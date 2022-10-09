Украина. Премьер лига09 октября 2022, 15:24 | Обновлено 09 октября 2022, 17:14
3024
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Днепр-1 – Заря – 3:0. Уничтожение от Довбика. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 6-го тура УПЛ
09 октября 2022, 15:24 | Обновлено 09 октября 2022, 17:14
3024
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9 октября состоялся матч 6-го тура чемпионата Украины между «Днепром-1» и «Зарей».
Украинская Премьер-лига. 6 тур.
«Днепр-1» – «Заря» – 3:0.
Голы: Довбик, 29, 59, 75.
Видео голов
Первый гол Довбика
Второй гол Довбика
Третий гол Довбика
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
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