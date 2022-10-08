В воскресенье, 9 октября, в Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится матч 6-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» примет луганскую «Зарю». Стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Днепр-1

Днепряне, замкнувшие топ-3 в досрочно завершенном минувшем розыгрыше УПЛ, в этом сезоне пока очень радуют своих болельщиков. В Премьер-лиге команда Александра Кучера одержала победы в первых четырех турах, причем во всех поединках бразильскому голкиперу Максу Валефу удалось сохранить ворота днепрян на замке. «Днепр-1» является единственным клубом, который еще не пропускал и не терял очки в УПЛ, однако отстает от донецкого «Шахтера» на 1 балл в турнирной таблице, поскольку «горняки» провели на один поединок больше.

В еврокубках Валеф зарекомендовал себя не так классно, как на внутренней арене. Сначала в плей-офф квалификации Лиги Европы подопечные Кучера уступили кипрскому АЕКу из Ларнаки (1:2, 0:3), проиграв оба поединка в рамках противостояния. И немалую роль в той неудаче отыграл как раз страж ворот, допустивший детские ошибки, которые стали фатальными. Впрочем, дебютный еврокубковый вояж днепрян на этом не завершился, они вылетели в группу третьего по рангу еврокубка – Лиги конференций.

На экваторе групповом раунда «Днепр-1» с 4 набранными баллами занимает вторую строчку турнирной таблицы, отставая от нидерландского АЗ, который единолично лидирует, на 5 очков. В четверг подопечные Кучера не смогли обыграть «Вадуц» из Лихтенштейна (2:2) в третьем туре. Шансы выйти в еврокубковую весну у днепрян в целом неплохие, но даже одна ошибка во встречах с прямыми конкурентами может оказаться фатальной.

Заря

Луганский коллектив, который этим летом возглавил нидерландский специалист Патрик ван Леувен, провалил еврокубковую квалификацию. В третьем отборочном раунде «Заря» встречалась с румынской «Университатей» и уступила по итогу двух встреч. В первом матче подопечные ван Леувена одержали минимальную победу, однако во встречном поединке потерпели разгром – 0:3.

Впрочем, это фиаско имеет и положительные стороны. «Заря», в отличие от того же «Днепра-1», имеет возможность не разрываться на два фронта, а полностью сконцентрироваться на национальном чемпионате. В пяти сыгранных матчах «мужики» набрали 10 очков и пока располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице УПЛ.

На прошлой неделе луганчане неожиданно потеряли очки в матче с аутсайдером – новичком элитного дивизиона «Кривбассом» (2:2), главным тренером которого является экс-наставник «Зари» Юрий Вернидуб. Перед тем у команды ван Леувена было поражение от львовского «Руха» (1:3), из-за чего была прервана победная серия, насчитывавшая три поединка.

Ориентировочные составы

«Днепр-1»: Валеф – Адамюк, Сарапий, Сваток, Бузанелло, Бланко, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Амаш, Довбик.

«Заря»: Мацапура – Данченко, Имереков, Батагов, Смиян, Шахов, Бражко, Кирюханцев, Булеца, Кристиан, Русин.

9 октября, воскресенье