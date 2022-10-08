Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Днепр-1
09.10.2022 13:00 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 октября 2022, 17:20 | Обновлено 08 октября 2022, 17:36
364
5

Днепр-1 – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Смогут ли луганчане остановить команду Александра Кучера?

08 октября 2022, 17:20 | Обновлено 08 октября 2022, 17:36
364
5
Днепр-1 – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
СК Днепр-1

В воскресенье, 9 октября, в Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится матч 6-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» примет луганскую «Зарю». Стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Днепр-1

Днепряне, замкнувшие топ-3 в досрочно завершенном минувшем розыгрыше УПЛ, в этом сезоне пока очень радуют своих болельщиков. В Премьер-лиге команда Александра Кучера одержала победы в первых четырех турах, причем во всех поединках бразильскому голкиперу Максу Валефу удалось сохранить ворота днепрян на замке. «Днепр-1» является единственным клубом, который еще не пропускал и не терял очки в УПЛ, однако отстает от донецкого «Шахтера» на 1 балл в турнирной таблице, поскольку «горняки» провели на один поединок больше.

В еврокубках Валеф зарекомендовал себя не так классно, как на внутренней арене. Сначала в плей-офф квалификации Лиги Европы подопечные Кучера уступили кипрскому АЕКу из Ларнаки (1:2, 0:3), проиграв оба поединка в рамках противостояния. И немалую роль в той неудаче отыграл как раз страж ворот, допустивший детские ошибки, которые стали фатальными. Впрочем, дебютный еврокубковый вояж днепрян на этом не завершился, они вылетели в группу третьего по рангу еврокубка – Лиги конференций.

На экваторе групповом раунда «Днепр-1» с 4 набранными баллами занимает вторую строчку турнирной таблицы, отставая от нидерландского АЗ, который единолично лидирует, на 5 очков. В четверг подопечные Кучера не смогли обыграть «Вадуц» из Лихтенштейна (2:2) в третьем туре. Шансы выйти в еврокубковую весну у днепрян в целом неплохие, но даже одна ошибка во встречах с прямыми конкурентами может оказаться фатальной.

Заря

Луганский коллектив, который этим летом возглавил нидерландский специалист Патрик ван Леувен, провалил еврокубковую квалификацию. В третьем отборочном раунде «Заря» встречалась с румынской «Университатей» и уступила по итогу двух встреч. В первом матче подопечные ван Леувена одержали минимальную победу, однако во встречном поединке потерпели разгром – 0:3.

Впрочем, это фиаско имеет и положительные стороны. «Заря», в отличие от того же «Днепра-1», имеет возможность не разрываться на два фронта, а полностью сконцентрироваться на национальном чемпионате. В пяти сыгранных матчах «мужики» набрали 10 очков и пока располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице УПЛ.

На прошлой неделе луганчане неожиданно потеряли очки в матче с аутсайдером – новичком элитного дивизиона «Кривбассом» (2:2), главным тренером которого является экс-наставник «Зари» Юрий Вернидуб. Перед тем у команды ван Леувена было поражение от львовского «Руха» (1:3), из-за чего была прервана победная серия, насчитывавшая три поединка.

Ориентировочные составы

«Днепр-1»: Валеф – Адамюк, Сарапий, Сваток, Бузанелло, Бланко, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Амаш, Довбик.

«Заря»: Мацапура – Данченко, Имереков, Батагов, Смиян, Шахов, Бражко, Кирюханцев, Булеца, Кристиан, Русин.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку

9 октября, воскресенье

«Днепр-1» – «Заря»
Ужгород. Стадион «Авангард». 13:00
ТВ-трансляция на телеканале УНИАН
ДНЕПР-1 — ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Прогноз Sport.ua — 1:1
По теме:
Динамо Киев – Рух. Текстовая трансляция матча
Роман ГРИГОРЧУК: «Игра с Ворсклой складывалась периодами»
Виктор СКРИПНИК: «Обе команды хотели выиграть, но нам повезло больше»
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Заря прогнозы Денис Шаховец Патрик ван Леувен Александр Кучер
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бекхэм приглашает Роналду в Интер Майами
Футбол | 08 октября 2022, 08:50 0
Бекхэм приглашает Роналду в Интер Майами
Бекхэм приглашает Роналду в Интер Майами

Португалец может перебраться в МЛС уже в январе

Удачный старт. Сборная Украины обыграла Косово в квалификации на ЧМ
Футзал | 07 октября 2022, 20:41 2
Удачный старт. Сборная Украины обыграла Косово в квалификации на ЧМ
Удачный старт. Сборная Украины обыграла Косово в квалификации на ЧМ

Украинцы первыми пропустили, но затем доказали свое преимущество

Forbes: Мбаппе – самый высокооплачиваемый футболист мира
Футбол | 07.10.2022, 18:48
Forbes: Мбаппе – самый высокооплачиваемый футболист мира
Forbes: Мбаппе – самый высокооплачиваемый футболист мира
Ворскла на последних минутах вырвала победу у Черноморца
Футбол | 08.10.2022, 14:55
Ворскла на последних минутах вырвала победу у Черноморца
Ворскла на последних минутах вырвала победу у Черноморца
Легендарный Анри похвалил Мудрика
Футбол | 08.10.2022, 10:21
Легендарный Анри похвалил Мудрика
Легендарный Анри похвалил Мудрика
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Veter
С первым Днепром Заря играла упорно  и с переменным успехом,  а этому проиграла только один раз в товарняке   за  7 встреч.
Ответить
0
Dreifus
Не вижу прогноза. Где он?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Злий Глобинець
Дніпро-1 точно не "термінатори", та і втома після єврокубку дасться взнаки. А Зоря планомірно готувалася до цього матчу. Тому згоден з прогнозом сайту, скоріше нічия. Або навіть Зоря виграє.І така ймовірність не виключена.
Ответить
0
inspekcha85
После мучительных  страданий с Вадуцем как-то даже  не интересно 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик не против вернуться в крузервейт. «Хочу снова собрать пояса»
Усик не против вернуться в крузервейт. «Хочу снова собрать пояса»
07.10.2022, 15:51 7
Бокс
Фиаско Динамо, ничья Днепра-1, травма Лучкевича, Холанда исключат из АПЛ
Фиаско Динамо, ничья Днепра-1, травма Лучкевича, Холанда исключат из АПЛ
07.10.2022, 07:15
Футбол
43-летний экс-биатлонист покончил жизнь самоубийством
43-летний экс-биатлонист покончил жизнь самоубийством
07.10.2022, 16:37 1
Биатлон
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
07.10.2022, 02:05 2
MMA
Команды Усика и Фьюри уже обсуждают даты боя за все пояса
Команды Усика и Фьюри уже обсуждают даты боя за все пояса
06.10.2022, 18:12
Бокс
ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Лидер Динамо пробил Манданда со 2-й попытки
ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Лидер Динамо пробил Манданда со 2-й попытки
06.10.2022, 22:49
Футбол
С победным голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва поднялся в топ-3 чемпионата
С победным голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва поднялся в топ-3 чемпионата
07.10.2022, 18:14
Футбол
Ренн – Динамо – 2:1. Дикая ошибка Попова. Видео голов и обзор матча
Ренн – Динамо – 2:1. Дикая ошибка Попова. Видео голов и обзор матча
07.10.2022, 00:05 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности