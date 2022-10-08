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Чемпионат Украины
Днепр-1
09.10.2022 13:00 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 октября 2022, 19:25 |
316
0

Днепр-1 - Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра состоится 9 октября, начало в 13:00

08 октября 2022, 19:25 |
316
0
Днепр-1 - Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Днепр-1

9 октября в 13:00 начнется матч 6-го тура чемпионата Украины между «Днепром-1» (12 очков, 2-е место) и «Зарей» (10 очков, 5-е место).

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Источник Sport.ua
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