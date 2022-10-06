Лига конференций УЕФА. Групповой этап. Группа E. 3-й тур.

«Днепр-1» – «Вадуц» - 1:2

Довбик, 5 – Фер, 26, Гассер, 47

Бланко, 65 – Фоссо, 67

«Днепр-1»: Макс Валеф – Бузанелло, Сваток, Сарапий, Адамюк (Бланко, 46) – Рубчинский (Громов, 62), Бабенко – Амаш (Горбунов, 46), Пихаленок, Гуцуляк (Лучкевич, 46, Танчик, 50) – Довбик.

Запасные: Рибак, Юрчук, Кононов, Балули, Логинов, Когут, Назаренко.

«Вадуц»: Шанд – Трабер, Изіик, Гассер – Фер, Гайич, Фоссо, Ульрих – Чичек – Зуттер, Сасере.

Запасные: Фоззер, Эри, Гельзер, Гаслер, Омерович, Хаджи, Иодис, Джокич, Люгингер, Джемайли, Растодер, Добрас.

Арбитр: Фран Йович (Загреб, Хорватия).

Стадион: «Кошицкая футбольная арена» (Кошице, Словакия).



В четверг, 6-го октября, состоится поединок 3-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА в рамках группы E, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и лихтенштейнский «Вадуц». Матч пройдет в Кошице (Словакия), на поле стадиона «Кошицкая футбольная арена», начало в 19:45.

Коллектив Александра Кучера все еще сохраняет приличные шансы даже на победу в квартете Лиги конференций УЕФА, однако без шести очков по итогу матче против представителей Лихтенштейна, которые играют в чемпионате Швейцарии, этот результат недостижим. Результат прошлой игры против кипрского «Аполлона» (3:1), позиция аутсайдера у соперников, а также четыре добытых ранее украинскими футболистами очка дают нам надежды на прекрасные перспективы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Вадуц». За ходом матча можно следить по этой ссылке.