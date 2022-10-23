До этогй игры команды провели между собой десять матчей. Ни одной ничьи арбитры в них не фиксировали - шесть побед у «Вереса» и четыре у «Зари». Перед матчем команды шли одна за другой в турнирной таблице и в случае успеха могли оставить конкурента сзади.

Однако вперед сразу никто не побежал. Шла академиная игра с расшатыванием защиты соперника и ставкой на заброс вперед или индивидуальные действия игроков. Ни один фактор, ни другой не сработал, поэтому самый опасный момент в первом тайме возник на ровном месте. Бутко небрежно отдавал назад Мацапуре, мяч перехватил Дахновский, но навыков центрфорварда явно не хватило – обыграв вратаря, игрок «Вереса» сразу не пробил по пустым воротам, а потом уже было поздно.

Фото - УПЛ

Статистики насчитали в тайме по три удара от каждой команды, но только один из них был в створ ворот. Да и то – чисто формально, поскольку Кучеров легко пробил издалека в руки Мацапуре.

А вот второй тайм получился более интересным. Геннадий Пасич слева стал больше брать игру на себя, явных дивидендов это не приносило, но игра оживилась. Самым опасным был момент Геннадия, когда тот после стенки с Гайдучиком был на ударной позиции, но отпустил мяч.

Фото - УПЛ

Стандарты в таких играх выходят на первый план, но сегодня этого не произошло. А единственный гол состоялся после замены – Денис Антюх вышел на поле вместо Нагнойного, немного привык к игре и выдал феноменальный рейд. Если бы такое забегание было сделано условным Мбаппе или Винисиусом, спортивные СМИ массово пиарили бы гол. Денис со своей половины пробежал с мячом к чужой штрафной и решил бить метров с восемнадцати, попал в ногу Вовченко - Когут был бессилен. 0:1. Антюх, видимо, уже подзабыл, как это - забивать, поскольку последний раз отмечался в воротах соперников, когда еще играл за ковалевский «Колос».

Пассивный сегодня на тренерской скамейке Юрий Вирт бросился спасать игру, эмоционально подгоняя своих игроков. Те сумели забить гол, однако из офсайда, который подтвердился на повторе. Навал на ворота луганской команды, конечно, произошел, однако счет не изменился. Да и явных шансов забить «Верес» не имел.

Фото - УПЛ

После этого матча «Заря» обошла «Верес» в турнирной таблице и стала четвертой. В следующем туре команды сыграют с «Колосом» и «Металлистом 1925» соответственно.

Украинская Премьер-лига. 9 тур.

«Верес» - «Заря» - 0:1.

Антюх, 73.

Вовченко, 14, Г. Пасич, 56 - Нагнойный, 37, Данченко, 75.

«Верес»: Когут – Е Пасич, Вовченко, Курко, Гагун – Кучеров, Клец, С. Шарай (Лебеденко, 71) – Г. Пасич (В. Шарай, 78), Гайдучик (М. Шестаков, 71), Дахновский (Сергийчук, 71).

«Заря»: Мацапура – Бутко, Батагов, Имереков, Данченко – Шахов, Чурко (Мишнев, 76), Булеца (Бражко, 65) – Русин (Хлань, 88), Нагнойный (Антюх, 65), Кирюханцев (Лунев, 76).

Арбитр: Александр Дердо (Черноморск).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

ВЕРЕС - ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА