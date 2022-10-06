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Лига конференций
Днепр-1
06.10.2022 19:45 - : -
Вадуц
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Лига конференций
06 октября 2022, 01:20 | Обновлено 06 октября 2022, 02:50
42
0

Днепр-1 – Вадуц. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Команда Александра Кучера должна воспользоваться дисквалификацией основного вратаря соперников

06 октября 2022, 01:20 | Обновлено 06 октября 2022, 02:50
42
0
Днепр-1 – Вадуц. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
СК Днепр-1

В четверг, 6 октября, в словацком Кошице состоится матч третьего тура группового раунда Лиги конференций, в котором сыграют украинский «Днепр-1» и «Вадуц» из Лихтенштейна. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Днепр-1

Бронзовые призеры чемпионата Украины в этом сезоне пока очень радуют своих болельщиков. В Премьер-лиге команда Александра Кучера одержала победы в первых четырех турах, причем во всех поединках бразильскому голкиперу Максу Валефу удалось сохранить ворота днепрян на замке. «Днепр-1» является единственным клубом, который еще не пропускал и не терял очки в УПЛ, однако отстает от донецкого «Шахтера» на 1 балл в турнирной таблице, поскольку «горняки» провели на один поединок больше.

  • Все самые яркие моменты матча «Днепр-1» – «Вадуц» доступны в режиме Live в нашем Telegram

В еврокубках Валеф зарекомендовал себя не так классно, как на внутренней арене. Сначала в плей-офф квалификации Лиги Европы подопечные Кучера уступили кипрскому АЕКу из Ларнаки (1:2, 0:3), проиграв оба поединка в рамках противостояния. И немалую роль в той неудаче отыграл как раз страж ворот, допустивший детские ошибки, которые стали фатальными. Впрочем, дебютный еврокубковый вояж днепрян на этом не завершился, они вылетели в группу третьего по рангу еврокубка – Лиги конференций.

В первом туре «Днепр-1» очень неплохо сыграл с нидерландским АЗ, однако все же потерпел минимальное поражение (0:1) от гораздо более опытного соперника. Но по игре украинский клуб практически не уступал явному фавориту группы, так что итоговый счет был не по игре. И вот, набив шишки, днепряне перед паузой на матчи национальных сборных сумели одержать яркую победу над кипрским «Аполлоном» (3:1). Этот успех стал первым для клуба на международной арене.

Вадуц

Коллектив из Лихтенштейна выступает во втором по значимости дивизионе чемпионата Швейцарии – Челлендж-лиге. По итогам прошлого сезона «Вадуц» занял четвертое итоговое место в турнирной таблице первенства, не сумев добыть путевку в швейцарскую элиту. Впрочем, этот факт не помешал «Вадуцу» в очередной раз представить Лихтенштейн в еврокубковой квалификации, поскольку он выиграл Кубок своей страны. К слову, чемпионат Лихтенштейна вообще не проводится.

В этом сезоне команде Алессандро Маньяратти уже удалось переписать историю футбола. «Вадуц» впервые вышел в групповой раунд еврокубкового турнира, оставив в плей-офф квалификации за бортом еврокубковой осени австрийский «Рапид» из Вены (1:1, 1:0). На групповой стадии «Вадуц» стартовал с безголевой ничьей с «Аполлоном» (0:0), а затем разгромно уступил АЗ (1:4). Причем в прошлом туре основной вратарь клуба из Лихтенштейна заработал удаление и, как следствие, пропустит предстоящий матч, что увеличивает шансы днепрян на успех.

Ориентировочные составы

«Днепр-1»: Валеф – Адамюк, Сарапий, Сваток, Амаш, Бабенко, Пихаленок, Бланко, Гуцуляк, Рубчинский, Довбик.

«Вадуц»: Шанд – Исик, Джемайли, Гассер, Ульрих, Гаич, Добрас, Гельзер, Чичек, Хаслер, Сасере.

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6 октября, четверг

«Днепр-1» – «Вадуц»
Кошице. «Кошицкая футбольная арена». 19:45
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
ДНЕПР-1 – ВАДУЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Фран Йович (Хорватия)
Прогноз Sport.ua — 3:0
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Днепр-1 Вадуц Лига конференций Днепр-1 - Вадуц прогнозы Денис Шаховец
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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