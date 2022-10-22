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Украина. Премьер лига
22 октября 2022, 23:01 | Обновлено 22 октября 2022, 23:12
58
0

Верес – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 октября в 13:00 поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги

22 октября 2022, 23:01 | Обновлено 22 октября 2022, 23:12
58
0
Верес – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
НК Верес

23 октября в 13:00 в матче 9-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Верес» Ровно и «Заря» Луганск.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Ровно на стадионе «Авангард».

Верес – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча на YouTube проводит компания Setanta Sports.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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