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Лига конференций
Днепр-1
06.10.2022, FT 2 : 2
Вадуц
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Лига конференций
06 октября 2022, 23:07 | Обновлено 06 октября 2022, 23:34
483
3

Валерий ГОРОДОВ: «Расстроены, так как рассчитывали на победу»

Тренер СК «Днепр-1» поделился мыслями о результате матча с «Вадуцем»

06 октября 2022, 23:07 | Обновлено 06 октября 2022, 23:34
483
3
Валерий ГОРОДОВ: «Расстроены, так как рассчитывали на победу»
СК Днепр-1. Валерий Городов

Тренер СК «Днепр-1» Валерий Городов подвел итоги матча против «Вадуца» (2:2) на пресс-конференции:

– Думаю, что игра понравилась болельщикам, но мы расстроены, ведь рассчитывали на победу. К сожалению, несколько ошибок в защите перекрестили выполнение нашей задачи в этом матче. По игре скажу так, что мы многое ошибались в простых ситуациях. Забили быстрый мяч, но потом начали играть назад и многие ошибки совершали в обороне.

– Насколько тяжела травма у Лучкевича?

– Окончательный диагноз его травмы станет известен завтра, но думаю там тяжелое повреждение.

Матч 3-го тура группового этапа Лиги конференции между СК «Днепр-1» и «Вадуцем» завершился вничью со счетом 2:2.

К сожалению, вначале второго тайма полузащитник днепровского клуба Валерий Лучкевич получил ужасную травму.

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Валерий Лучкевич пресс-конференция Днепр-1 Вадуц Днепр-1 - Вадуц Валерий Городов
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Источник СК Днепр-1
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Комментарии 3
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Играть нужно было, а не надеяться!!!
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+1
fedd1979
Ти знущаєшся???? Що там могло сподобатися?
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+1
alekos59
Одне слово  - днипердяни  !!!
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+1
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