Валерий ГОРОДОВ: «Расстроены, так как рассчитывали на победу»

Тренер СК «Днепр-1» Валерий Городов подвел итоги матча против «Вадуца» (2:2) на пресс-конференции:

– Думаю, что игра понравилась болельщикам, но мы расстроены, ведь рассчитывали на победу. К сожалению, несколько ошибок в защите перекрестили выполнение нашей задачи в этом матче. По игре скажу так, что мы многое ошибались в простых ситуациях. Забили быстрый мяч, но потом начали играть назад и многие ошибки совершали в обороне.

– Насколько тяжела травма у Лучкевича?

– Окончательный диагноз его травмы станет известен завтра, но думаю там тяжелое повреждение.

Матч 3-го тура группового этапа Лиги конференции между СК «Днепр-1» и «Вадуцем» завершился вничью со счетом 2:2.

К сожалению, вначале второго тайма полузащитник днепровского клуба Валерий Лучкевич получил ужасную травму.