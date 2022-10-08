Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 – Заря. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Днепр-1
09.10.2022 13:00 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 октября 2022, 14:08 | Обновлено 08 октября 2022, 14:13
150
1

Днепр-1 – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6 тура Украинской Премьер-лиги

08 октября 2022, 14:08 | Обновлено 08 октября 2022, 14:13
150
1
Днепр-1 – Заря. Текстовая трансляция матча
СК Днепр-1
08 октября в 14:02 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В воскресенье, 9 октября, состоится матч 6 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть СК «Днепр-1» и луганская «Заря». Игра пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало – в 13:00.

От абсолютного лидерства в УПЛ днепровскую команду отдаляет только меньшее количество матчей, чем у конкурентов – из-за еврокубковой занятости матч 1 тура с «Александрией» был перенесен на позже. А так коллектив Кучера в УПЛ идет пока феноменально – все игры выиграны и не пропущено ни одного гола. В еврокубках, правда, хуже - в четверг едва удалось не проиграть лихтенштейнскому «Вадуцу» (2:2).

Луганская «Заря» неплохо начала чемпионат, но все перечеркнуло неожиданное поражение от «Вереса», которое сбросило луганскую команду с первого места. Однако качество игры остается достаточно высоким – матч 5 тура с «Кривбассом» (2:2) тому подтверждение. Правда, есть некоторые проблемы с реализацией и оборонным звеном.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» - «Заря» в украинской версии сайта.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Горняк-Спорт – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ворскла – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Нива Бузовая – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Днепр-1 Заря Луганск Днепр-1 - Заря чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Подарочек бункерному фюреру. Мощнейший пожар на Крымском мосту
Война | 08 октября 2022, 07:15 19
ВИДЕО. Подарочек бункерному фюреру. Мощнейший пожар на Крымском мосту
ВИДЕО. Подарочек бункерному фюреру. Мощнейший пожар на Крымском мосту

На железнодорожной ветке моста горит цистерна с топливом

43-летний экс-биатлонист покончил жизнь самоубийством
Биатлон | 07 октября 2022, 16:37 1
43-летний экс-биатлонист покончил жизнь самоубийством
43-летний экс-биатлонист покончил жизнь самоубийством

Швейцарец Симон Халленбартер совершил суицид

ДЕВУШКА ДНЯ. Обворожительная невеста Ильи Забарного
Футбол | 08.10.2022, 12:15
ДЕВУШКА ДНЯ. Обворожительная невеста Ильи Забарного
ДЕВУШКА ДНЯ. Обворожительная невеста Ильи Забарного
Голевая машина на острие атаки. Как Холанд учит Гвардиолу уважать форвардов
Футбол | 08.10.2022, 13:15
Голевая машина на острие атаки. Как Холанд учит Гвардиолу уважать форвардов
Голевая машина на острие атаки. Как Холанд учит Гвардиолу уважать форвардов
ВИДЕО. Как вам такой фол? Рефери назначил странный пенальти в матче УПЛ
Футбол | 07.10.2022, 17:40
ВИДЕО. Как вам такой фол? Рефери назначил странный пенальти в матче УПЛ
ВИДЕО. Как вам такой фол? Рефери назначил странный пенальти в матче УПЛ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
думаю, что будет первая потеря у Днепра. Склоняюсь к х2.
Днепр входит в напряженный график а лавка слабенькая.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
И снова последние минуты. Динамо в гостях проиграло Ренну
И снова последние минуты. Динамо в гостях проиграло Ренну
06.10.2022, 23:54 111
Футбол
Ренн – Динамо – 2:1. Дикая ошибка Попова. Видео голов и обзор матча
Ренн – Динамо – 2:1. Дикая ошибка Попова. Видео голов и обзор матча
07.10.2022, 00:05 2
Футбол
Усик не против вернуться в крузервейт. «Хочу снова собрать пояса»
Усик не против вернуться в крузервейт. «Хочу снова собрать пояса»
07.10.2022, 15:51 6
Бокс
ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Лидер Динамо пробил Манданда со 2-й попытки
ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Лидер Динамо пробил Манданда со 2-й попытки
06.10.2022, 22:49
Футбол
Генштаб ВСУ: «Приспешники россиян массово эвакуируются»
Генштаб ВСУ: «Приспешники россиян массово эвакуируются»
06.10.2022, 13:39
Война
Генштаб: На подмогу российской армии на Донетчину отправили 500 уголовников
Генштаб: На подмогу российской армии на Донетчину отправили 500 уголовников
07.10.2022, 07:40 2
Война
Журналист из рф обратился к Шевченко: «Мне придется просить прощения»
Журналист из рф обратился к Шевченко: «Мне придется просить прощения»
06.10.2022, 20:40 5
Футбол
Динамо в Лиге Европы: врач сказал в морг, значит в морг
Динамо в Лиге Европы: врач сказал в морг, значит в морг
07.10.2022, 11:11 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности