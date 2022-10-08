Украина. Премьер лига08 октября 2022, 19:25 |
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Днепр-1 - Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игра состоится 9 октября, начало в 13:00
08 октября 2022, 19:25 |
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9 октября в 13:00 начнется матч 6-го тура чемпионата Украины между «Днепром-1» (12 очков, 2-е место) и «Зарей» (10 очков, 5-е место).
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
- Все самые яркие моменты матча доступны в режимі Live в Telegram Sport.ua
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