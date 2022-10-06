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Лига конференций
Днепр-1
06.10.2022, FT 2 : 2
Вадуц
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Лига конференций
06 октября 2022, 21:45 | Обновлено 06 октября 2022, 22:37
3939
0

Днепр-1 – Вадуц – 2:2. Чуть не проиграли Лихтенштейну. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги конференций

06 октября 2022, 21:45 | Обновлено 06 октября 2022, 22:37
3939
0
Днепр-1 – Вадуц – 2:2. Чуть не проиграли Лихтенштейну. Видео голов и обзор
СК Днепр-1

6 октября в 19:45 в матче 3-го тура Лиги конференций играют «Днепр-1» и «Вадуц» из Лихтенштейна.

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Матч проходит в словацком Кошице.

Днепр-1 – Вадуц – 2:2. Чуть не проиграли Лихтенштейну. Видео голов и обзор

ГОЛ! 1:0. Артем Довбик, 5 мин.

ГОЛ! 1:1. Фабио Фер, 26 мин.

ГОЛ! 1:2. Седрик Гассер, 47 мин.

ГОЛ! 2:2. Александр Пихаленок, 78 мин.

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (Днепр-1).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Седрик Гассер (Вадуц).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Фабио Фер (Вадуц).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
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Источник Sport.ua
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