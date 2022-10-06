Ужасная травма Лучкевича в первом матче после восстановления. Снова кресты?
Хавбек «Днепра-1» не смог продолжить матч ЛК против «Вадуца»
Хавбек «Днепра-1» Валерий Лучкевич получил серьёзную травму в матче Лиги конференций против «Вадуца».
Хавбек в самом начале второго тайма сам пошел в подкат, в котором и получил повреждение.
Вместо него вышел Владимир Танчик.
Степень серьезности травмы пока неизвестна, но Валерий покидал поле, держась за колено, что может говорить про повреждение крестоподобных связок.
Отметим, что Лучкевич только восстановился после травмы крестов – в последний раз он выходил на поле еще на летних сборах днепрян.
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