Украина. Премьер лига22 октября 2022, 23:01 | Обновлено 22 октября 2022, 23:12
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Верес – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 октября в 13:00 поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги
22 октября 2022, 23:01 | Обновлено 22 октября 2022, 23:12
58
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23 октября в 13:00 в матче 9-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Верес» Ровно и «Заря» Луганск.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит в Ровно на стадионе «Авангард».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Верес – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча на YouTube проводит компания Setanta Sports.
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