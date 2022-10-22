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Верес
23.10.2022 13:00 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
22 октября 2022, 20:21 |
64
0

Верес – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 9 тура Украинской Премьер-лиги

22 октября 2022, 20:21 |
64
0
Верес – Заря. Текстовая трансляция матча
Википедия
22 октября в 20:00 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В воскресенье, 23 октября, состоится матч 9 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и луганская «Заря». Игра пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», начало – в 13:00.

Третья команда чемпионата против четвертой – такова вывеска этого матча. Среди недели оба коллектива одержали победы в матчах 8 тура – ​​«Верес» обыграл «Львов» (3:1), а «Заря» разгромила «Черноморец» (4:0). Что интересно, этими победами каждая команда закрыла трехматчевую серию без викторий. Посмотрим – либо «Верес» на домашнем стадионе сможет продолжить победное шествие, либо «Заря» продолжит удачную серию. Или, может быть, клубы сделают подарок конкурентам в борьбе за еврокубки, сыграв вничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Заря» в украинской версии сайта.

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Верес Ровно Заря Луганск Верес - Заря чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига текстовая трансляция
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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