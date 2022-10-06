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Днепр-1
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Вадуц
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Лига конференций
06 октября 2022, 19:44 | Обновлено 06 октября 2022, 21:12
14209
70

Днепр-1 – Вадуц – 1:2. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА

06 октября 2022, 19:44 | Обновлено 06 октября 2022, 21:12
14209
70
Днепр-1 – Вадуц – 1:2. Текстовая трансляция. LIVE
СК Днепр-1

Лига конференций УЕФА. Групповой этап. Группа E. 3-й тур.

«Днепр-1» – «Вадуц» - 1:2

Довбик, 5 – Фер, 26, Гассер, 47

Бланко, 65 – Фоссо, 67

«Днепр-1»: Макс Валеф – Бузанелло, Сваток, Сарапий, Адамюк (Бланко, 46) – Рубчинский (Громов, 62), Бабенко – Амаш (Горбунов, 46), Пихаленок, Гуцуляк (Лучкевич, 46, Танчик, 50) – Довбик.

Запасные: Рибак, Юрчук, Кононов, Балули, Логинов, Когут, Назаренко.

«Вадуц»: Шанд – Трабер, Изіик, Гассер – Фер, Гайич, Фоссо, Ульрих – Чичек – Зуттер, Сасере.

Запасные: Фоззер, Эри, Гельзер, Гаслер, Омерович, Хаджи, Иодис, Джокич, Люгингер, Джемайли, Растодер, Добрас.

Арбитр: Фран Йович (Загреб, Хорватия).

Стадион: «Кошицкая футбольная арена» (Кошице, Словакия).

В четверг, 6-го октября, состоится поединок 3-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА в рамках группы E, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и лихтенштейнский «Вадуц». Матч пройдет в Кошице (Словакия), на поле стадиона «Кошицкая футбольная арена», начало в 19:45.

Коллектив Александра Кучера все еще сохраняет приличные шансы даже на победу в квартете Лиги конференций УЕФА, однако без шести очков по итогу матче против представителей Лихтенштейна, которые играют в чемпионате Швейцарии, этот результат недостижим. Результат прошлой игры против кипрского «Аполлона» (3:1), позиция аутсайдера у соперников, а также четыре добытых ранее украинскими футболистами очка дают нам надежды на прекрасные перспективы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Вадуц». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 70
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u6464u
Дніпро красавці, на рівні грають з самим Вадуцем, так тримати 
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+9
Dnipro87
Дивлюсь на мегого. Наші коментатори це щось . Ось НАШ ДНІПРО , а ось вадуц . Наче Реал Мадрид проти сільського клубу грає, так розхвалюють нашу команду. Та тільки грає Дніпро сьогодні настільки погано, що боюся в другому таймі можуть ще пропустити. А ось Вадуц здивував . Що значить до матче відповідально підійшли.
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+7
Gargantua
а Лихтеншейну мы еще не проигрывали?
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
Добрий Кіт
Рахіти кончені, нема слів
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+4
adidas777
Будь який хлопець з нашої першої ліги, стояв би на воротах в тисячу разів краще, ніж оце чудо....
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+4
Показать Скрыть 3 ответа
Добрий Кіт
Дебіли вонючі
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+4
Veter
Вот нам и швейцарский пердив. У Днепра только преимущество по владению мячом, а остальные показатели даже лучше у Вадуца. Но ещё не ночь...
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+4
Aleks04
Що тут казати. Йоб***на ганьба
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+3
Igrok4
Де вони цього воротаря карлика взяли, не може на кутовому нормально вийти забрати м'яч 
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
fedd1979
До першого пропущеного ще можна було скидувати на те, що виграЮть, а тепер же просто повний колапс... ГРА В ОДНІ ВОРОТА. Щойно мало бути 1:3. А в "Дніпрі" жодного моменту, програють фактично ВСІ єдиноборства, а Довбик який уже раз включив режим Бєсєдіна. Сталін сказав би просто: "Растрелять"
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+3
fedd1979
Абсолютно СКОТСЬКА гра з першої хвилини матчу! До пропущеного голу у тому числі. Вкрай повільно перепасовувалися мячем, віддавали воротарю (за що ледь не поплатилися), не загострювали, постійно помилялися при пасах вперед, не приймали і не обробляли мяч. На місці кучера я б у перерві застрелився
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+3
Vlad Rasevski
ліхтенштейн займає передостаннє місце у другій чи третій лізі швейцарії 0перемог 4нічії 5поразок і натягує кучера як пацана
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+2
Vlad Rasevski
Гоніть проходимця кучера нахер
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+2
andruha40
Оце так бездарі!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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+2
Pecheneg2004
Позорники пердянские   Как же так? 
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+2
сергей пискун
Вратарь лох,уберите его
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+2
kadaad
Собрались две дворовые команды и гоняют по травке круглого, но у красных хоть каждый пас вперед, а желтые сами себе два раза пасами назад чуть не привезли.
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+2
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pricolist
Як так можно провалюватись в захисті
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+2
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KvlaD
И это вторая или третья сила нашего чемпионата??
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+1
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ALKOSruLKA
Все тут ясно, ще через годину стадо циганське облажається у Франції... такий наш сьогоднішній рівень!
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+1
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