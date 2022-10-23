Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Снова без ничьей. Заря в Ровно минимально одолела Верес
Чемпионат Украины
Верес
23.10.2022, FT 0 : 1
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 октября 2022, 14:56 | Обновлено 23 октября 2022, 16:13
792
2

Снова без ничьей. Заря в Ровно минимально одолела Верес

Благодаря голу Антюха луганская команда обошла конкурента в турнирной таблице

23 октября 2022, 14:56 | Обновлено 23 октября 2022, 16:13
792
2
Снова без ничьей. Заря в Ровно минимально одолела Верес
УПЛ

До этогй игры команды провели между собой десять матчей. Ни одной ничьи арбитры в них не фиксировали - шесть побед у «Вереса» и четыре у «Зари». Перед матчем команды шли одна за другой в турнирной таблице и в случае успеха могли оставить конкурента сзади.

Однако вперед сразу никто не побежал. Шла академиная игра с расшатыванием защиты соперника и ставкой на заброс вперед или индивидуальные действия игроков. Ни один фактор, ни другой не сработал, поэтому самый опасный момент в первом тайме возник на ровном месте. Бутко небрежно отдавал назад Мацапуре, мяч перехватил Дахновский, но навыков центрфорварда явно не хватило – обыграв вратаря, игрок «Вереса» сразу не пробил по пустым воротам, а потом уже было поздно.

Фото - УПЛ

Статистики насчитали в тайме по три удара от каждой команды, но только один из них был в створ ворот. Да и то – чисто формально, поскольку Кучеров легко пробил издалека в руки Мацапуре.

А вот второй тайм получился более интересным. Геннадий Пасич слева стал больше брать игру на себя, явных дивидендов это не приносило, но игра оживилась. Самым опасным был момент Геннадия, когда тот после стенки с Гайдучиком был на ударной позиции, но отпустил мяч.

Фото - УПЛ

Стандарты в таких играх выходят на первый план, но сегодня этого не произошло. А единственный гол состоялся после замены – Денис Антюх вышел на поле вместо Нагнойного, немного привык к игре и выдал феноменальный рейд. Если бы такое забегание было сделано условным Мбаппе или Винисиусом, спортивные СМИ массово пиарили бы гол. Денис со своей половины пробежал с мячом к чужой штрафной и решил бить метров с восемнадцати, попал в ногу Вовченко - Когут был бессилен. 0:1. Антюх, видимо, уже подзабыл, как это - забивать, поскольку последний раз отмечался в воротах соперников, когда еще играл за ковалевский «Колос».

Пассивный сегодня на тренерской скамейке Юрий Вирт бросился спасать игру, эмоционально подгоняя своих игроков. Те сумели забить гол, однако из офсайда, который подтвердился на повторе. Навал на ворота луганской команды, конечно, произошел, однако счет не изменился. Да и явных шансов забить «Верес» не имел.

Фото - УПЛ

После этого матча «Заря» обошла «Верес» в турнирной таблице и стала четвертой. В следующем туре команды сыграют с «Колосом» и «Металлистом 1925» соответственно.

Украинская Премьер-лига. 9 тур.

«Верес» - «Заря» - 0:1.

Антюх, 73.

Вовченко, 14, Г. Пасич, 56 - Нагнойный, 37, Данченко, 75.

«Верес»: Когут – Е Пасич, Вовченко, Курко, Гагун – Кучеров, Клец, С. Шарай (Лебеденко, 71) – Г. Пасич (В. Шарай, 78), Гайдучик (М. Шестаков, 71), Дахновский (Сергийчук, 71).

«Заря»: Мацапура – Бутко, Батагов, Имереков, Данченко – Шахов, Чурко (Мишнев, 76), Булеца (Бражко, 65) – Русин (Хлань, 88), Нагнойный (Антюх, 65), Кирюханцев (Лунев, 76).

Арбитр: Александр Дердо (Черноморск).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

ВЕРЕС - ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Антюх (Заря).
По теме:
Металлист – Днепр-1 – 0:1. Видео гола и обзор матча
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Нам тяжело без Забарного, Бущана и Шапаренко»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Оценил бы игру своей команды на три балла из пяти»
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Заря отчеты Денис Антюх
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На россии взорвался пороховой завод по производству боеприпасов
Война | 23 октября 2022, 03:55 0
На россии взорвался пороховой завод по производству боеприпасов
На россии взорвался пороховой завод по производству боеприпасов

Погибло минимум два человека

Чисора рассказал, почему Джошуа отказался от боя с Фьюри
Бокс | 23 октября 2022, 00:51 1
Чисора рассказал, почему Джошуа отказался от боя с Фьюри
Чисора рассказал, почему Джошуа отказался от боя с Фьюри

Дерек уверен, что Энтони не виноват

Динамо и Ворскла забили по одному мячу в первом тайме
Футбол | 23.10.2022, 14:13
Динамо и Ворскла забили по одному мячу в первом тайме
Динамо и Ворскла забили по одному мячу в первом тайме
ВИДЕО. Опубликован момент крушения самолета в Ейске 17 октября
Война | 23.10.2022, 12:50
ВИДЕО. Опубликован момент крушения самолета в Ейске 17 октября
ВИДЕО. Опубликован момент крушения самолета в Ейске 17 октября
Украина вышла в финал четырех женского Евро-2023 по футзалу
Футзал | 22.10.2022, 22:15
Украина вышла в финал четырех женского Евро-2023 по футзалу
Украина вышла в финал четырех женского Евро-2023 по футзалу
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sunrise
Скучная, ничейная игра, нехарактерная для Зари. Повезло с рикошетом. Второй матч на 0 радует, но грубые ошибки пока присутствуют, хорошо что меньше стало. 
Не понравилось что проиграли борьбу и подборы, Верес лучше располагался позиционно. 
Ответить
-1
Veter
Конкретно на чужом поле
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал экс-форварда Вулверхэмптона
ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал экс-форварда Вулверхэмптона
22.10.2022, 18:37 2
Футбол
Александр УСИК: «Тайсон Фьюри сошел с ума»
Александр УСИК: «Тайсон Фьюри сошел с ума»
22.10.2022, 10:31
Бокс
Куртуа расстроен из-за Золотого мяча. «Без вратаря вам ЛЧ не выиграть»
Куртуа расстроен из-за Золотого мяча. «Без вратаря вам ЛЧ не выиграть»
21.10.2022, 19:40 2
Футбол
ВИДЕО. У Халеп допинг, Марсель хочет Малиновского, ставим на Челси
ВИДЕО. У Халеп допинг, Марсель хочет Малиновского, ставим на Челси
22.10.2022, 15:01 1
Футбол
Луческу – аут? Инсайдеры намекнули на уход Мирчи с поста коуча Динамо
Луческу – аут? Инсайдеры намекнули на уход Мирчи с поста коуча Динамо
22.10.2022, 06:23 34
Футбол
Нашелся еще один герой. Аршавин про повестку
Нашелся еще один герой. Аршавин про повестку
23.10.2022, 10:35 2
Война
Будет очень тяжело. СНБО дал неутешительный прогноз на ближайшие месяцы
Будет очень тяжело. СНБО дал неутешительный прогноз на ближайшие месяцы
21.10.2022, 17:45
Война
ВИДЕО. Боец UFC разделась догола, чтобы пройти взвешивание
ВИДЕО. Боец UFC разделась догола, чтобы пройти взвешивание
21.10.2022, 19:45 4
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности