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  4. Ужасная травма Лучкевича в первом матче после восстановления. Снова кресты?
Лига конференций
06 октября 2022, 21:20 | Обновлено 06 октября 2022, 22:35
3269
3

Ужасная травма Лучкевича в первом матче после восстановления. Снова кресты?

Хавбек «Днепра-1» не смог продолжить матч ЛК против «Вадуца»

06 октября 2022, 21:20 | Обновлено 06 октября 2022, 22:35
3269
3
Ужасная травма Лучкевича в первом матче после восстановления. Снова кресты?
Instagram. Валерий Лучкевич

Хавбек «Днепра-1» Валерий Лучкевич получил серьёзную травму в матче Лиги конференций против «Вадуца».

Хавбек в самом начале второго тайма сам пошел в подкат, в котором и получил повреждение.

Вместо него вышел Владимир Танчик.

Степень серьезности травмы пока неизвестна, но Валерий покидал поле, держась за колено, что может говорить про повреждение крестоподобных связок.

Отметим, что Лучкевич только восстановился после травмы крестов – в последний раз он выходил на поле еще на летних сборах днепрян.

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Валерий Лучкевич травма колена травма Днепр-1 Вадуц Днепр-1 - Вадуц Владимир Танчик Лига конференций
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Источник Sport.ua
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Хутин Пуйло
Психологически - это ппц
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+2
K_Sarioglo@i.ua
Боюся що якщо це так це може бути кінець кар'єри.
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+1
IronValdemar
На відновлювальному процесі треба сідати на гормон росту і іншу заборонку. Як на мене, так зробив Гусєв післ важкої травми (і потім набрав масу), але таки після цього став травмуватись рідше.
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0
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