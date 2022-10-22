В воскресенье, 23 октября, состоится матч 9 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и луганская «Заря». Игра пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», начало – в 13:00.

Третья команда чемпионата против четвертой – такова вывеска этого матча. Среди недели оба коллектива одержали победы в матчах 8 тура – ​​«Верес» обыграл «Львов» (3:1), а «Заря» разгромила «Черноморец» (4:0). Что интересно, этими победами каждая команда закрыла трехматчевую серию без викторий. Посмотрим – либо «Верес» на домашнем стадионе сможет продолжить победное шествие, либо «Заря» продолжит удачную серию. Или, может быть, клубы сделают подарок конкурентам в борьбе за еврокубки, сыграв вничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Заря» в украинской версии сайта.