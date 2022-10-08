В воскресенье, 9 октября, состоится матч 6 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть СК «Днепр-1» и луганская «Заря». Игра пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало – в 13:00.

От абсолютного лидерства в УПЛ днепровскую команду отдаляет только меньшее количество матчей, чем у конкурентов – из-за еврокубковой занятости матч 1 тура с «Александрией» был перенесен на позже. А так коллектив Кучера в УПЛ идет пока феноменально – все игры выиграны и не пропущено ни одного гола. В еврокубках, правда, хуже - в четверг едва удалось не проиграть лихтенштейнскому «Вадуцу» (2:2).

Луганская «Заря» неплохо начала чемпионат, но все перечеркнуло неожиданное поражение от «Вереса», которое сбросило луганскую команду с первого места. Однако качество игры остается достаточно высоким – матч 5 тура с «Кривбассом» (2:2) тому подтверждение. Правда, есть некоторые проблемы с реализацией и оборонным звеном.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» - «Заря» в украинской версии сайта.