграл угловой и забил после навеса усилиями Гассера. Стало достаточно тревожно.

Валеф еще раз успел спасти после удара в упор, а тогда партнеры наконец-то отвели игру от своих ворот. Однако желание вроде бы и было, но совсем нивелировалось сумбурными действиями днепровских футболистов у чужой штрафной.

Однако такая тактика принесла результат. Если Танчику, Бланко, Довбику не удалось забить, то это сумел сделать Пихаленок. Удар с линии штрафной, рикошет – счет сравнялся, до конца матча оставалось минут пятнадцать. Надо было выигрывать, поскольку потеря очков с лихтейнштейнцами, конечно, не удивила бы, но была совсем не нужна.

Фото - СК Днепр-1

Через несколько минут Пихаленок бил еще раз, снова был рикошет, но теперь удача улыбнулась «Вадуцу» - мяч пролетел возле левой штанги.

Оставшееся время пролетело незаметно - столь интересным стал матч. «Днепр-1» зажал соперников в их штрафной, лишь несколько раз позволив из нее выйти. Однако мяч откровенно не лез в ворота. Вместо трех добавленных сыграли почти шесть, и на последних секундах Громов мог приносить победу, но после скидки Довбика нормально не пробил с метра в фактически пустые ворота.

2:2 - ничего, конечно, глобально не потеряно, но ничья с лихтейнштейнским клубом выглядит не так плохо, как она выглядела бы лет пять назад. Однако все равно остается вопрос: а всю игру чего нельзя так было играть, как последние 10 минут? Во втором матче спарки это точно нужно будет делать.

Лига конференций УЕФА. Групповой этап. Группа E. 3-й тур.

«Днепр-1» – «Вадуц» - 2:2

Довбик, 5, Пихаленок, 78 – Фер, 26, Гассер, 47

Бланко, 65, Сваток, 90+3 – Фоссо, 67, Джокич, 83

«Днепр-1»: Макс Валеф – Бузанелло, Сваток, Сарапий, Адамюк (Бланко, 46) – Рубчинский (Громов, 62), Бабенко – Амаш (Горбунов, 46), Пихаленок, Гуцуляк (Лучкевич, 46, Танчик, 50) – Довбик.

«Вадуц»: Шанд – Трабер, Изіик, Гассер – Фер (Гельзер, 90+2), Гайич (Гаслер, 72), Фоссо, Ульрих – Чичек (Джокич, 73) – Зуттер (Омерович, 82), Сасере (Растодер, 72).

Арбитр: Фран Йович (Загреб, Хорватия).

Стадион: «Кошицкая футбольная арена» (Кошице, Словакия).

Удары (в створ): 13 (4) – 13 (5)

Угловые: 7 – 6

Оффсайды: 1 – 1.

ДНЕПР-1 - ВАДУЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C