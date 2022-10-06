Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неприятная сенсация. Днепр-1 поделил очки с Вадуцем
Лига конференций
Днепр-1
06.10.2022, FT 2 : 2
Вадуц
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
06 октября 2022, 21:42 | Обновлено 06 октября 2022, 22:31
4180
20

Неприятная сенсация. Днепр-1 поделил очки с Вадуцем

Представители Второй лиги Швейцарии удивили команду Александра Кучера

06 октября 2022, 21:42 | Обновлено 06 октября 2022, 22:31
4180
20
Неприятная сенсация. Днепр-1 поделил очки с Вадуцем
СК Днепр-1

Перед отчетным матчем шансы «Днепра-1» на выход из группы были достаточно рабочими. Но, конечно, обязательным условием был максимальный набор очков с Вадуцом. Задача выглядела вполне выполнимой – лихтейнштейнская команда отнюдь не непреодолима.

Стартовый состав Александр Кучер (а номинально – Валерий Городов, который уже привычно в еврокубковых поединках числится как главный тренер) выставил ожидаемый. Возможно, кое-кто ждал в основе Бланко, но аргентинец остался на скамейке запасных – усиливать игру выходом на замену.

То, что «днепряне» настроены решительно, показали стартовые минуты. Сначала Пихаленок после скидки Довбика бил с линии штрафной – чуть выше. Но уже в следующей атаке удалось забить. Рубчинский пошел в отбор перед чужим штрафным и отдал Пихаленку, тот запустил на левый фланг Бузанелло, а тот прострелил вдоль ворот. На дальней штанге никто не держал Довбика – 1:0 и третий гол Артема в Лиге конференций.

Фото - СК Днепр-1

Показалось, что сразу после этого наши футболисты поверили, что игра сегодня будет выиграна, и немного расслабились. «Вадуц» этим воспользовался и начал методически расшатывать защиту. И если дальние удары наш кипер спокойно забирал, то с ближним ничего не смог сделать – вопиющий провал на флангах защиты позволил Ульриху пробежать по нашему левому и навесить на правый, где абсолютно никто не препятствовал Феру расстрелять Валефа.

Лишь после этого «спортклубовцы» пришли в себя и начали пробовать продолжить игру. И если впереди Довбик периодически цеплялся за мяч, то в защите происходили необъяснимые вещи. К нашему счастью, Валеф сумел ликвидировать опасные моменты после глупых пасов партнеров на себя – сначала далеко выбежал и в подкате помешал выйти на свои ворота (а другой соперник из центра поля не попал в пустые ворота), а затем ликвидировал удар в упор.

Фото - СК Днепр-1

Между этим Бузанелло выходил на вратаря, но удар шведой Шанд накрыл, пусть и со второй попытки. Тайм закончился – старт хороший, но продолжение такое себе.

На второй тайм тренеры «Днепра-1» сменили фланги полузащиты – Горбунов и Бланко вышли вместо Амаша и Гуцуляка. Также с поля ушел Адамюк – видимо, потому, что во время пропущенного гола в его зоне ответственности произошел огромный провал. На место Владимира вышел Лучкевич, но поиграл менее пяти минут – неудачный стык, слезы, замена на Танчика.

Но перед этим произошло неприятное событие – «Вадуц» оригинально разыграл угловой и забил после навеса усилиями Гассера. Стало достаточно тревожно.

Валеф еще раз успел спасти после удара в упор, а тогда партнеры наконец-то отвели игру от своих ворот. Однако желание вроде бы и было, но совсем нивелировалось сумбурными действиями днепровских футболистов у чужой штрафной.

Однако такая тактика принесла результат. Если Танчику, Бланко, Довбику не удалось забить, то это сумел сделать Пихаленок. Удар с линии штрафной, рикошет – счет сравнялся, до конца матча оставалось минут пятнадцать. Надо было выигрывать, поскольку потеря очков с лихтейнштейнцами, конечно, не удивила бы, но была совсем не нужна.

Фото - СК Днепр-1

Через несколько минут Пихаленок бил еще раз, снова был рикошет, но теперь удача улыбнулась «Вадуцу» - мяч пролетел возле левой штанги.

Оставшееся время пролетело незаметно - столь интересным стал матч. «Днепр-1» зажал соперников в их штрафной, лишь несколько раз позволив из нее выйти. Однако мяч откровенно не лез в ворота. Вместо трех добавленных сыграли почти шесть, и на последних секундах Громов мог приносить победу, но после скидки Довбика нормально не пробил с метра в фактически пустые ворота.

2:2 - ничего, конечно, глобально не потеряно, но ничья с лихтейнштейнским клубом выглядит не так плохо, как она выглядела бы лет пять назад. Однако все равно остается вопрос: а всю игру чего нельзя так было играть, как последние 10 минут? Во втором матче спарки это точно нужно будет делать.

Лига конференций УЕФА. Групповой этап. Группа E. 3-й тур.

«Днепр-1» – «Вадуц» - 2:2

Довбик, 5, Пихаленок, 78 – Фер, 26, Гассер, 47

Бланко, 65, Сваток, 90+3 – Фоссо, 67, Джокич, 83

«Днепр-1»: Макс Валеф – Бузанелло, Сваток, Сарапий, Адамюк (Бланко, 46) – Рубчинский (Громов, 62), Бабенко – Амаш (Горбунов, 46), Пихаленок, Гуцуляк (Лучкевич, 46, Танчик, 50) – Довбик.

«Вадуц»: Шанд – Трабер, Изіик, Гассер – Фер (Гельзер, 90+2), Гайич (Гаслер, 72), Фоссо, Ульрих – Чичек (Джокич, 73) – Зуттер (Омерович, 82), Сасере (Растодер, 72).

Арбитр: Фран Йович (Загреб, Хорватия).

Стадион: «Кошицкая футбольная арена» (Кошице, Словакия).

Удары (в створ): 13 (4) – 13 (5)
Угловые: 7 – 6
Оффсайды: 1 – 1.

ДНЕПР-1 - ВАДУЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (Днепр-1).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Седрик Гассер (Вадуц).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Фабио Фер (Вадуц).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
По теме:
Днепр-1 – Вадуц – 2:2. Чуть не проиграли Лихтенштейну. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Пихаленок сравнял счет. Днепр-1 унес ноги в игре с Лихтенштейном
Ужасная травма Лучкевича в первом матче после восстановления. Снова кресты?
Днепр-1 Вадуц Лига конференций Днепр-1 - Вадуц отчеты
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(42)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холанд будет исключен из АПЛ. Фанаты против невероятного норвежца
Футбол | 06 октября 2022, 21:36 3
Холанд будет исключен из АПЛ. Фанаты против невероятного норвежца
Холанд будет исключен из АПЛ. Фанаты против невероятного норвежца

Интересная петиция набирает обороты в Англии

Шахтер провел с Реалом уникальный матч
Футбол | 06 октября 2022, 10:04 0
Шахтер провел с Реалом уникальный матч
Шахтер провел с Реалом уникальный матч

Подобных игр у команды в Лиге чемпионов еще не было

ВИДЕО. В прыжке с разворота! Зубков отыграл один мяч в матче с Реалом
Футбол | 05.10.2022, 22:56
ВИДЕО. В прыжке с разворота! Зубков отыграл один мяч в матче с Реалом
ВИДЕО. В прыжке с разворота! Зубков отыграл один мяч в матче с Реалом
Директор Динамо: «Суркис – очень умный человек. Луческу – реально глыба»
Футбол | 06.10.2022, 16:55
Директор Динамо: «Суркис – очень умный человек. Луческу – реально глыба»
Директор Динамо: «Суркис – очень умный человек. Луческу – реально глыба»
Коваль пропустил дважды. Шериф в меньшинстве уступил Реалу Сосьедад
Футбол | 06.10.2022, 22:20
Коваль пропустил дважды. Шериф в меньшинстве уступил Реалу Сосьедад
Коваль пропустил дважды. Шериф в меньшинстве уступил Реалу Сосьедад
Комментарии 20
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Леха Маслов
Це посміховисько якесь. І за це вони ще отримують непогані гроші. 
Ответить
+4
Алексей Петров
Это позор и провал. 
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Veter
Вторая лига это вторая по значимости и как наша Первая. Но всё равно "приятно". Они там на 9-м предпоследнем месте с 4 победами и 5 ничьими. Но они же и прошли Рапид из Вены 1:1 и 0:1 на выезде!!!
Значит теперь Днепр-1 у них в княжестве выиграет.)
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Lion
Саня  Кучер молодець...
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Andrey_1992
це піздец, ну нічого, ще є 3 гри, і в Вадуці треба грати тільки на перемогу, а інакше прощавайте єврокубки навесні
Ответить
+1
antt
А мені цікаво коли Мегого транслює всі матчі навіть лІги конференцій - навіть коли грає Вадуц і клуб із Андорри, якщо припустити, там коментатори також є? Хто це дивиться і оплачує роботу хоча б коментатора, в той час як більшість небачить єврофутболу взагалі, навіть такі поєдинки як сьогодні із сильним клубом Вадуц, що можна подумати за результатами цього матчу!
Ответить
0
DSH88
Ну не проиграли уже хорошо . А 2Д Швейцарии это вам не Хухры-мухры это ого-го там Бразил нет и все месни вот оно и оно.
Ответить
0
ash
Думали однією ногою обіграти Ліхтенштейн
Ответить
0
DK1961
Наш футбол все ниже и ниже... Видно и по сборной, и по клубам. Война, это понятно, но все же хотелось бы лучшего. Думаю, ошибка была совершена, когда наимудрейший Петраков запер на полтора месяца непонятно зачем игроков сборной на непонятные сборы перед плей-офф чемпионата мира. ДО ЭТОГО все было вполне на уровне - и Динамо, и Шахтер вполне прилично играли с солидными клубами благотворительные матчи. А вот после баранки от ирландцев. психологическое состояние игроков сборной стало близким к нулю. Особенно у киевлян. Да и у Степаненко тоже. Где то так. Может я и ошибаюсь
Ответить
-2
mayakovskiy1
Одни клоуны кипрской бронзе влетают. Другие - вырывают ничейку у клуба из Лихтенштейна)) какие еврокубки? Сидите дома и рубитесь с Минаем
Ответить
-2
Показать Скрыть 3 ответа
Макс Максов
Скоріше неприємна закономірність!
Ответить
-3
u6464u
все по ділу, грали дві рівні команди,у ДНІПРА на початку да в кінці гри була перевага, а так все по ділу, повторна гра буде не краще для Дніпра,тут відскочили а через неділю хтозна чи вдасься.
Ответить
-3
AK.228
Може хоч ці у Франції потішуть... Бо зовсім Евро тиждень не дуже 
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что-то происходит. ВСУ удалось продвинуться в Херсонской области
Что-то происходит. ВСУ удалось продвинуться в Херсонской области
04.10.2022, 17:28 1
Война
ВИДЕО. Очередной шедевр Месси. Гол форварда ПСЖ в ворота Бенфики
ВИДЕО. Очередной шедевр Месси. Гол форварда ПСЖ в ворота Бенфики
05.10.2022, 23:15 7
Футбол
С высоко поднятой головой, но без очков. Шахтер в Мадриде проиграл Реалу
С высоко поднятой головой, но без очков. Шахтер в Мадриде проиграл Реалу
05.10.2022, 23:52 72
Футбол
Рассадник рашизма. IBA сняла бан с боксеров из рф и беларуси
Рассадник рашизма. IBA сняла бан с боксеров из рф и беларуси
05.10.2022, 13:33 15
Бокс
Шесть дронов-камикадзе. Рашисты атаковали Белую Церковь
Шесть дронов-камикадзе. Рашисты атаковали Белую Церковь
05.10.2022, 10:40 2
Война
Анчелотти назвал единственного неприкасаемого игрока Реала
Анчелотти назвал единственного неприкасаемого игрока Реала
04.10.2022, 20:31 2
Футбол
Известный украинский теннисист отправился в зону боевых действий
Известный украинский теннисист отправился в зону боевых действий
05.10.2022, 20:55 5
Война
Луческу признал свою ошибку. Зачем Динамо подписало Перриса и Лонвейка
Луческу признал свою ошибку. Зачем Динамо подписало Перриса и Лонвейка
06.10.2022, 15:30 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности